La 42esima notte della guerra in Ucraina: i fatti principali

Pubblicato il 7 aprile 2022 alle 1:04 in Russia Ucraina

Ribadendo quanto affermato dal segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, il segretario stampa della Casa Bianca, Jen Psaki, ha riferito che, nonostante la ritirata delle forze russe dall’Ucraina settentrionale, non dobbiamo illuderci che gli obiettivi del Cremlino in Ucraina siano cambiati. Per questa ragione, a suo dire, sono previste ulteriori “scene di carneficina” come quella di Bucha. “L’obiettivo della Russia rimane quello di indebolire il più possibile l’Ucraina. E non dovremmo illuderci che tale obiettivo sia cambiato anche se le loro tattiche sono cambiate”, ha detto Psaki, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno sanzionato i due figli riconosciuti del presidente russo, Vladimir Putin, quali Maria Putina e Katerina Tikhonova, poiché erano stati individuati tentativi di nascondere beni del leader russo nei loro conti.

In merito all’impatto delle sanzioni americane, Psaki ha riferito che stanno avendo un impatto indiscutibile e significativo sull’economia russa. “Mosca è destinata a perdere il suo status di grande economia. E il nostro obiettivo è implementare queste conseguenze per rendere molto più difficile per Putin finanziare la guerra. E ne stiamo già vedendo l’impatto diretto”, ha spiegato l’addetto stampa.

Per quanto riguarda la situazione sul campo, l’Institute for the Study of War riferisce che, il 6 aprile, le forze russe hanno continuato a ridistribuire le forze sull’asse Izyum-Slovyansk e nell’Ucraina orientale, senza tuttavia avanzare molto. Il ritiro dalla regione di Sumy è stato completato, con i soldati di Mosca precedentemente ritirati dall’Ucraina Nord-orientale che hanno continuato a riposizionarsi a Belgorod, per un ulteriore dispiegamento a Izium o nel Donbas.

L’esercito ucraino ha riferito che la Russia prevede di schierare elementi dall’asse di Kiev a Izium. Nei prossimi giorni, le forze russe potrebbero prepararsi per un’offensiva più ampia a Donetsk e Luhansk. A conferma di ciò, funzionari ucraini e canali filorussi di Telegram hanno entrambi riferito dell’arrivo di ulteriori equipaggiamenti russi nel Donbas da un luogo non specificato. Nel Sud dell’Ucraina, invece, Le forze russe hanno continuato gli assalti a Mariupol, anche se non è stato ancora confermato il loro controllo concreto sull’intera città.

Come sottolinea il New York Times, la capacità della Russia di impadronirsi di Sloviansk è vista come un test chiave per verificare se Mosca riuscirà a conquistare l’intero Donbas, dove i separatisti sostenuti dalla Russia combattono da otto anni. Ci sono volute settimane di combattimenti e bombardamenti prima che la Russia portasse Izium sotto il suo controllo, e Sloviansk è un obiettivo più grande, con circa il doppio dei residenti. Secondo quanto riferito, le truppe russe stanno già affrontando la controffensiva ucraina lungo la strada. Se le forze russe prenderanno Sloviansk, i loro prossimi obiettivi saranno probabilmente Rubizhne, a circa 40 miglia a Est vicino a Sievierdonetsk, dove sono in corso i combattimenti, o Horlivka, a circa 50 miglia a Sud vicino a Donetsk. L’avanzamento a Horlivka lascerebbe più truppe ucraine isolate su una delle linee del fronte più attive.

In caso di successo, un anticipo su Horlivka raggiungerebbe due degli obiettivi principali della Russia: collegherebbe le truppe russe del nord con le forze separatiste nel Donbas, e spingerebbe la prima linea della guerra a Ovest, dando a Mosca il controllo delle regioni di Luhansk e Donetsk. Avanzare a Est è un obiettivo fondamentale per il Putin in quanto, con il controllo del Donbas, avrebbe effettivamente preso un pezzo dell’Ucraina orientale.

Sul piano umanitario, l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. ha registrato finora 3.776 vittime civili in Ucraina, di cui 1.563 morti e 2.213 feriti, dall’inizio del conflitto, avviato lo scorso 24 febbraio. A Kiev, almeno 89 persone sono state uccise, inclusi quattro bambini, e 167 case danneggiate. Dall’inizio dell’offensiva, inoltre, le truppe russe hanno danneggiato 44 scuole di Kiev, 11 edifici amministrativi, 26 asili e un orfanotrofio.

Di fronte alla prospettiva che la guerra in Ucraina possa durare per lungo tempo, i Paesi della NATO sono divisi su come gestire al meglio la prossima fase del conflitto. I membri dell’Europa centrale, come la Polonia e gli Stati baltici, spingono per una rottura totale con Mosca e uno sforzo congiunto per mettere in ginocchio la Russia. Il loro timore è che qualsiasi vittoria possa acclamare la Russia danneggerà gravemente la sicurezza europea. Altre nazioni, invece credono che Mosca non possa essere facilmente sottomessa e che l’esito della guerra sarà probabilmente disordinato: un cessate il fuoco che potrebbe rivelarsi più estenuante che una clamorosa vittoria. Paesi come Francia, Germania e Turchia vogliono mantenere i contatti con Putin, indipendentemente dalle accuse di crimini di guerra commessi dalle sue truppe.

I ministri degli esteri della NATO, riuniti questa settimana per discutere su come aiutare l’Ucraina, sono d’accordo su un punto importante: la guerra è tutt’altro che finita e, per quanto le forze russe si siano “comportate male”, e nonostante la loro ritirata dalle aree intorno a Kiev, i soldati di Mosca stanno facendo progressi lenti e brutali nell’est dell’Ucraina. Ci vorranno diverse settimane, ritengono i funzionari occidentali, affinché le truppe russe tornino in Bielorussia per essere rifornite e riorganizzate.

In senso all’alleanza atlantica, c’è consenso generale sul fatto che la Russia non sia più un partner strategico dell’alleanza, che l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico non sia più vincolata dai limiti delle truppe dell’Atto istitutivo della NATO-Russia del 1997, e che la posizione militare della NATO deva essere notevolmente migliorata per scoraggiare una Russia conflittuale. C’è inoltre l’impegno comune a continuare ad aiutare l’Ucraina: circa due terzi dei membri della NATO hanno già fornito armi letali, compreso il contributo dei cechi di carri armati dell’era sovietica e mezzi corazzati per il trasporto di personale corazzato. Ad avviso di alcuni funzionari, l’Ucraina avrà bisogno di armi diverse per la prossima fase della guerra a Est, tra cui artiglieria a lungo raggio e droni armati più sofisticati, se sperano di respingere i russi.

