Kuwait: il governo si dimette

Pubblicato il 5 aprile 2022 alle 14:35 in Kuwait Medio Oriente

Il governo del Kuwait ha presentato le sue dimissioni il 5 aprile, prima di un voto di sfiducia contro il primo ministro, Sheikh Sabah al-Khalid al-Hamad al-Sabah, in Parlamento, previsto per il 6 aprile. Il Paese mediorientale ha assistito ad una lunga faida politica che ne ha ostacolato la riforma fiscale.

L’agenzia di stampa statale KUNA, citata da Al-Arabiya, ha riferito che il principe ereditario Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah, che ha assunto la maggior parte delle funzioni dell’emiro al potere alla fine del 2021, ha ricevuto la lettera di dimissioni del governo dal primo ministro. Sabah, membro della famiglia al-Sabah al potere e premier dalla fine del 2019, è stato osteggiato dai parlamentari dell’opposizione, decisi a interrogarlo su questioni tra cui la corruzione percepita. Il voto di sfiducia nei suoi confronti era previsto per il 6 aprile.

L’attuale governo del Kuwait era stato nominato il 28 dicembre 2021 ed era stato il terzo in quell’anno. Il precedente 8 novembre, il precedente governo, anch’esso guidato da Sheikh Sabah al-Khalid al-Sabah, aveva presentato le sue dimissioni. Queste erano state provocate dalle perduranti divergenze tra l’Assemblea nazionale, l’organo legislativo del Paese del Golfo, e l’esecutivo, che per più di un anno avevano ostacolato la realizzazione di importanti misure finanziarie. Nello specifico, la decisione era da collegarsi alla volontà dei deputati kuwaitiani di sottoporre a interrogazione il premier e alcuni ministri, di cui è stato messo in discussione l’operato soprattutto per quanto riguarda la gestione della pandemia di coronavirus.

L’ultima squadra governativa aveva ricevuto l’approvazione del Parlamento il 30 marzo 2021, a seguito di una crisi iniziata il 12 gennaio dello stesso anno. In tale data, il vice primo ministro e il ministro della Difesa avevano presentato per primi le proprie dimissioni, seguiti, poi, dagli altri membri dell’esecutivo. A sua volta, tale governo era stato approvato dall’emiro del Kuwait solo un mese prima, il 14 dicembre 2020.

Il Kuwait ha conferito alla sua Assemblea nazionale il potere di approvare e bloccare leggi, interrogare i ministri e presentare mozioni di sfiducia contro alti funzionari del governo, sebbene le posizioni di alto livello siano occupate da membri della famiglia al potere ed è l’emiro ad avere l’ultima parola nelle questioni riguardanti lo Stato. Tuttavia, l’organismo esecutivo e legislativo sono spesso stati i protagonisti di litigi e situazioni di stallo, seguiti da rimpasti di governo che hanno rallentato i processi di riforma economica e fiscale.

Dopo la pandemia di coronavirus, il governo ha adottato misure per rilanciare temporaneamente le finanze mentre altre riforme strutturali restano bloccate, compresa la legge sul debito. Mentre l’aumento dei prezzi del petrolio ha offerto un certo sollievo, il Kuwait non è stato in grado di emettere debito internazionale dal 2017.

A gennaio 2022, Fitch Ratings ha declassato il Kuwait a “AA-” da “AA”, citando “costrizioni politiche in corso” che ostacolano la sua capacità di approvare una legge sul debito e affrontare una forte dipendenza dal petrolio.

Leggi Sicurezza Internazionale, il quotidiano italiano interamente dedicato alla politica internazionale

Camilla Canestri

di Redazione