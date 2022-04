Somalia: Consiglio sicurezza dell’Onu autorizza nuova missione dell’Unione Africana

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha votato all’unanimità a favore della nuova missione transitoria dell’Unione africana (AU) in Somalia, autorizzandola ad agire contro al-Qaeda e i gruppi armati alleati dell’ISIS, nonché a condurre un passaggio graduale delle responsabilità di sicurezza al governo della Somalia. Il voto, avvenuto il 31 marzo, sostituisce la Missione dell’UA in Somalia (AMISOM), che è stata nella nazione del Corno d’Africa per quindici anni, con l’obiettivo di costruire una pace e una sicurezza durature, insieme alla Missione di transizione dell’UA in Somalia (ATMIS).

La risoluzione adottata dal Consiglio riconosce cambiamenti significativi nella situazione della sicurezza da quando ha autorizzato l’AMISOM nel febbraio 2007 e il miglioramento della capacità della Somalia di rispondere alle sfide alla sicurezza, ma riafferma anche “la necessità di combattere le minacce terroristiche con tutti i mezzi”.

L’anno scorso, una crisi politica ha ulteriormente posticipato le elezioni parlamentari, a lungo ritardate, che avrebbero dovuto essere tenute il 15 marzo 2021, ma che ancora non hanno avuto luogo, ritardando ulteriormente l’elezione di un nuovo presidente. La risoluzione redatta in Gran Bretagna autorizza la nuova missione ATMIS a supportare le forze somale “nel fornire sicurezza al processo politico a tutti i livelli”.

Il Consiglio di sicurezza ha sottolineato che il completamento del processo elettorale senza ulteriori indugi e il raggiungimento di “una transizione pacifica del potere” aiuterà la Somalia a portare avanti le sue priorità nazionali e sosterrà il suo piano di transizione 2021 che delinea i passi verso il graduale trasferimento delle responsabilità per la sicurezza dalle forze internazionali al governo. Il Consiglio ha ribadito il suo obiettivo di “consentire alla Somalia di assumersi la piena responsabilità della propria sicurezza, e dunque anche il ruolo di primo piano nel contrastare e affrontare la minaccia rappresentata da al-Shabaab”.

Il Consiglio ha dunque autorizzato i paesi membri dell’UA a schierare fino a 19.626 membri del personale in uniforme, compreso un minimo di 1.040 poliziotti, fino al 31 dicembre. Ha inoltre approvato la decisione del Consiglio per la pace e la sicurezza dell’UA di ridurre il numero delle forze di mantenimento della pace di 2.000 entro tale data e “zero personale” entro la fine di dicembre 2024. La risoluzione ha infine accolto con favore l’intenzione del governo somalo di creare 3.850 posti aggiuntivi per il personale di sicurezza entro dicembre 2022, altri 8.525 entro settembre 2023 e altri 10.450 entro giugno 2024.

La Somalia ha vissuto decenni di sconvolgimenti interni, a partire dal 1991, in seguito alla caduta del dittatore Siad Barre, quando i vari gruppi che contribuirono alla sua deposizione non riuscirono a trovare un accordo, precipitando il Paese in una situazione di instabilità che si è protratta fino al 2012. In quell’anno, fu istituito un governo di unità nazionale, a seguito del primo giuramento del Parlamento, avvenuto dopo 20 anni e delle prime elezioni dal 1967. Ad aggravare l’instabile situazione è stata la nascita di , dall’ arabo “la gioventù”, che è un gruppo jihadista fondato nel 2006 e affiliato ad al-Qaeda. L’obiettivo del gruppo è rovesciare il governo della Somalia, appoggiato dall’Onu, per prendere il potere e imporre la propria interpretazione della legge islamica.

I militanti di al-Shabaab sono stati cacciati da Mogadiscio nel 2011 ma, nonostante la presenza del Commando Africano dell’Esercito degli Stati Uniti (AMISOM), un Esercito dell’Unione Africana composto da circa 20.000 uomini, e nonostante l’aumento di attacchi aerei da parte degli Stati Uniti, i jihadisti non sono stati sconfitti. Gli USA conducono attacchi aerei antiterrorismo in Somalia da più di 10 anni, ma la frequenza dei raid è aumentata considerevolmente sotto l’amministrazione del presidente Donald Trump. L’AFRICOM ha condotto 63 attacchi nel 2019, rispetto al precedente record di 47, registrato nel 2018. Quest’anno, gli USA sono in procinto di stabilire un nuovo risultato, avendo già compiuto oltre 32 raid dall’inizio del 2020.

