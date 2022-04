Elezioni in Ungheria: opinion polls, partiti e campagna elettorale

Pubblicato il 2 aprile 2022

I cittadini dell’Ungheria saranno chiamati alle urne, il 3 aprile, per eleggere i 199 deputati dell’Assemblea Nazionale, che ricopriranno la carica per quattro anni.

Il sistema elettorale ungherese prevede che 106 collegi elettorali a mandato unico vengano decisi mediante il first past-the-post, ovvero il sistema uninominale secco. Si tratta di un sistema elettorale a maggioranza relativa in collegi uninominali a turno unico. I restanti 93 seggi saranno invece eletti per mezzo di un collegio nazionale unico a rappresentanza proporzionale. Per quanto riguarda i candidati, è importante sottolineare che il premier ungherese, Viktor Orban, mira a ottenere un nuovo mandato di quattro anni, da sommare ai precedenti 12 anni di carica. Il suo partito di stampo conservatore nazionalista, Fidesz, ha goduto di una significativa maggioranza, che gli ha permesso di apportare modifiche alla Costituzione. Gran parte degli emendamenti sono stati registrati negli ultimi 12 anni. Tra questi, vale la pena ricordare il referendum riguardante le politiche anti-LGBTQ+, che ha portato a controversie con l’Unione Europea. Al lato opposto si colloca l’alleanza politica United for Hungary, che raccoglie partiti di opposizione aventi ideologie eterogenee: dall’estrema destra, alla sinistra, ai verdi, fino ad arrivare ai liberali. Secondo il partito, tale alleanza è stata istituita per “salvare” il Paese dalla corruzione del governo autoritario guidato da Orban. Il conservatore indipendente, Peter Marki-Zay, è stato selezionato, nell’ottobre 2021, come candidato del blocco politico per la carica di primo ministro.

Inoltre, è rilevante menzionare quali sono le tematiche sulle quali i partiti sfidanti hanno incentrato la propria campagna elettorale. Il partito Fidesz, annunciando il suddetto referendum, lo scorso luglio, ha puntato ad ottenere l’approvazione della fetta della popolazione di stampo conservatore. Oltre a ciò, parte della campagna elettorale del partito di Orban è stata incentrata sull’associare alcune personalità al partito di opposizione United for Hungary. Nello specifico, il filantropo statunitense George Soros e altre figure di quella che viene definita da Fidesz come “un’élite liberale globalista volta a distruggere la sovranità dell’Ungheria, ad accogliere sempre più immigrati, nonché a introdurre la ‘follia di genere’”, ha spiegato al-Jazeera English. Dall’altra parte, il punto focale di United for Hungary è mettere in luce la rete di corruzione che ha avuto modo di tessere Orban per utilizzare impropriamente i fondi europei, tra gli altri illeciti. In aggiunta, il partito di opposizione ribadisce che il premier si sarebbe servito di brogli giudiziari ed elettorali per rimanere indenne da qualsiasi condanna sulle sue presunte azioni criminose.

Nonostante le principali tematiche che hanno caratterizzato il dibattito da ambo i lati, la guerra in Ucraina è ben presto divenuto un tema caldo anche durante la campagna elettorale. Orban è l’alleato europeo più vicino al presidente russo, Vladimir Putin. Sebbene Budapest non abbia imposto il veto sulle sanzioni europee, bloccandone l’imposizione, si è rifiutato di ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche russe. Inoltre, l’Ungheria di Orban ha anche respinto il transito di armi dirette all’Ucraina attraverso il suo Paese. United for Hungary ha altresì incentrato la discussione su una domanda chiave, che ha rivolto ai cittadini: Budapest deve essere alleata dell’Est o dell’Ovest? Oltre a questo, il partito di opposizione ha anche condannato le politiche economiche avviate da Orban, definendole “populiste”. Fidesz ha reagito promuovendo Orban come “garante di pace e stabilità”. L’opposizione è stata etichettata come guerrafondaia per aver chiesto maggiore sostegno all’Ucraina. Secondo le parole di Mariann Ory, caporedattore del quotidiano filogovernativo Magyar Hirlap, la strategia dell’opposizione non starebbe funzionando. “I sondaggi mostrano che per la maggior parte delle persone la priorità è tenere l’Ungheria fuori dalla guerra e proteggere la sua sicurezza energetica”, ha affermato l’esperto.

Molti osservatori internazionali ribadiscono l’impossibilità di tenere elezioni eque e libere, soprattutto per via del controllo dei media che il partito Fidesz ha costruito negli oltre 10 anni di carica del premier. Questi timori hanno spinto l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) a monitorare le votazioni. Il portavoce di Fidesz, Zoltan Kovacs, ha affermato che tale azione non è necessaria, sottolineando che si tratta del risultato di pregiudizi contro le opinioni illiberali di Orban. “Saranno elezioni completamente libere”, ha detto ad Al Jazeera il portavoce, aggiungendo: “L’OSCE proviene da un mondo che è contro di noi”. Tuttavia, anche il Centro per i diritti fondamentali, finanziato da Fidesz, ha ammesso che “l’invio di una misisone di monitoraggio elettorale completo dell’OSCE [è] un passo senza precedenti per uno Stato membro dell’UE”.

Infine, gli ultimi dati aggiornati della testata Politico, sezione Poll of Polls, hanno rivelato che Fidesz si conferma primo partito, con il 50%, l’opposizione United for Hungary ottiene il 45%, mentre il partito MH il 3%.

Anna Peverieri

