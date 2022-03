La 33sima notte della guerra in Ucraina: i fatti principali

All’inizio della 33esima notte della guerra in Ucraina, l’intelligence inglese ha reso noto che oltre 1.000 mercenari, tra cui alti dirigenti, della compagnia militare privata russa Gruppo Wagner sono stati schierati nell’Ucraina orientale, per intraprendere operazioni di combattimento. Il comunicato diffuso su Twitter informa che, a causa delle pesanti perdite e dello stallo dell’avanzata, è molto probabile che la Russia sia stata costretto a ridefinire le priorità del personale Wagner per l’Ucraina, a scapito delle operazioni in Africa e Siria.

L’Institute for the Study of War, invece, ha riportato che, il 28 marzo, le forze ucraine hanno riconquistato Irpin, a Nord-Ovest di Kiev e, nelle ultime 24 ore, hanno respinto gli attacchi russi verso Brovary, a Est della capitale. Le forze russe nell’Ucraina nord-orientale, invece, sembrano rimanere bloccate, dal momento che ieri non hanno condotto operazioni offensive contro Chernihiv, Sumy o Kharkiv.

A Mariupol, invece, l’avanzata russa continua con successo. Il sindaco della città, Vadym Boichenko, ha denunciato che Mariupol è “sull’orlo di una catastrofe umanitaria”. Lo Stato maggiore ucraino ha affermato che le forze locali “continuano a mantenere la difesa circolare” all’interno della città portuale, anche se le forze russe hanno consolidato il controllo delle aree circostanti. Boichenko ha chiesto l’evacuazione completa dei restanti cittadini presenti nella città. Funzionari ucraini hanno riferito che il 90% degli edifici residenziali di Mariupol è stato danneggiato o distrutto durante i combattimenti dell’ultimo mese.

Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, facendo riferimento alle dichiarazioni rilasciate nei giorni passati relative al presidente russo, Vladimir Putin, ha puntualizzato che non stava esprimendo un cambiamento di politica ma “un’opinione basata sulle sue emozioni della giornata”. “Stavo esprimendo l’indignazione morale che ho provato nei confronti del modo in cui Putin si sta comportando”, ha precisato Biden.

Il 26 marzi, il presidente americano aveva denunciato l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin, dichiarando: “Per l’amor di Dio, quest’uomo non può rimanere al potere”, e definendo la guerra “l’ultimo fronte di una battaglia decennale tra le forze di democrazia e oppressione”. Tali parole hanno subito generato dubbi se l’apparente richiesta di Biden per la cacciata di Putin fosse un’osservazione spontanea o una mossa calcolata. La Casa Bianca ha immediatamente cercato di minimizzare l’osservazione di Biden, riferendo che il presidente americano intendeva che Putin non potesse esercitare liberamente il proprio potere contro suoi vicini o contro la regione. “Non stava discutendo del potere di Putin in Russia o del cambio di regime”, ha sottolineato la Casa Bianca. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha affermato che il destino di Putin non è nelle mani del presidente americano, e che “il presidente della Russia è eletto dai russi”.

In relazione all’aumento della presenza militare in Europa, Washington ha posizionato 6 jet da guerra elettronica della Marina militare in Germania oltre 200 truppe di accompagnamento in Germania. L’addetto stampa del Pentagono, John Kirby, ha riferito ai giornalisti che 6 jet Navy E/A-18G Growler si stavano schierando dalla Naval Air Station Whidbey, nella base aerea di Spangdahlem, in Germania, accompagnati da circa 240 membri dell’equipaggio della Marina, piloti e personale di manutenzione. I jet Navy Growler sono utilizzati principalmente per il volo di missioni di guerra elettronica, incluso il disturbo radar per aiutare a sopprimere le difese aeree.

Intanto, il Ministero degli Esteri russo ha chiarito che l’incontro tra Putin e il presidente ucraini, Volodymir Zelensky, non sarà necessario “fino a quando le questioni chiave non saranno chiarite”. Secondo Mosca, tale incontro sarà possibile soltanto dopo che ci sarà stata “chiarezza su tutte le questioni vitali per la Russia”. L’Occidente ha ignorato questi problemi, nonostante siano stati sollevati da Mosca per anni, ha evidenziato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov. “Ora, la cosa principale è smettere di assecondare gli ucraini che cercano solo di generare un’immagine di negoziati e accordi. Ci sono riusciti quando hanno sabotato gli accordi di Minsk poco dopo averli firmati nel febbraio 2015, e di conseguenza hanno dichiarato che non li avrebbero attuati”, ha continuato Lavrov.

Sono attesi per oggi, martedì 29 marzo, colloqui tra le delegazioni russa e ucraina a Istanbul. Lavrov ha specificato che Mosca vuole che questi negoziati portino a un risultato, al fine di raggiungere i suoi obiettivi fondamentali. “Il fatto che sia stato deciso di continuare i negoziati di persona è importante”, ha commentato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, durante una telefonata con i giornalisti.

Due giorni fa, in un’intervista con i giornalisti russi, Zelensky, nell’affrontare la delicata questione dei negoziati, ha paventato la possibilità di neutralità per l’Ucraina. “Siamo pronti ad accettarlo. Questo è il punto più importante”, ha dichiarato il leader ucraino. Tuttava, Zelensky ha chiarito che l’Ucraina rifiuterebbe una neutralità senza garanzie di sicurezza legalmente vincolanti. Mykhailo Podolyak, un alto consigliere di Zelensky, ha affermato che le garanzie di sicurezza devono, in sostanza, includere l’impegno dei garanti ad assistere l’Ucraina in caso di aggressione.

