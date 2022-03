Arabia Saudita: al via la conferenza per lo Yemen senza gli Houthi

Pubblicato il 29 marzo 2022 alle 17:05 in Arabia Saudita Yemen

L’Arabia Saudita, sede del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC), ha ospitato le fazioni alleate della guerra in Yemen, il 29 marzo. Intanto, in tale contesto, l’Onu sta cercando l’attuazione di una tregua nel mese del Ramadan, per consentire alle navi di rifornimento e ad alcuni voli nelle aree controllate dai ribelli sciiti dello Yemen, gli Houthi, secondo quanto riferito da fonti rimaste anonime a Reuters.

Le consultazioni a Riad sono previste dal 29 marzo al 7 aprile prossimo. Gli Houthi avevano dichiarato che avrebbero accolto con favore colloqui con la coalizione a guida saudita se la loro sede fosse stat in un Paese neutrale, inclusi alcuni Stati del Golfo, e che la priorità fosse revocare le restrizioni “arbitrarie” ai porti yemeniti e all’aeroporto della capitale Sanaa. Pur non partecipando al vertice di Riad, in una dichiarazione, il gruppo ha descritto l’iniziativa delle Nazioni Unite come positiva. Il Ramadan inizierà il prossimo 2 aprile e si concluderà il successivo 2 maggio.

Il piano redatto dall’inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Hans Grundberg, sarebbe sostenuto anche dagli Stati Uniti e da altre potenze occidentali, secondo quanto affermato dalle due fonti. La proposta prevedrebbe un cessate il fuoco di un mese in cambio del permesso alle navi di rifornimento di attraccare al porto di Hodeidah, controllato dagli Houthi, e di un piccolo numero di voli commerciali per operare dall’aeroporto di Sanaa. Secondo i dati delle Nazioni Unite, al 27 marzo, quattro navi da rifornimento erano in attesa al largo del porto di Hodeidah.

La portavoce di Grundberg, Ismini Palla, non ha commentato i dettagli della proposta, avanzata per la prima volta il 20 marzo scorso, affermando che il cessate il fuoco mirava a dare agli yemeniti una pausa necessaria dalla violenza. “L’inviato continua i dialoghi con tutte le parti e invita tutti a impegnarsi in modo costruttivo per raggiungere urgentemente una tregua”, ha affermato Palla in una nota.

Da un lato, per attuare una tregua, gli Houthi vogliono che la coalizione guidata dai sauditi elimini dapprima le restrizioni sui porti marittimi e sull’aeroporto di Sanaa, mentre l’alleanza, che controlla i mari e lo spazio aereo dello Yemen, vuole un accordo simultaneo.

Il 26 marzo scorso, i ribelli sciiti hanno annunciato una tregua di tre giorni a seguito di ripetuti attacchi contro infrastrutture energetiche dell’Arabia Saudita. Intanto, Riad ha risposto bombardando la capitale yemenita Sanaa e il porto di Hodeidah, entrambi in mano ai ribelli, dopo aver dato un ultimatum agli Houthi per rimuovere dai porti di Hodeidah e Salif e dall’aeroporto internazionale di Sanaa tutti i loro armamenti. Intanto sarebbero in corso trattative anche per lo scambio di prigionieri.

Gli attacchi con droni e missili verso il Regno da parte degli Houthi sono diventati un evento comune nel contesto del conflitto in Yemen. Il Regno è diventato un obiettivo dei ribelli da quando Riad è intervenuta nella guerra civile il 26 marzo 2015, guidando una coalizione internazionale per sostenere il governo riconosciuto a livello internazionale contro gli Houthi. Tale raggruppamento a guida saudita comprende Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti (UAE), Sudan, Bahrain, Kuwait, Qatar, Egitto, Marocco, Giordania e Senegal. I ribelli sciiti sono sostenuti, invece, dall’Iran e dalle milizie libanesi filoiraniane di Hezbollah, sebbene le parti neghino il loro legame.

In Yemen, è in corso una guerra civile, descritta dall’Onu come la peggior crisi umanitaria al mondo, da quando gli Houthi hanno iniziato a combattere per il controllo sulle regioni meridionali del Paese. Il 21 settembre 2014, sostenuti dal precedente regime del defunto presidente Ali Abdullah Saleh, gli Houthi avevano effettuato un colpo di Stato che aveva consentito loro di prendere il controllo delle istituzioni statali nella capitale Sanaa, tutt’oggi sotto il loro controllo. Il presidente legittimo, Rabbo Mansour Hadi, era stato inizialmente messo ai domiciliari presso la propria abitazione nella capitale e, dopo settimane, era riuscito a fuggire, recandosi dapprima ad Aden, attuale sede provvisoria del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, e poi in Arabia Saudita, dove risiede tutt’ora. Al momento, gli Houthi controllano il Nord del Paese.

Leggi Sicurezza Internazionale, il quotidiano italiano interamente dedicato alla politica internazionale

Camilla Canestri

di Redazione