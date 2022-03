UAE: supporto alla Russia nell’OPEC+

Pubblicato il 28 marzo 2022 alle 16:57 in Emirati Arabi Uniti Russia

Gli Emirati Arabi Uniti (UAE) hanno espresso sostegno per il ruolo della Russia nell’OPEC+, il 28 marzo, nonostante più governi abbiano condannato l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca e gli acquirenti di petrolio stiano evitando i suoi carichi.

Durante una conferenza a Dubai, il ministro dell’Energia degli Emirati Arabi Uniti, Suhail Al-Mazrouei, ha affermato che la Russia è “un membro importante” dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) e dei suoi alleati ed è probabile che rimanga nel gruppo. Il ministro Al-Mazrouei ha poi aggiunto: “Questa è un’alleanza per restare; questa è un’alleanza di cui abbiamo bisogno”. Nell’incontro previsto per il prossimo 31 marzo, l’OPEC+ dovrebbe rivedere un altro modesto aumento delle forniture. Mazrouei ha però affermato che l’alleanza “non aggiungerà risorse se il mercato è equilibrato e se le risorse sono sul mercato”. L’OPEC+ dovrebbe rimanere separata dalla politica, secondo il ministro emiratino.

Il leader dell’OPEC+, l’Arabia Saudita, ha finora resistito alle pressioni per rompere i legami con Mosca estraendo più petrolio per sostituire parzialmente le forniture di greggio russo colpite da un boicottaggio internazionale. I commenti del 28 marzo degli Emirati, che arrivano pochi giorni prima di un incontro del gruppo del 31 marzo prossimo, sono un altro segnale che rimarrà unito nonostante le problematiche geopolitiche per l’invasione dell’Ucraina.

I commenti del ministro dell’Energia degli UAE potrebbero deludere l’amministrazione statunitense del presidente Joe Biden, dopo che l’ambasciatore degli Emirati a Washington aveva suggerito all’inizio di marzo che l’OPEC+ avrebbe dovuto prestare attenzione alle richieste di estrarre più greggio.

L’OPEC ha assistito a molti conflitti nei suoi 60 anni di storia, comprese le guerre tra i suoi stessi membri. Nel 2016, il cartello ha stretto una partnership con i non membri guidati dall’ex rivale, la Russia. Nell’ultimo incontro, il gruppo aveva trascorso solo 13 minuti a studiare il mercato prima di decidere di attenersi al suo piano di graduale aumento della produzione. Non si è discusso della causa principale dei prezzi elevati, ovvero la guerra della Russia in Ucraina.

Il mercato petrolifero ha risposto in modo diviso all’operazione militare del presidente, Vladimir Putin, in Ucraina. Grandi compagnie petrolifere come TotalEnergies SE e Shell Plc stanno chiudendo gli acquisti di greggio dalla Russia alla luce delle sanzioni imposte su Mosca e per esprimere contrarietà al conflitto. Le raffinerie di petrolio cinesi, invece, stanno acquistando discrete quantità di greggio russo a buon mercato mentre l’offerta della Nazione continua a penetrare nel mercato. Anche l’India sta acquistando greggio russo.

L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti estraggono più di 13 milioni di barili di petrolio al giorno, sono tra i pochi produttori con una capacità inutilizzata significativa e sono membri centrali dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC). Quest’ultima ha poi stretto un’alleanza con la Russia nota come OPEC+. Riad e Abu Dhabi hanno finora resistito alle richieste di Stati Uniti, Giappone e Nazioni europee di accelerare gli aumenti della produzione.

Leggi Sicurezza Internazionale, il quotidiano italiano interamente dedicato alla politica internazionale

Camilla Canestri

di Redazione