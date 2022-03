La 24esima notte dell’invasione russa in Ucraina: i fatti principali

Pubblicato il 20 marzo 2022

Nella giornata di sabato 19 marzo, l’offensiva russa si è intensificata. Oltre ad essere avanzate nel porto di Mariupol, le forze di Mosca hanno distrutto un deposito sotterraneo di armi nell’Ovest dell’Ucraina e hanno distrutto una base e una caserma nel Sud, in quello che è stato forse l’attacco più letale dall’inizio dell’invasione, causando la morte di 40 soldati ucraini.

A Mariupol sono in corso combattimento nel centro, mentre l’acciaieria Azovstal, una delle più grandi d’Europa, è stata distrutta, secondo quanto annunciato dal consigliere del Ministro degli Interni ucraino, Vadym Denysenko. Una dichiarazione del consiglio comunale di Mariupol ha reso noto che numerosi residenti di Mariupol sono stati portati in territorio russo contro la loro volontà dalle forze di Mosca. “Nell’ultima settimana, diverse migliaia di residenti di Mariupol sono stati portati in territorio russo. Gli occupanti hanno preso illegalmente persone dal distretto di Livoberezhny e dal rifugio nell’edificio del club sportivo, dove più di mille persone (per lo più donne e bambini) si nascondevano dai continui bombardamenti”, si legge nella dichiarazione. I residenti catturati di Mariupol sono stati portati nei campi dove le forze russe hanno controllato i loro telefoni e documenti, ha riferito il consiglio comunale, e poi sono stati reindirizzati in remote città russe.

Anche il quartier generale della 36esima brigata di fanteria navale ucraina, situato nella città meridionale di Mykolaiv, è stato distrutto da un attacco missilistico russo. Il giorno precedente, un altro attacco missilistico aveva colpito la caserma della base. Al contempo, il Ministero della Difesa russo ha annunciato che le forze russe, per la prima volta dall’inizio dell’offensiva, hanno utilizzato missili ipersonici per distruggere un grande deposito sotterraneo per missili e munizioni per aerei nell’Ovest dell’Ucraina, nella regione di Ivano-Frankivsk, che condivide un confine di circa 50 km con la Romania. Si tratta dei missili balistici ipersonici “Kinzhal” o “Dagger”, di fabbricazione russa e in dotazione all’aviazione, con una velocità superiore a quelle del suono e con una gittata di 2.000 km.

Tali missili sono aviotrasportati e aviolanciati dai Mikoyan-Gurevich MiG-31, caccia intercettori a loro volta supersonici, appositamente modificati perché di fabbricazione più datata, sovietica, e sviluppati negli anni Settanta ed entrati in servizio negli anni Ottanta. Il Khinzal, invece, sviluppato nel primo decennio del 2000, ed entrato in servizio sperimentale nel 2018 nelle forze aerospaziali russe. È in grado di trasportare testate nucleari e si ritiene che non sia rilevabile dai sistemi di difesa aerea occidentali. La Russia ha utilizzato per la prima volta il missile ipersonico Kinzhal durante la sua campagna militare in Siria nel 2016.

Se confermato, l’uso di una nuova generazione di missili da parte di Mosca segnerebbe un’escalation del conflitto. In seguito alla notizia, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha fatto appello direttamente ai russi per appoggiare una risoluzione diplomatica della guerra, facendo un duro avvertimento. “È tempo di incontrarsi, tempo di parlare. È tempo di ripristinare l’integrità territoriale e la giustizia per l’Ucraina. Altrimenti, le perdite della Russia saranno così enormi che diverse generazioni non saranno sufficienti per riprendersi”, ha affermato Zelensky, ribadendo che, secondo le stime dell’esercito ucraino, 14.000 soldati russi sarebbero stati uccisi. Il Pentagono, invece, ha stimato che le perdite russe siano circa la metà.

Durante un evento mediatico, il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha affermato che la Russia spera che la sua operazione militare in Ucraina si concluda con un “accordo globale” su questioni di sicurezza, e che Kiev accetti uno status neutrale. Inoltre, Lavrov ha chiarito che Mosca è “pronta a cercare garanzie di sicurezza e a coordinarle per l’Ucraina, per gli europei e per la Russia stessa, al di là dell’espansione del trattato Nord-atlantico”. Lavrov ritiene altresì che la cooperazione della Russia con la Cina “diventerà più forte” di fronte alle sanzioni occidentali perché “in un momento in cui l’Occidente sta palesemente minando tutte le fondamenta su cui si basa il sistema internazionale, Mosca e Pechino devono pensare a come andare avanti in questo mondo”.

Un alto funzionario del governo cinese ha affermato che le sanzioni imposte dalle nazioni occidentali alla Russia “sono sempre più oltraggiose”. A suo dire, la storia ha dimostrato più volte che le sanzioni non possono risolvere i problemi, che danneggiano la gente comune e che avranno un impatto sul sistema economico e finanziario, peggiorando l’economia globale. Il viceministro degli Esteri cinese, Le Yucheng, ha appoggiato il punto di vista di Mosca sulla NATO, affermando che l’alleanza non dovrebbe espandersi ulteriormente verso Est, costringendo una potenza nucleare come la Russia “in un angolo”.

Nel frattempo, l’Ucraina riceverà un nuovo carico di armi statunitensi entro pochi giorni, inclusi i missili Javelin e Stinger, secondo quanto affermato dal segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraino, Oleksiy Danilov, in un’intervista televisiva.

