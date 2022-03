Sudan: ancora grandi proteste contro il golpe e la crisi economica

Continuano le proteste di massa nella capitale sudanese, Khartoum, e in altre maggiori città, per condannare la giunta militare, al potere dopo il golpe del 21 ottobre 2021, e il peggioramento delle condizioni economiche. Nel Paese Africano è stata registrata un’impennata dei prezzi di elettricità, carburante e pane.

Il movimento di protesta ha acquisito nuovo slancio, dopo che i cittadini hanno iniziato a sentire sulla pelle l’effetto della crisi, quale il rincaro energetico e dei generi alimentari. Inoltre, la valuta del Sudan ha perso un quarto del suo valore. Un funzionario del World Food Programme delle Nazioni Unite ha detto a Reuters, il 17 marzo, che quasi la metà della popolazione sta soffrendo la fame estrema, si tratta del doppio delle stime dello scorso anno. Nel Paese, i prezzi di cibo e altri beni di prima necessità continuano ad aumentare di giorno in giorno. “Le condizioni di vita sono insopportabili, al punto da far morire di fame”, ha dichiarato la manifestante Alaa Ahmed, 24 anni, mentre marciava nella capitale. Secondo Ahmed, la situazione è aggravata dall’impossibilità di permettersi cure mediche e istruzione, “dobbiamo rimuovere questo regime”. “La situazione economica è catastrofica. I militari hanno impoverito il Sudan”, ha aggiunto il manifestante 55enne Adil Osman, ribadendo l’intenzione di rimuovere la giunta militare al potere.

Le proteste di giovedì sono state le più grandi registrate questa settimana nella capitale. Sono state segnalate manifestazioni anche a Port Sudan, Gadaref, Atbara, Nyala e altrove, come hanno mostrato immagini dei social media non verificate, ha spiegato Reuters. La manifestazione di giovedì è stata l’ultima di una serie di proteste, seguite dopo l’acquisizione del potere per mezzo di un golpe militare, nonché la deposizione di un governo di transizione a guida civile. Una delle proteste maggiori che ha caratterizzato la capitale sudanese risale al 14 febbraio, data in cui due manifestanti hanno perso la vita. In tale occasione, gli agenti di sicurezza non sono si sono serviti di gas lacrimogeni, ma anche di proiettili reali, sparati contro la folla in protesta.

Le proteste organizzate dai comitati di resistenza di quartiere hanno attirato centinaia di migliaia di persone, da ottobre del 2021 ad oggi, e almeno 79 sono state uccise e più di 2.000 ferite a causa della repressione delle piazze. Le manifestazioni, originariamente nate a seguito di un aumento dei prezzi dell’elettricità per gli agricoltori, si è allargata fino a diventare una mobilitazione più ampia contro il governo militare, per chiedere maggiore sostegno sia agli agricoltori che ai commercianti. Infine, come è già stato anticipato, tra le ragioni principali a spingere i cittadini in strada è la denuncia di oltre 2.000 “arresti politici” a seguito del colpo di Stato. Più di 100 persone sono ancora in carcere, secondo quanto riferito da un manifestante. Uno degli ultimi episodi di questo tipo ha avuto luogo il 9 febbraio, quando due politici particolarmente noti per essere critici nei confronti dell’Esercito, Khalid Omer Yousif e Wagdi Salih, sono stati arrestati. Il brigadiere Altahir Abu Haja, consigliere mediatico del generale Abdel Fattah al-Burhan, ha affermato, in una dichiarazione rilasciata all’agenzia di stampa statale SUNA, che i loro arresti non erano “politici” e che erano in corso indagini a loro carico per corruzione.

La tensione in Sudan è alta da anni, ma la situazione è peggiorata da quando, il 21 settembre 2021, l’allora primo ministro civile del Sudan, Abdalla Hamdok, aveva denunciato di aver sventato un tentato golpe, per il quale erano stati accusati un gruppo di lealisti del deposto sovrano Omar al-Bashir. Appena un mese più tardi, un colpo di Stato militare ha deposto Hamdok, che è stato però reintegrato il 21 novembre 2021, data in cui i leader militari sudanesi, le forze politiche e le organizzazioni della società civile avevano raggiunto un accordo volto a favorire il ritorno del premier alla sua posizione e il rilascio di alcuni detenuti politici. Con tale intesa, il primo ministro avrebbe dovuto guidare un governo di tecnocrati, durante una fase di transizione politica che sarebbe durata fino al 2023, mentre il potere sarebbe stato condiviso con i militari.

Sin da subito, però, diversi partiti politici e gruppi civili sudanesi hanno ritenuto l’accordo un tradimento, mentre per altri si sarebbe trattato di una copertura politica per l’acquisizione del potere da parte dei militari. Per il movimento pro-democrazia, il potere deve passare ad un governo completamente civile, incaricato di guidare la transizione. Motivo per cui, nel corso degli ultimi mesi del 2021, l’ondata di proteste, duramente represse dalle forze di sicurezza sudanesi, non si è mai placata, provocando, fino alla giornata del 2 gennaio stesso, un totale di oltre 50 vittime.

