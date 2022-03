L’Armenia è pronta a stringere legami diplomatici con la Turchia

Il ministro degli Affari Esteri dell’Armenia, Ararat Mirzoyan, ha dichiarato che Erevan è pronta a stringere relazioni diplomatiche con Ankara, annunciando anche l’intenzione di aprire il confine con la Turchia.

A riportarlo, martedì 15 marzo, è stata l’agenzia di stampa turca Anadolu. “In generale, la popolazione dell’Armenia vuole normalizzare le relazioni”, ha detto Ararat Mirzoyan in un’intervista, rilasciata dopo aver partecipato all’Antalya Diplomacy Forum, il 12 marzo, dove ha discusso con il suo omologo turco, Mevlut Cavusoglu, in un “incontro storico”. Si è trattato della prima visita di alto livello che dell’Armenia in Turchia da oltre un decennio. Durante il bilaterale con Cavusoglu, le parti hanno discusso di alcune tematiche “sensibili”, che Mirzoyan spera l’omologo terrà in considerazione in futuro. Il ministro armento ha poi affermato che i sondaggi dell’opinione pubblica riflettevano che anche il popolo si è espresso favorevolmente al riavvicinamento tra i due Paesi, da tempo in contrasto su una serie di questioni.

I primi tentativi di normalizzazione avevano portato le parti, nel dicembre 2021, a nominare reciprocamente inviati speciali per regolare i rapporti bilaterali. Da una parte, il 15 dicembre scorso, Erevan ha nominato Serdar Kilic, un ex ambasciatore negli Stati Uniti, come inviato speciale. Pochi giorni dopo, il 18 dicembre scorso, Erevan ha nominato il vicepresidente dell’Assemblea Nazionale, Ruben Rubinyan. Successivamente, il 14 gennaio, i suddetti inviati di Armenia e Turchia si sono incontrati, per la prima volta, a Mosca. Tale episodio aveva rappresentato il primo tentativo concreto di normalizzare i legami dall’accordo di pace del 10 ottobre 2009, intesa che, però, non è mai stata ratificata.

Le relazioni bilaterali tra Armenia e Turchia sono ufficialmente inesistenti e storicamente ostili. Recentemente, il primo gennaio, in Armenia era entrato in vigore il divieto di importare merci dalla Turchia. Tale mossa era la conseguenza del sostegno militare che Ankara aveva offerto all’Azerbaigian durante il conflitto nel Nagorno-Karabakh. Sulla base delle disposizioni dell’Unione Economica Eurasiatica, di cui l’Armenia è membro, l’embargo può essere applicato per un massimo di sei mesi, con possibilità di rinnovo. In seguito, il 29 aprile, il ministro dell’Economia dell’Armenia, Vahan Kerobyan, aveva annunciato l’intenzione di introdurre nuove restrizioni per le importazioni e per la vendita di prodotti provenienti dalla Turchia.

La Turchia ha riconosciuto il Paese poco dopo che quest’ultimo ha proclamato l’indipendenza dalla Russia, nel settembre 1991. Il congelamento delle relazioni bilaterali turco-armene si è acuito quando, nel 1993, su iniziativa di Ankara è stato chiuso il confine tra i due Stati. Le difficili relazioni tra i Paesi sono causate da una serie di circostanze legate, in particolare, al sostegno di Ankara alla posizione dell’Azerbaigian sulla questione della sovranità della regione contesa del Nagorno-Karabakh, nonché al non riconoscimento turco del genocidio armeno. Si tratta di un processo di deportazioni e uccisioni perpetrate, tra il 1915 e il 1916, dall’Impero ottomano, che causarono la morte di 1.5 milioni di armeni. Ankara ha sempre negato che la deportazione e il massacro degli armeni abbia costituito un genocidio. Al contrario, la Turchia ha affermato che quanto accaduto è stata la conseguenza dell’insurrezione degli armeni contro il Paese. In relazione al genocidio armeno, è opportuno ricordare che, il 24 aprile, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ufficialmente riconosciuto il genocidio armeno. Sebbene anche altri 29 Paesi abbiano compiuto mosse simili, Biden rappresenta il primo presidente degli USA a ufficializzare il genocidio, definendolo in tal modo.

Come spiegato da Reuters, alla fine del XIX secolo, i circa due milioni di armeni dell’Impero Ottomano iniziarono a rivendicare aspirazioni nazionaliste, portando a fenomeni di repressione da parte di “ottomani irregolari” già dal 1894-1896. In tale quadro, migliaia di persone vennero uccise a Costantinopoli, l’attuale Istanbul, nell’agosto 1896, dopo che i militanti armeni si impadronirono della Banca ottomana. Poi, nel corso della Prima Guerra Mondiale, mentre gli ottomani combattevano contro le forze russe nell’Anatolia orientale, molti armeni formarono gruppi partigiani per assistere gli eserciti russi invasori. Un tale sostegno venne seguito da arresti e uccisioni di intellettuali armeni da parte dell’Impero ottomano, il 24 aprile 1915, mentre, nel maggio dello stesso anno, i comandanti ottomani iniziarono la deportazione di massa degli armeni dall’Anatolia orientale verso la Siria e la Mesopotamia. L’Armenia sostiene che circa un milione e mezzo di persone morirono in massacri o di fame e sfinimento nel deserto.

Da parte sua, la repubblica turca, fondata nel 1923 dopo il crollo dell’Impero ottomano, ha sempre negato che fosse stata condotta una campagna sistematica volta ad annientare gli armeni. A detta di Ankara, migliaia di turchi e armeni morirono a seguito dell’ondata di violenza interetnica, perpetrata dalle forze ottomane nel momento in cui l’Impero cominciò a mostrare segnali di cedimento e si ritrovò a combattere contro l’invasione russa. La Turchia, pertanto, si oppone alla presentazione di questi eventi come “genocidi”, e li definisce una tragedia in cui entrambe le parti hanno registrato vittime.

