I leader di Polonia, Rep. Ceca e Slovenia in “missione storica” a Kiev

Pubblicato il 15 marzo 2022 alle 12:17 in Polonia Repubblica Ceca Slovenia Ucraina

Il 15 marzo, i leader di tre Paesi Europei hanno annunciato di essere in viaggio verso Kiev per ribadire il supporto del blocco all’Ucraina. Si tratta del premier della Repubblica Ceca, Petr Fiala, della Polonia, Mateusz Morawiecki, e della Slovenia, Janez Janša.

La visita del 15 marzo rappresenta un passo fondamentale per l’Unione Europea, dato che sancisce il primo viaggio nel Paese assediato a seguito dell’inizio dell’invasione russa, il 24 febbraio. Durante la loro permanenza, i premier di Repubblica Ceca, Polonia e Slovenia incontreranno il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il premier, Denys Shmyhal. L’ufficio presidenziale ucraino ha confermato l’agenda. “Lo scopo della visita è confermare l’inequivocabile sostegno dell’intera Unione Europea alla sovranità e all’indipendenza dell’Ucraina”, ha affermato Fiala, aggiungendo che i tre leader, il 15 marzo, presenteranno a Zelensky anche un ampio pacchetto di sostegno per il Paese. Il portavoce di Morawiecki, Michal Dwoczyk, ha detto ai giornalisti che la delegazione aveva attraversato il confine polacco-ucraino e che si stava dirigendo a Kiev in treno, in quella che il leader polacco ha definito una “missione storica”. “È nostro dovere essere dove si scrive la storia. Perché non si tratta di noi, ma del futuro dei nostri figli che meritano di vivere in un mondo libero dalla tirannia”, ha detto Morawiecki. L’esecutivo polacco ha fatto sapere che la visita dei tre leader dell’UE è stata concordata con i presidenti della Commissione e del Consiglio europei, rispettivamente Ursula von der Leyen e Charles Michel. I premier sarebbero a Kiev, si legge nel comunicato, come “rappresentanti del Consiglio europeo”

Altrettanto rilevante è ricordare che, lo stesso 15 marzo, riprenderanno i colloqui da remoto tra la delegazione russa e quella ucraina. Le trattative, avviate il giorno prima, erano state sospese e rinviate al giorno successivo per una “pausa tecnica”. Secondo quanto riferito dal consigliere presidenziale ucraino, Alexey Arestovich, le parti potrebbero raggiungere un accordo entro due settimane. “In casi estremi”, l’intesa potrebbe essere raggiunta a maggio. Mentre i negoziati precedenti si erano concentrati su questioni umanitarie, gli ultimi colloqui morerebbero a raggiungere un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe russe e l’elaborazione di garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Il delegato russo, Leonid Slutsky, aveva suggerito che le bozze di accordi potrebbero non essere lontane dalla sottoscrizione.

L’annuncio della visita “storica” di Varsavia, Praga e Ljubljana si colloca in un momento particolarmente critico per Kiev. In effetti, la capitale, già a partire dalle prime ore del 15 marzo è stata sotto attacco. I raid aerei russi, iniziati poco dopo le 4:00 del mattino, hanno colpito i quartieri di Svyatoshinsky, Osokorka e di Podolsky. Finora, il bilancio delle vittime è di due persone, mentre è stato registrato un ferito grave che si trova in ospedale. A causa dell’incremento di raid aerei, il sindaco, Vitali Klitschko, ha annunciato che, dalla sera del 15 marzo alla mattina 17 del mese, sarebbe entrato in vigore il coprifuoco. Al momento, si stima che almeno la metà dei 3,4 milioni di abitanti è fuggita all’estero. Coloro che non sono riusciti a fuggire trascorrono le notti al riparo nelle stazioni sotterranee della metropolitana.

Infine, i leader dell’UE si sono incontrati a Versailles, il 10 e l’11 marzo, in una riunione informale per discutere di ulteriori soluzioni da adottare per aumentare la pressione sul presidente russo, Vladimir Putin. A tal proposito, l’Unione Europea (UE) ha annunciato, il 14 marzo, l’approvazione di un quarto pacchetto di sanzioni contro la Russia, nel tentativo di rallentare la sua economia e, di conseguenza, la sua invasione in Ucraina. Oltre a rimuovere la Russia dalle “Nazioni più favorite” in merito al commercio estero, Bruxelles imporra il divieto di import di acciaio e ferro dell’industria metallurgica russa, nonché un divieto di export di beni di lusso. Inoltre, sarà anche proibito investire nelle società petrolifere e, più in generale, nel settore energetico russo, il più redditizio per il Paese. L’elenco degli oligarchi inseriti nella lista nera, in aggiunta, sarebbe stato ampliato a 14 altre personalità. Tra queste, anche il proprietario della squadra di calcio britannica Chelsea, Roman Abramovich, già sanzionato da Londra, il 10 marzo.

Anna Peverieri, interprete di russo e inglese

di Redazione