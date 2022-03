Libia: Francia, Germania, Italia, UK e USA emettono comunicato congiunto

Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America hanno emesso un comunicato congiunto, in cui hanno reso noto di aver preso atto della dichiarazione del 2 marzo del portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite e dei successivi sviluppi sulla situazione in Libia.

“Facciamo eco all’invito del Segretario generale delle Nazioni Unite a tutti gli attori ad astenersi da azioni che potrebbero minare la stabilità in Libia ed esprimiamo la nostra preoccupazione per le recenti segnalazioni di violenze, minacce di violenza, intimidazioni e rapimenti”, si legge nel comunicato, il quale aggiunge che qualsiasi disaccordo sul futuro del processo politico deve essere risolto senza ricorrere alla violenza. I cinque Paesi si sono altresì detti pronti a rispondere a coloro che minacciano la stabilità con la violenza o l’istigazione. “Ricordiamo che gli individui o le entità, all’interno o all’esterno della Libia, che ostacolano o minano il completamento positivo della sua transizione politica da parte della Libia, possono essere designati dal Comitato per le sanzioni in Libia del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità con la risoluzione 2571 (2021) dell’UNSC e le relative risoluzioni”, specifica la dichiarazione.

Nel riaffermare il loro pieno rispetto per la sovranità libica e per il processo politico facilitato dalle Nazioni Unite, i cinque Statu hanno ribadito il sostegno agli sforzi di mediazione dell’Onu attraverso il Consigliere speciale del Segretario generale, Stephanie Williams, e l’UNSMIL, per sostenere la transizione pacifica del Paese, per facilitare il dialogo tra gli attori politici, di sicurezza ed economici e di mantenere la loro attenzione sullo svolgimento di elezioni presidenziali e parlamentari credibili, trasparenti e inclusive il prima possibile al fine di soddisfare le aspirazioni democratiche del popolo libico.

Infine, Parigi, Berlino, Roma, Londra e Washington hanno incoraggiato le parti libiche, compresa la Camera dei Rappresentanti e l’Alto Consiglio di Stato, a cooperare pienamente con gli sforzi dell’Onu nelle prossime fasi della transizione, al fine di stabilire una base costituzionale consensuale che porti a elezioni presidenziali e parlamentari il prima possibile. “Riaffermiamo la nostra disponibilità a lavorare con la Libia e tutti i partner internazionali per costruire un futuro più pacifico e stabile per il Paese e il suo popolo e per sostenerne la stabilità, l’indipendenza, l’integrità territoriale e l’unità nazionale”, aggiunge in chiusura la dichiarazione.

Il 2 marzo, il portavoce del Segretario generale dell’Onu ha invitato tutti gli attori libici ad astenersi da azioni che avrebbero potuto minare la stabilità e la transizione democratica libica. Su sua indicazione, il 4 marzo, la Williams ha proposto la formazione di un comitato misto della Camera dei Rappresentanti e dell’Alto Consiglio di Stato, affinché lavorino insieme per concordare una base costituzionale consensuale per lo svolgimento delle elezioni, sotto l’egida delle Nazioni Unite. In particolare, nella lettera, il Consigliere speciale ha indicato l’importanza di preservare l’unità e la stabilità della Libia e di “dare la massima e urgente priorità al raggiungimento delle aspirazioni di oltre 2,8 milioni di cittadini che si sono registrati per votare, attraverso processi credibili e trasparenti”.

Il premier del Governo di Unità Nazionale (GNU), Abdelhamid Dbeibah, ha accolto positivamente il comunicato congiunto dei 5 Paesi occidentali, affermando che la dichiarazione è in linea con il piano del governo di tenere le elezioni il prossimo giugno. Anche il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Najla Al-Manqoush, ha accolto con favore la dichiarazione.

Il Presidente dell’Alto Consiglio di Stato, Khaled Al-Mashri, ha accolto con favore la proposta della Williams in merito alla formazione di una commissione mista con i parlamentari per preparare una base costituzionale per lo svolgimento delle elezioni e terminare le fasi di transizione.

È atteso per il 15 marzo un briefing aperto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Libia, nel bel mezzo delle tensioni politiche che stanno seguendo la formazione di un nuovo governo guidato da Fathi Bashagha, designato premier dalla Camera dei Rappresentanti il 10 febbraio. Dbeibag continua a sostenere che lascerà il potere solo ad un governo eletto. Intanto, il 5 marzo il primo ministro del GNU ha colloquiato al telefono con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per discutere delle elezioni in Libia e del sostegno alla Williams, al fine di “andare avanti con il processo elettorale il prima possibile”.

