Importazioni di gas in Europa: perché l’Azerbaigian potrebbe essere uno dei candidati

Pubblicato il 5 marzo 2022 alle 20:03 in Azerbaigian Europa

Il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, ha affermato che Baku potrebbe prendere in considerazione l’aumento delle forniture di gas naturale verso i mercati europei, qualora i Paesi UE offrissero “buone condizioni” di acquisto.

Il 24 febbraio, mentre rispondeva a una domanda sulla disponibilità dell’Azerbaigian ad aumentare le forniture di gas ai mercati europei, il presidente ha affermato che il Paese aveva già ricevuto tali richieste dai rappresentanti della Commissione Europea. Tuttavia, il capo di stato azero ha sottolineato che i volumi di gas forniti dall’Azerbaigian all’Europa sono stati ridotti da tempo. Data la natura del gas, definito da Aliyev un prodotto che prima deve essere venduto, e poi prodotto, l’Azerbaigian, al momento, non dispone fisicamente di forniture aggiuntive. “Non pensavamo che avremmo avuto bisogno di [volumi] ulteriori”, ha detto il presidente azero ai rappresentanti dei media russi.

Aliyev ha spiegato che, nel 2021, l’Azerbaigian ha esportato 19 miliardi di metri cubi di gas naturale. Del valore totale, Turchia e Italia hanno rappresentato i maggiori consumatori del prodotto. Nonostante ciò, il capo di Stato azero ha osservato che i contratti a lungo termine per la fornitura di grandi volumi di gas naturale richiedono investimenti aggiuntivi, anche attraverso l’espansione del Trans Adriatic Pipeline (TAP), oltre a garanzie. Ha inoltre aggiunto che l’Azerbaigian prevede di utilizzare almeno due nuovi giacimenti per la produzione di gas, così da poterlo esportare verso mercati esteri.

In tale quadro, è importante sottolineare che il gasdotto TAP, lungo 878 km – di cui 773 onshore e 105 offshore – è parte del Corridoio Meridionale del Gas. Quest’ultimo trasporta il gas naturale del giacimento di Shah Deniz II dall’Azerbaigian all’Europa, passando per la Turchia, la Grecia e i Balcani. Divenuto operativo dal 31 dicembre 2020, il TAP ha consentito l’arrivo di quasi 7 miliardi di metri cubi di gas in Italia. Potenzialmente, il gasdotto ha una portata tre volte maggiore: si stima che tra il 2023 e il 2024 saranno 25 i miliardi di metri cubi di gas che arriveranno in Puglia. Tuttavia, è necessario terminare gli adeguamenti necessari nella struttura. Quanto alla rotta che percorre il gasdotto, è rilevante sottolineare che TAP è collegato con il Trans Anatolian Pipeline (TANAP) alla frontiera greco-turca. TAP attraversa il Nord della Grecia, l’Albania e il Mare Adriatico, prima di approdare nel Sud Italia, in Puglia, dove si connette alla rete di distribuzione italiana del gas.

In relazione ai piani futuri di sviluppo di nuovi giacimenti azeri, è rilevante citare Absheron, Babak e Umid. Il primo rappresenta uno dei più grandi giacimenti di gas condensato, situato nel Sud-ovest di un complesso di giacimenti petroliferi nel Mar Caspio, l’Azeri-Chirag-Guneshli. Absheron dovrebbe contenere 350 miliardi di metri cubi di gas naturale e 45 milioni di tonnellate di condensato di gas, stando a quanto annunciato dallo stesso Aliyev, il 19 settembre 2020, in occasione dell’inaugurazione del progetto. Gli altri grandi giacimenti con potenziale non sfruttato sono “Babak” con riserve stimate di 400 miliardi di metri cubi e “Umid” con almeno 200 miliardi di metri cubi. L’ultimo giacimento, Umid, si trova nel Sud del Mar Caspio, a circa 75 chilometri a Sud-Est dalla capitale Baku, ad una profondità di 170 metri.

Come è stato anticipato, l’Azerbaigian fornisce gas naturale ai mercati europei tramite il TAP, dal 31 dicembre 2020. Tale gasdotto fa parte del Southern Gas Corridor (SGC), progettato per aumentare e diversificare le forniture energetiche europee. L’SGC, avente tre segmenti, attraversa sette Paesi. Il volume di trasporto annuale di 16 miliardi di metri cubi del corridoio è condiviso tra Turchia e gli Stati membri dell’Unione Europea, che ricevono rispettivamente 6 miliardi di metri cubi e 10 miliardi di metri cubi.

Inoltre, dopo l’aggressione russa in Ucraina, i Paesi europei hanno promesso di impoegnarsi a limitare al minimo le importazioni di gas da Mosca, al fine di ridurre la dipendenza energetica dalla Federazione. L’intenzione di Bruxelles sembrerebbe anche “sposarsi” con quanto annunciato, all’inizio di febbraio, da Aliyev. Quest’ultimo aveva rivelato che, nel 2022, l’Azerbaigian mirava ad incrementare le forniture di gas verso i mercati esteri, sfrottando le sue riserve di 2,6 trilioni di metri cubi di gas.

Anna Peverieri, interprete di russo e inglese

