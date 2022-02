Gli Emirati Arabi Uniti chiedono aerei militari alla Cina

Pubblicato il 25 febbraio 2022 alle 14:35 in Cina Emirati Arabi Uniti

Gli Emirati Arabi Uniti (UAE) hanno affermato di essere intenzionati a firmare un contratto con un’azienda cinese per l’acquisto di 12 addestratori di tipo avanzato L15. La mossa si inserisce nel quadro degli sforzi profusi da Abu Dhabi per diversificare e ammodernare le capacità delle proprie forze aeree, oltre che delle forze armate in generale.

Secondo quanto riportato, il 23 febbraio, dall’agenzia di stampa emiratina WAM, l’annuncio è stato dato dal Ministero della Difesa degli UAE, il quale ha specificato che l’azienda cinese in questione è la China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC) e che, in futuro, il Paese del Golfo potrebbe acquistare altri 36 velivoli dello stesso tipo. Parallelamente, Tareq Abdulraheem al-Hosani, amministratore delegato del Tawazun Economic Council, autorità emiratina che si occupa degli acquisti in materia di difesa e sicurezza, ha dichiarato che si è già giunti alla fase finale dei colloqui con Pechino e che presto verrà firmato il contratto definitivo. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sull’accordo, ma la Cina solitamente vende gli addestratori L15 a un costo che oscilla tra i 10 e 15 milioni di dollari per unità.

Al-Hosani si è poi detto speranzoso circa la capacità di CATIC di disporre di “tecnologia avanzata” con “vantaggi competitivi globali” e ha evidenziato che la diversità è una delle caratteristiche delle forze armate degli Emirati Arabi Uniti, i quali mirano a ottenere le migliori capacità al fine di raggiungere i propri obiettivi strategici. Come riporta WAM, Tawazun, che gestisce gli appalti e i contratti delle forze armate degli Emirati Arabi Uniti e della polizia di Abu Dhabi, continuerà a lavorare con i suoi partner per raggiungere le proprie “priorità strategiche” e per sviluppare tecnologie avanzate che consentano di realizzare un settore della difesa solido e capace di servire gli obiettivi futuri.

La notizia dell’accordo tra Abu Dhabi è Pechino è giunta poco dopo la conclusione della Unmanned Systems Exhibition & Conference 2022, salone dedicato a droni, intelligenza artificiale e robotica, ospitato dagli UAE dal 20 al 23 febbraio, a cui hanno partecipato 134 aziende attive nel settore, provenienti da 26 Paesi, Italia inclusa. In tale occasione, il Ministero della Difesa ha annunciato la firma di nuovi contratti dal valore complessivo di circa 2 miliardi di dirham emiratini, con un aumento del 177% rispetto all’edizione del 2020.

È stato proprio il portavoce ufficiale dell’evento a definire il velivolo L15 un addestratore avanzato e un aereo militare leggero, considerato una delle ultime tecnologie in questo campo. Con un carico utile di 3.000 chilogrammi, l’aereo L15 ha sei punti di attacco per armi e può trasportare esternamente anche missili aria-aria, missili aria-superficie e bombe a guida di precisione. Se il contratto L15 verrà effettivamente concluso, questo rappresenterà un significativo allontanamento dalla politica di lunga data degli Emirati Arabi Uniti di acquistare esclusivamente velivoli militari ad ala fissa di fabbricazione occidentale. Nel 2017, la nazione del Golfo aveva acquistato un numero imprecisato di droni da combattimento Wing Loong II del gruppo cinese Chengdu Aircraft Industry Group. Tuttavia, le forze aeree emiratine hanno continuato ad operare principalmente con F-16 di fabbricazione statunitense e caccia Mirage francesi.

La Cina, da parte sua, ha notevolmente migliorato le sue relazioni con diversi Stati del Medio Oriente negli ultimi anni, anche con alcuni alleati degli Stati Uniti. Pechino aveva già mostrato l’addestratore L15 al Dubai Airshow 2021, una mossa vista come un primo passo per commercializzare il suo jet da addestramento nella regione mediorientale. Finora, lo Zambia è l’unico acquirente all’estero dell’aereo cinese L15. L’aeronautica militare dello Zambia ha speso 100 milioni di dollari per sei L15, oltre a simulatori e altri missili guidati.

La notizia del possibile contratto tra Pechino e Abu Dhabi giunge in un periodo in cui il Paese del Golfo ha rivolto particolare attenzione alle proprie capacità difensive, a seguito delle minacce poste dai ribelli Houthi in Yemen. Dal 17 gennaio, gli Emirati si sono trovati a far fronte a tre attacchi attribuiti alle milizie sciite, mentre il 3 febbraio le forze emiratine hanno intercettato e distrutto tre “droni ostili” lanciati da un gruppo iracheno noto come Awliya Wa’ad al-Haq o True Promise Brigades. I recenti attacchi degli Houthi hanno messo in risalto le perduranti tensioni nella regione mediorientale connesse al conflitto civile yemenita, talvolta considerato una guerra per procura tra l’Arabia Saudita, alla guida di una coalizione internazionale che coadiuva l’esercito yemenita, e l’Iran, sostenitore dei ribelli Houthi.

Leggi Sicurezza Internazionale, il quotidiano italiano interamente dedicato alla politica internazionale

Piera Laurenza, interprete di arabo

di Redazione