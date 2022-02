Stop agli import di gas russo, quali sarebbero le conseguenze per l’Italia

Pubblicato il 22 febbraio 2022 alle 14:15 in Europa Italia Russia

Dopo che il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato il riconoscimento dell’indipendenza delle due autoproclamate Repubbliche popolari di Lugansk (LPR) e Donetsk (DPR) nell’Ucraina dell’Est, l’Unione Europea e gli Stati Uniti potrebbero applicare sanzioni senza precedenti contro il settore energetico russo. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che anche l’opzione di colpire il fruttuoso settore energetico russo è sul tavolo, poiché “la dipendenza [dell’UE rispetto all’import energetico russo] non è più sostenibile”.

Il settore energetico è uno dei più redditizi per la Federazione, che si colloca al terzo posto tra i produttori mondiali di petrolio e al secondo per il gas naturale. Secondo le stime del ricercatore presso la Higher School of Economics di Mosca, Igor Makarov, i combustibili fossili rappresentano il 14% della produzione economica della Nazione. Le entrate derivanti da tale settore, inoltre, sono responsabili di oltre il 40% del bilancio federale. Tali entrate hanno permesso a Mosca, negli ultimi anni, di accumulare circa 630 miliardi di dollari in riserve di valuta estera. Nel 2021, il Cremlino ha pareggiato il bilancio con un’aspettativa di prezzo del petrolio relativamente bassa, ovvero di 45 dollari al barile. L’aspettativa è stata definita “bassa” poiché, nel 2021, la media dei prezzi si attestava a circa 70 dollari al barile. Tale approccio fiscale e conservatore, come ha sottolineato lo storico economico Adam Tooze, ha consentito a Putin di isolare ampiamente il suo governo dagli effetti delle sanzioni economiche imposte dall’Occidente dopo l’annessione della Crimea alla Russia, nel marzo del 2014. Gran parte della produzione di energia della Russia soddisfa la domanda europea, in particolare attraverso il gas naturale, che arriva in Europa attraverso una rete di gasdotti dell’era sovietica che attraversano l’Ucraina e altri Paesi dell’Europa Orientale. Da parte sua, Mosca ha tentato di costruire nuovi progetti, tra cui il controverso gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2, al fine di aggirare le reti più vecchie. In tale direzione, la Russia starebbe altresì valutando un nuovo progetto energetico diretto in Cina, Paese che ha importato, nel 2021, 38 miliardi di metri cubi di gas, per un valore monetario di 400 miliardi di dollari. Sebbene gli import di Pechino siano inferiori rispetto a quelli europei, sono comunque di particolare interesse per Mosca.

L’Europa dipende dalla Russia per circa il 40% delle importazioni di gas naturale, che perlopiù arriva attraverso gasdotti Yamal-Europe, che attraversa la Bielorussia e la Polonia fino alla Germania, il Nord Stream 1, che va direttamente in Germania, e tramite l’Ucraina. Nonostante ciò, è importante sottolineare che Europa e Federazione sono legate da una “interdipendenza”: il Cremlino dipende dalle entrate derivanti dagli export verso l’Europa, quest’ultima dall’energia fornita dalla Russia. Secondo analisti internazionali, la dipendenza dell’Europa implicherebbe che, con sanzioni più severe nel settore energetico, il blocco potrebbe mettere seriamente a rischio le già traballanti importazioni energetiche, così come le entrate di Mosca. Complessivamente, la Russia approvvigiona circa un terzo del consumo europeo di gas naturale, utilizzato per il riscaldamento invernale, nonché per la produzione di elettricità e per la produzione industriale. L’Unione Europea (UE) si rivolge anche alla Russia per oltre un quarto del fabbisogno del blocco di petrolio greggio, la più grande fonte di energia dell’UE.

Alcuni stati dell’UE sono molto più dipendenti di altri. Il Portogallo e la Spagna utilizzano poca energia russa, mentre la Germania, la più grande economia europea, riceve più della metà del suo gas naturale e più del 30% delle sue forniture di petrolio greggio dalla Russia. Dopo Berlino si colloca l’Italia. La Francia ricava la maggior parte della propria elettricità dall’energia nucleare, ma fa ancora affidamento sulle importazioni russe per soddisfare il fabbisogno di combustibili fossili. Analisti internazionali hanno altresì sottolineato che i piani per un’Europa più green, che dovrebbe progressivamente abbandonare l’energia ricavata dal nucleare e dal carbone, potrebbero aumentare la dipendenza verso la Russia.

Nel report pubblicato da Eurostat, nell’ottobre del 2021, è emerso che lo scorso anno la Russia è rimasta la maggiore esportatrice di gas naturale e di petrolio greggio verso l’Europa. Nel primo semestre del 2021, oltre il 75 % delle importazioni di petrolio greggio di Bulgaria, Slovacchia, Ungheria e Finlandia provenivano dalla Russia. Quanto al gas naturale, i seguenti Paesi, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Ungheria, Austria, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia, hanno importato oltre il 75 % del totale degli import domestici di gas naturale dalla Russia. In entrambi i casi, si è trattato principalmente di Paesi geograficamente vicini alla Russia, si legge nel report.

Per quanto riguarda il petrolio greggio, nel primo semestre del 2021, i maggiori importatori dall’area extra UE sono stati Belgio, Germania, Spagna, Italia e Paesi Bassi, tutti con una quota superiore al 10%. Di questi, la quota della Russia nelle importazioni nazionali era inferiore al 25% per Belgio, Spagna e Italia e tra il 25 % e il 50 % per Paesi Bassi e Germania. Quanto al gas naturale, nel primo semestre del 2021, i maggiori importatori di gas naturale sono stati Germania, Italia e Paesi Bassi, tutti al di sopra del 10%. Di questi tre la quota della Russia era inferiore al 25% per i Paesi Bassi, tra il 25% e il 50% per l’Italia e tra il 50 % e il 75 % per la Germania.

In tale cornice, l’Italia, come anche la Serbia, si colloca tra i Paesi Europei che potrebbero affrontare le maggiori conseguenze, qualora tale decisione dovesse essere presa. L’Italia, che dipende dalle importazioni di gas russo per un valore superiore al 40%, non può fare affidamento sull’energia ricavata dal nucleare, poiché non dispone di centrali nucleari. In precedenza, il primo ministro italiano, Mario Draghi, aveva affermato, il 19 febbraio, che qualsiasi potenziale sanzione contro la Russia non avrebbe dovuto includere le importazioni di energia. Nonostante ciò, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha condannato il riconoscimento delle due Repubbliche separatiste, definendolo un grave ostacolo alla ricerca di una soluzione diplomatica. Analoghe condanne sono state avanzate, lo stesso 22 febbraio, dal premier italiano.

Leggi Sicurezza Internazionale, il quotidiano italiano interamente dedicato alla politica internazionale

Anna Peverieri, interprete di russo e inglese

di Redazione