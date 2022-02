Mali: l’esecutivo transitorio potrà governare per cinque anni

22 febbraio 2022

L’organo legislativo provvisorio del Mali ha approvato un piano che consente all’esecutivo di transizione, guidato dal colonnello Assimi Goita, di governare fino a un massimo di cinque anni, in linea con una precedente proposta delle autorità del Paese. La decisione è giunta nonostante Bamako sia stata già colpita da sanzioni a causa del rinvio delle elezioni, inizialmente previste a febbraio 2022.

In una sessione del cosiddetto Consiglio di transizione nazionale, svoltasi il 21 febbraio, 120 deputati, su un totale di 121, si sono detti a favore dell’estensione del mandato del governo di transizione, il che comporta che potrebbero trascorrere altri anni prima che si tengano elezioni e ritorni nuovamente un esecutivo civile alla guida del Paese. Nel medesimo disegno di legge, parte di un documento che funge da Costituzione per il Mali nel corso della fase di transizione, è stato altresì stabilito che il presidente ad interim non potrà candidarsi alle future elezioni democratiche. Tuttavia, nel disegno di legge, non viene menzionato il nome del presidente ad interim, il colonnello Assimi Goita, lasciando aperta la possibilità di una sua candidatura, nel caso in cui si dimetta proprio in vista delle elezioni future. Parallelamente, non è stata fornita alcuna data specifica per un eventuale processo elettorale. Il testo originale del documento, emesso dai militari il primo ottobre 2020, fissava il periodo di transizione a diciotto mesi. Successivamente, le medesime autorità hanno revocato il proprio impegno iniziale a tenere le elezioni il 27 febbraio 2022 e si sono dette intenzionate a governare per altri quattro o cinque anni.

La decisione del 21 febbraio si colloca in un quadro che vede il Paese africano, senza sbocco sul mare e con una popolazione pari a circa 21 milioni di abitanti, tuttora alle prese con una crisi politica e di sicurezza, la cui origine viene fatta risalire al 2012. In tale anno, il Mali ha dovuto affrontare una rivolta armata scoppiata nel Nord, guidata da membri Tuareg alleati con alcuni combattenti di al-Qaeda, propagatasi anche in Burkina Faso e Niger. Dal 20 gennaio 2013, gli insorti sono stati gradualmente sradicati ed espulsi dai territori del Nord grazie alle operazioni congiunte delle truppe di Francia e Mali. Ciononostante, da allora continuano a verificarsi periodicamente attacchi e scontri, con la conseguente morte di militari e civili e lo sfollamento di quasi due milioni di individui.

È in tale scenario che si è inserito il colonnello Assimi Goita, il quale, dopo aver guidato due colpi di Stato in meno di un anno, ha prestato giuramento come presidente ad interim, il 7 giugno 2021. Il governo dominato dai militari si era inizialmente impegnato ad indire elezioni entro la fine di febbraio 2022, ma ha successivamente proposto un periodo di transizione compreso tra sei mesi e cinque anni. Ciò ha suscitato la dura reazione dei Paesi vicini e ha spinto la Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale (ECOWAS) a chiudere i confini, a tagliare i rapporti diplomatici e a imporre sanzioni economiche contro il Mali, in risposta a quello che è stato definito un “inaccettabile” ritardo nell’organizzazione di nuove elezioni. Parallelamente, alla luce dei “molteplici ostacoli” posti dalle autorità maliane, il 17 febbraio, la Francia e i partner regionali ed europei, coinvolti nella lotta al terrorismo nel Paese, hanno annunciato il ritiro delle risorse militari che erano state dispiegate nell’ambito della task force Takuba, una missione militare europea antiterrorismo.

Nel frattempo, l’ECOWAS ha fatto sapere che il suo mediatore per il Mali, l’ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan, visiterà la capitale Bamako il 24 febbraio prossimo, per discutere di un possibile calendario elettorale. L’incontro giungerà mentre il governo maliano continua a denunciare le difficoltà economiche a cui deve far fronte a seguito dell’imposizione di sanzioni. L’organismo dell’ECOWAS responsabile della gestione delle operazioni finanziarie ha riferito che il Mali è inadempiente, dalla fine di gennaio, per alcuni dei suoi debiti sovrani nel mercato regionale dell’Africa occidentale, per cifre pari a circa 93 milioni di dollari. Il governo stesso afferma di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi perché le sanzioni hanno tagliato Bamako fuori dai mercati finanziari regionali. “Chiudere i confini del Mali, un Paese senza sbocco sul mare che dipende interamente dai suoi vicini costieri per il commercio, è a dir poco catastrofico”, ha affermato Eric Humphery-Smith, analista della società di consulenza Verisk Maplecroft. Secondo Modibo Mao Makalou, economista ed ex consigliere dell’ex presidente Ibrahim Boubaca Keita, le autorità maliane hanno bisogno di entrate fiscali per pagare circa 120 milioni di dollari di stipendi mensili ad impiegati statali, ma le entrate, compresi i dazi doganali e le tasse sul reddito, sono “sotto minaccia”.

