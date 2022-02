Germania: sospeso il Nord Stream 2, si valuta l’invio di truppe tedesche nell’Est Europa

Pubblicato il 22 febbraio 2022 alle 15:42 in Germania Russia

Dopo il riconoscimento delle due regioni separatiste nell’Ucraina dell’Est, Lugansk e Donetsk, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha annunciato, il 22 febbraio, la sospensione del processo di approvazione del controverso gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2.

A riportare la notizia è stata l’agenzia di stampa russa RBC. Date le circostanze attuali e gli ultimi sviluppi nel quadro della crisi ucraina, la Germania si è mossa a favore dell’interruzione della certificazione del progetto energetico. Si tratta di misure adottate dall’esecutivo tedesco per rispondere alle azioni che la Russia sta intentando contro l’Ucraina, ha spiegato il cancelliere. “Nord Stream 2 non può entrare in funzione”, ha tuonato Scholz, ponendosi chiaramente al fianco degli alleati come aveva promesso durante il bilaterale dell’8 febbraio con il presidente statunitense, Joe Biden. Al momento, l’Unione Europea sta valutando quali sanzioni attivare per condannare le ultime mosse provenienti da Mosca, ha spiegato il cancelliere, aggiungendo che entro la giornata di martedì sarebbero state fornire maggiori informazioni. Nel corso di una conferenza stampa con il premier irlandese, Micheal Martin, Scholz ha definito “ingiustificata e incomprensibile” la decisione adottata dal presidente russo, Vladimir Putin, il giorno prima. Esortando la comunità internazionale a rispondere in modo coordinato, Scholz ha sottolineato che le autorità energetiche tedesche erano state incaricate di rivalutare il fabbisogno energetico di Berlino. Al momento, la Germania è il Paese Europeo che importa maggiore quantità di gas proveniente dalla Federazione. Alla luce di quanto accaduto, il Ministero dell’Economia tedesco valuterà come rispondere al fabbisogno energetico del Paese in totale sicurezza.

Nonostante abbia ribadito l’importanza di attivare quanto prima misure punitive contro il Cremlino, il cancelliere ha comunque esortato a continuare lungo la strada diplomatica per prevenire ciò che è stato definito come “disastro”. Tutti i nostri sforzi diplomatici saranno volti a raggiungere questo obiettivo, ha spiegato il massimo funzionario di Berlino. Le dichiarazioni di Scholz del 22 febbraio possono essere definite tra le più “forti” che il cancelliere ha rilasciato da quando si è acuita la crisi ucraina.

In tale cornice, lo stesso 22 febbraio, la ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, ha incontrato presso la base militare di Rukla la sua controparte lituana, Arvydas Anušauska. Nel corso della conferenza stampa congiunta, Berlino ha annunciato che sta valutando se collocare ulteriori truppe lungo il fianco Orientale della NATO, non solo in Lituania. “È chiara la necessità di dover ricorrere a misure di deterrenza più ferree”, ha affermato la ministra tedesca, adottando anche lei una posizione di maggiore sostegno verso l’Ucraina rispetto a quella iniziale. A tal proposito, è importante sottolineare che il gruppo tattico della NATO in Lituania, composto da 1.100 soldati alleati, è formato per la metà da truppe tedesche. Oltre a loro, il battaglione include militari di Belgio, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Paesi Bassi e Norvegia. L’annuncio di Lambrecht giunge dopo che la Germania ha dispiegato 360 militari in seno al suddetto battaglione, mentre la Norvegia ha reso noto che avrebbe incrementato la propria squadra di circa 50-60 soldati. Separatamente, la Gran Bretagna sta rafforzando il battaglione della NATO in Estonia, a guida londinese, dispiegando circa 800 soldati.

Gli ultimi sviluppi hanno reso più chiara la posizione di Berlino nella crisi. In tale contesto, è importante sottolineare che, inizialmente, la linea politica adottata da Scholz era stata piuttosto “debole” e accondiscendente verso la Russia, con la quale condivide il gasdotto Nord Stream 2 (NS2) da 11 miliardi di dollari. Quanto al NS2, Berlino non sembrava essere d’accordo con Biden sull’inclusione del progetto nella lista di “sanzioni senza precedenti” che avrebbero colpito la Russia in caso di invasione. In particolare, durante il vertice con il presidente statunitense e quello del 14 febbraio con Volodymyr Zelensky, il capo di Stato ucraino, erano trapelate più o meno sottili differenze di posizione riguardo al progetto. Mentre Biden aveva più volte chiarito che il NS2 sarebbe stato sanzionato, Scholz non vi aveva mai fatto riferimento direttamente, ribadendo però “l’unità transatlantica” nella risposta che sarebbe stata adottata. Inoltre, Berlino aveva anche titubato nell’inviare armi aggiuntive all’esecutivo ucraino, limitandosi a fornire a Kiev un lotto di 5.000 caschetti, mossa che era stata duramente criticata sia dal Paese Est-Europeo sia dagli Alleati più impegnati nel supportare l’Ucraina.

Prima dell’annuncio di Scholz, il NS2 era in attesa di ottenere l’approvazione dal regolatore tedesco Bnezta, incaricato di verificare se il progetto fosse conforme alla direttiva UE sul gas. La certificazione era stata temporaneamente sospesa, il 16 novembre 2021, poiché l’operatore Nord Stream 2 AG, con sede nella città svizzera di Zugo, era stato chiamato a registrare una filiale in Germania e trasferirvi fondi. In risposta, il 17 novembre 2021, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva dichiarato che sarebbero state adottate le misure necessarie per continuare nel processo.

Il Nord Stream è uno dei più grandi gasdotti al mondo. Il primo progetto prese forma nel 1997, quando la russa Gazprom e la Neste, una compagnia petrolifera finlandese, costituirono la North Transgas Oy. L’8 novembre 2011, la Merkel inaugurò il Nord Stream 1 insieme all’ex presidente della Federazione Russa, Dmitrij Medvedev, e l’ex primo ministro francese, François Fillon. Quindi, nell’ottobre 2012, la Russia valutò un ampliamento della cubatura di gas da trasportare in Europa, così si avviò il progetto Nord Stream 2. Ora completato, la lunghezza del gasdotto è di 1.230 chilometri e il percorso che seguirà è analogo a quello del gasdotto Nord Stream 1. Il Nord Stream 2 attraverserà le zone economiche di 5 Paesi, quali Russia, Germania, Danimarca, Finlandia e Svezia e permetterà alla Russia di raddoppiare i volumi di gas trasportati, arrivando a 110 miliardi di metri cubi di gas all’anno.

Gli USA hanno a lungo criticato il progetto, definendolo una minaccia alla sicurezza energetica dell’Europa. Secondo Washington, il gasdotto aumenterebbe la dipendenza energetica della regione dalla Russia e ridurrebbe le possibilità degli USA di penetrare il mercato europeo con il proprio Gas Naturale Liquefatto (GNL). Il timore è che Mosca si possa servire di tale leva per esercitare ulteriori pressioni sulle nazioni vulnerabili dell’Europa Orientale e Centrale, con particolare riferimento all’Ucraina. Quanto a quest’ultima, il NS2 è stato concepito per bypassare il territorio ucraino. Di conseguenza, Kiev verrebbe private delle entrate legate alle tasse di transito. Questi timori hanno portato, il 21 luglio 2021, Germania e Sati Uniti a raggiungere un accordo che garantisse sicurezza all’Ucraina. Nel dettaglio, le parti si sono impegnate a rispondere a qualsiasi tentativo russo di utilizzare l’energia come arma contro l’Ucraina e altri Paesi dell’Europa centrale e orientale. Il Cremlino, dal canto suo, sostiene di non aver mai usato l’energia come strumento di pressione politica. Inoltre, nell’intesa Germania e USA si impegnano ad aiutare Kiev a continuare a ricevere tasse di transito, una delle principali fonti di entrate statali, una volta che il Nord Stream 2 diventerà operativo.

Leggi Sicurezza Internazionale, il quotidiano italiano interamente dedicato alla politica internazionale

Anna Peverieri, interprete di russo e inglese

di Redazione