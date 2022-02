Pechino respinge le accuse australiane

Pubblicato il 21 febbraio 2022 alle 19:46 in Australia Cina

Il 21 febbraio, la Cina ha respinto le accuse australiane secondo cui una nave da guerra cinese avrebbe puntato un laser su un aereo di sorveglianza australiano lo scorso 17 febbraio, accusando Canberra di diffondere informazioni false.

Il portavoce del Ministero della Difesa cinese, il colonnello Tan Kefei, ha affermato che la dichiarazione australiana non corrisponderebbe ai fatti. In particolare, Tan ha specificato che, il 17 febbraio, un aereo da pattugliamento anti-sottomarino australiano P-8A Poseidon è arrivato nello spazio aereo intorno ad una formazione navale cinese ed è giunto a 4 km da una nave del gruppo. In tale quadro, secondo il resoconto cinese, le navi da guerra di Pechino avrebbero sempre mantenuto operazioni sicure, standardizzate e professionali, in linea con il diritto internazionale. Il Ministero della Difesa cinese ha quindi rilasciato due foto scattate dalla nave da guerra cinese insieme alla dichiarazione di Tan, aggiungendo che l’aereo australiano era molto vicino alla nave da guerra cinese e ha posizionato boe sonar intorno ad essa. Pechino ha definito tali azioni “dannose e provocatorie”, aggiungendo che possono portare a incomprensioni ed errori di giudizio, rappresentando una minaccia per la sicurezza di navi, aerei e personale di entrambe le parti. Tan ha poi chiesto che la parte australiana fermi immediatamente tali azioni provocatorie e pericolose e smetta di rivolgere accuse infondate alla Cina.

Secondo quanto affermato dal Dipartimento della Difesa australiano il giorno prima, un aereo da pattugliamento marittimo, P-8A Poseidon, è stato illuminato da un laser di una nave cinese dell’Esercito popolare di liberazione (EPL), mentre sorvolava verso lo spazio aereo settentrionale dell’Australia. Canberraha parlato di “un grave incidente di sicurezza” aggiungendo che atti simili potrebbero minacciare vite. Canberra ha rilasciato diverse immagini delle due navi dell’EPL, un cacciatorpediniere missilistico guidato di classe Luyang e una nave portuale da trasporto anfibia di classe Yuzhao, che stavano navigando nel Mare degli Arafura al momento dell’incidente. Entrambe le navi avrebbero attraversato lo Stretto di Torres e ora si troverebbero nel Mar dei Coralli.

Il ministro della Difesa australiano, Peter Dutton, ha affermato che l’incidente è avvenuto nella zona economica esclusiva dell’Australia e ha aggiunto che l’uso dei laser “può provocare la cecità dell’equipaggio e può ovviamente causare danni alle apparecchiature”. Il primo ministro di Canberra, Scott Morrison, ha affermato che si è trattato di un “atto di intimidazione sconsiderato e irresponsabile”, aggiungendo che l’Australia ha inoltrato proteste attraverso i canali diplomatici e di difesa.

L’ultimo episodio è arrivato in un momento di accresciute tensioni tra i due Paesi. Tra gli ultimi episodi che hanno alimentato tale situazione, il 15 settembre scorso, il presidente degli USA, Joe Biden, aveva annunciato che Australia, Stati Uniti e Regno Unito hanno stretto una nuova alleanza trilaterale in materia di sicurezza che comprende uno sforzo congiunto per aiutare l’esercito australiano ad acquisire sottomarini a propulsione nucleare, nell’apparente tentativo di contrastare la Cina. Biden aveva sottolineato che le navi sarebbero armate convenzionalmente e Canberra aveva a sua volta annunciato che avrebbe commissionato la costruzione di almeno otto sottomarini a propulsione nucleare con tecnologia statunitense e britannica. Il primo ministro australiano aveva citato “un ambiente strategico in deterioramento nell’Indo-Pacifico”, facendo riferimento alla crescente potenza militare della Cina nella regione. Pechino aveva criticato tali mosse accusando le parti coinvolte di alimentare tensioni nella regione

Oltre a questo, è dal 2020 che i rapporti tra la Cina e l’Australia avevano assistito ad un progressivo deterioramento, soprattutto in ambito commerciale. Il 13 febbraio di quell’anno, la Commissione antidumping australiana aveva valutato una possibile proroga dei dazi antidumping su alcuni prodotti cinesi e aveva avviato indagini sulle loro vendite, giungendo alla decisione finale di prorogare i dazi, il 28 febbraio successivo. A tale episodio sono seguite una serie di altre indagini su diversi prodotti provenienti dalla Cina che si sono concluse con il mantenimento di dazi su più beni cinesi. Da parte sua, dall’11 maggio 2020, la Cina aveva quindi bloccato le importazioni di carne da quattro grandi mattatoi australiani per problemi di etichettatura, provocando un notevole danno al settore. Da allora, Pechino ha bloccato importazioni o scoraggiato l’acquisto di più prodotti australiani come cereali, carbone termico, coke, cotone, legname, alcolici e crostacei. Tale situazione, ha portato Canberra a decidere di revocare la partecipazione dello Stato australiano di Victoria al progetto delle Nuove Vie della Seta, promosso da Pechino a partire dal 2013, in quanto non in linea con la politica estera australiana, il 21 aprile scorso. Successivamente, il 6 maggio, la Cina aveva annunciato la sospensione a tempo indefinito di tutte le attività previste dal meccanismo del dialogo economico strategico Cina-Australia.

Camilla Canestri, interprete di cinese e inglese

di Redazione