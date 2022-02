Canada: verso la fine delle proteste, quasi 200 arresti

Pubblicato il 21 febbraio 2022 alle 13:03 in USA e Canada

Le forze di polizia canadesi hanno riferito, il 20 febbraio, di aver recintato e messo in sicurezza il centro della capitale Ottawa, ponendo apparentemente fine a una mobilitazione durata circa 24 giorni. Le dichiarazioni sono giunte dopo un fine settimana segnato da ulteriori tensioni che hanno portato all’arresto di 191 individui.

La notizia si colloca nel quadro del cosiddetto “Freedom Convoy”, un movimento di protesta scoppiato il 15 gennaio scorso e che ha visto protagonisti gruppi di camionisti, i quali hanno mostrato la propria opposizione alla misura imposta dal governo canadese che richiede la vaccinazione contro il Covid-19 come requisito per attraversare il confine tra Stati Uniti e Canada. La mobilitazione si è espansa nel corso delle settimane, divenendo altresì un modo per esercitare pressione contro il governo guidato da Justin Trudeau. Proteste simili hanno poi interessato altre città canadesi quali Toronto, Quebec City e Winnipeg, così come Stati Uniti, Europa, Australia e Nuova Zelanda. Nell’ultima settimana, poi, le manifestazioni hanno assunto toni più violenti e sono state caratterizzate altresì da scontri tra le forze di polizia canadesi e i cittadini che bloccavano strade e piazze con le proprie auto.

Stando a quanto riportato dalla polizia di Ottawa, nella giornata del 20 febbraio sono stati rimossi 76 veicoli, mentre sono continuate le operazioni di sgombero e liberazione delle strade e dei luoghi precedentemente occupati dai manifestanti del Freedom Convoy, incluso un parcheggio poco distante dalla sede del Parlamento. In tale area, il giorno precedente, il 19 febbraio, gli agenti di polizia sono stati visti impiegare spray al peperoncino e granate stordenti per disperdere le proteste e costringere i manifestanti ad andare via. Il capo della polizia ad interim, Steve Bell, in una conferenza stampa del 20 febbraio, ha dichiarato che il numero dei manifestanti, definiti “illegali”, è notevolmente diminuito in tale giornata, dopo un ingente dispiegamento delle forze di sicurezza e l’istituzione di posti di blocco in tutta la città, il che, come evidenziato dallo stesso Bell, non è normale per Ottawa. Stando a quanto riferito, 191 manifestanti sono stati arrestati mentre 107 devono far fronte a una serie di accuse, tra cui aggressione, ostruzione alla polizia, possesso di armi e disobbedienza a ordinanze del tribunale. “Non abbiamo ancora finito con questa operazione”, ha poi dichiarato Bell, aggiungendo che nei “prossimi giorni” la polizia determinerà “come fare in modo che nessuno torni a occupare di nuovo le strade canadesi”.

L’intervento della polizia ha fatto seguito alla decisione del premier Trudeau, del 14 febbraio, di invocare l’Emergency Act, per la prima volta negli ultimi cinquanta anni. Tra le diverse misure, l’Emergency Act consente al governo di assicurarsi che siano resi i servizi essenziali, come i servizi di rimorchio per rimuovere i camion, mentre banche e istituzioni finanziarie possono congelare temporaneamente i conti delle persone sospettate di sostenere le manifestazioni, senza ottenere un’ingiunzione del tribunale. Sino ad ora, la Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha congelato 206 conti bancari e aziendali, mentre è stato bloccato bloccato un conto di elaborazione dei pagamenti del valore di 3,8 milioni di dollari canadesi, pari all’incirca a 2,98 milioni di dollari statunitensi. Tuttavia, i poteri di emergenza sono tuttora oggetto di dibattito in Parlamento e di una votazione prevista per oggi, 21 febbraio.

Una delle conseguenze più rilevanti per Ottawa ha riguardato il traffico commerciale, soprattutto sull’Ambassador Bridge, un ponte definito strategico, che collega Stati Uniti e Canada, sgomberato il 13 febbraio. Al contempo, alcuni ritengono che il Freedom Convoy continuerà ad avere un impatto sulla politica canadese e forse anche oltre il confine meridionale, mettendo in luce divergenze e un crescente attivismo tra le componenti di estrema destra. “La protesta ha punito severamente sia i liberali sia i conservatori”, ha affermato Nelson Wiseman, docente di Scienze politiche all’Università di Toronto, secondo cui i liberali di Trudeau sarebbero stati accusati di aver permesso ai manifestanti di fomentare settimane di caos nella capitale, mentre i conservatori avrebbero difeso i manifestanti, molti dei quali provenienti dalle più lontane frange di destra. Non da ultimo, è stato evidenziato come le proteste del Freedom Convoy siano state acclamate negli Stati Uniti da personalità di Fox News e da conservatori, oltre che dall’ex presidente Donald Trump. A tal proposito, i manifestanti avrebbero ricevuto milioni di dollari in donazioni oltreconfine.

