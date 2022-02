Sudan: arriva un esperto dell’Onu, ma la repressione delle proteste continua

20 febbraio 2022

Le forze di sicurezza sudanesi hanno continuato a usare gas lacrimogeni per fermare i manifestanti che, anche il 20 febbraio, si sono riuniti in strada per protestare contro il colpo di Stato militare, mentre un esperto delle Nazioni Unite sui diritti umani è arrivato nel Paese.

Migliaia di persone si sono radunate nella capitale Khartoum, portando le bandiere sudanesi e i manifesti delle persone uccise durante le proteste anti-golpe degli ultimi mesi. Le forze di sicurezza hanno sparato gas lacrimogeni e ferito diversi manifestanti che si stavano dirigendo verso il palazzo presidenziale nel centro della città, secondo quanto riferito dal corrispondente dell’agenzia France-Presse.



“Siamo pronti a protestare tutto l’anno”, ha dichiarato un presente, Thoyaba Ahmed, 24 anni. “Vogliamo correggere la situazione del nostro Paese per avere un buon futuro”, ha spiegato un altro sudanese, Wadah Khaled, a France-Presse.

Manifestazioni regolari hanno scosso Khartum dal 25 ottobre 2021, in cui gli agenti della sicurezza hanno impiegato gas lacrimogeni e proiettili veri per reprimere i cittadini che si oppongono al governo militare instauratosi dopo il colpo di Stato. Nello specifico, i manifestanti chiedono un ritorno a un governo di civili, in cui i militari non svolgano alcun ruolo, e l’avvio di una fase di transizione che dovrebbe condurre a libere elezioni.

Oltre alla violenta ondata di proteste, la presa di potere dei militari ha capovolto la fragile transizione verso un governo democratico, intrapresa a seguito del rovesciamento dell’ex presidente Omar al-Bashir, avvenuto l’11 aprile 2019, quando le parti militari e civili coinvolte avevano deciso di condividere il potere fino alle elezioni. Pertanto, il colpo di Stato dello scorso 25 ottobre ha fatto naufragare tale partenariato. Una prima svolta era giunta con l’accordo del 21 novembre, con cui era stato concordato di porre Hamdok alla guida di un governo di tecnocrati, durante una fase di transizione politica che dovrebbe durare fino al 2023, mentre il potere dovrebbe essere condiviso con i militari. I partiti politici e gruppi civili sudanesi, però, hanno ritenuto l’accordo un tradimento, mentre altri l’hanno considerato una copertura politica per l’acquisizione del potere da parte dei militari. Motivo per cui, la mobilitazione popolare non si è mai arrestata e, il 2 gennaio scorso, l’ex premier ha presentato le sue dimissioni.



Parallelamente, l’esperto delle Nazioni Unite per i diritti umani, Adama Dieng, sarà in Sudan fino al 24 febbraio, in un viaggio inizialmente previsto per il mese scorso ma posticipato su richiesta delle autorità sudanesi.



“Dieng incontrerà alti funzionari del governo sudanese, rappresentanti delle organizzazioni della società civile, difensori dei diritti umani, capi delle entità delle Nazioni Unite, e diplomatici”, ha reso noto l’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani dell’Onu in una dichiarazione. Diang ha espresso grave preoccupazione per l’uccisione di due manifestanti, uno dei quali minorenne, durante la giornata del 14 febbraio. In un tweet, l’esperto ha chiesto alle autorità sudanesi di garantire “indagini rapide, indipendenti e imparziali sulle uccisioni, lesioni e detenzione arbitraria di manifestanti e membri dei comitati di resistenza e di portare i responsabili alla giustizia.” Dall’inizio delle proteste, sono almeno 81 i morti e centinaia i feriti.





Mariela Langone

di Redazione