Iran, accordo sul nucleare: il Parlamento pone condizioni

Pubblicato il 20 febbraio 2022 alle 14:34 in Iran Medio Oriente

Il Parlamento iraniano ha stabilito delle condizioni da dover rispettare affinché Teheran ritorni nell’accordo sul nucleare. Tra queste, la garanzia che Washington e gli altri firmatari europei non lascino una eventuale rinnovata intesa.

Le condizioni sono state esposte in una lettera indirizzata al presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, e diffusa oggi, domenica 20 febbraio, in un momento in cui i negoziati di Vienna sono ancora in corso. Nella lettera, firmata da 250 deputati su un totale di 290, si richiede che le parti statunitense ed europee garantiscano la loro permanenza a lungo termine nell’accordo, nel caso in cui questo venga rinnovato, e che non facciano ricorso al cosiddetto meccanismo di “snapback”, in base al quale verrebbero imposte sanzioni contro l’Iran nell’immediato, in caso di violazione delle clausole dell’intesa in materia di nucleare. Altra condizione, ribadita più volte nel corso degli ultimi mesi, è la revoca di tutte le sanzioni, comprese quelle relative a terrorismo, tecnologia missilistica e diritti umani. Non da ultimo, prima di rispettare qualsiasi condizione, i deputati hanno richiesto che il governo di Teheran ottenga il denaro derivante dalle proprie esportazioni. “Dobbiamo imparare una lezione dalle esperienze passate e marcare una linea rossa sull’interesse nazionale, non impegnandoci in alcun accordo senza prima ottenere le garanzie necessarie”, hanno affermato i legislatori nella lettera diffusa oggi.

La dichiarazione è giunta mentre a Vienna si stanno compiendo “gli ultimi passi” per rilanciare l’accordo siglato nel 2015, il che, secondo alcuni, rischia di restringere il margine di manovra dei negoziatori iraniani e minare un’eventuale intesa. A tal proposito, un alto funzionario dell’Unione Europea ha precedentemente riferito che questa potrebbe essere raggiunta “molto presto”, considerato che è stato raggiunto un compromesso su gran parte delle questioni. Il 17 febbraio, l’agenzia di stampa Reuters aveva affermato che un accordo negoziato dai delegati dei Paesi presenti a Vienna, USA inclusi, aveva preso forma, ma, ad oggi, non vi sono stati sviluppi concreti a riguardo. Il 19 febbraio, la Germania, attraverso il cancelliere Olaf Scholz, ha dichiarato che questo è il “momento della verità”, per comprendere se il patto del 2015 possa essere o meno salvato, in quanto oramai tutti gli elementi sono stati posti sul tavolo delle trattative . Come specificato da Scholz, vi è la possibilità di giungere a un accordo, ma è necessario proseguire in fretta, o i negoziati potrebbero fallire.

In tale quadro, il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, ha affermato, il 20 febbraio, che l’Iran potrebbe raggiungere “a breve” a un nuovo accordo sul nucleare con le principali potenze, ma che questo sarà “più debole” dell’accordo originale del 2015. In particolare, a detta di Bennett, se il mondo firmerà nuovamente l’accordo senza prolungarne il periodo di validità, questo scadrà tra due anni e mezzo, “dopodiché l’Iran sarà nuovamente in grado di sviluppare centrifughe senza alcuna restrizione”. Motivo per cui, Israele si sta preparando a ogni eventuale decisione. Il Paese ha più volte criticato l’accordo del 2015, così come il possibile ritorno di Washington nell’intesa, e si è precedentemente detto contrario a qualsiasi dialogo che potesse portare Teheran a sviluppare le proprie capacità nucleari, alla luce dei rischi derivanti dalla possibile produzione di armi. “Israele è molto preoccupato per la volontà di revocare le sanzioni e consentire a miliardi di fluire in Iran in cambio di restrizioni insufficienti sul programma nucleare”, erano state le parole del premier di Tel Aviv in precedenti occasioni.

L’ottavo round di trattative sul nucleare iraniano ha avuto inizio il 29 novembre 2021, ma è stato intervallato da diversi periodi di pausa. Gli ultimi colloqui hanno avuto inizio l’8 febbraio, ancora una volta nella capitale austriaca. Al tavolo dei negoziati sono seduti delegati di Iran, Cina, Russia, Germania, Francia e Regno Unito. Gli Stati Uniti sono rappresentati dal proprio inviato speciale, Rob Malley, il quale ha preso parte ai negoziati in modo indiretto, in quanto Teheran si è rifiutata di negoziare direttamente con Washington fino a una completa rimozione delle sanzioni. In generale, l’obiettivo è non solo ripristinare il patto siglato nel 2015, ma altresì favorire il ritorno degli USA nell’intesa nota come Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), siglata il 14 luglio 2015, durante l’amministrazione di Barack Obama, e da cui Washington si è ritirata l’8 maggio 2018. Secondo quanto affermato da un portavoce del Dipartimento di Stato degli USA, un accordo che risponda alle preoccupazioni di tutte le parti coinvolte “è vicino”, ma se non verrà raggiunta un’intesa nelle prossime settimane, i perduranti progressi raggiunti dall’Iran in materia di nucleare renderanno impossibile un ritorno di Washington nel JCPOA.

Diversi esperti hanno evidenziato che oramai “il tempo stringe”. In particolare, l’Iran si è talmente discostato dalle restrizioni stabilite nel JCPOA che, nell’arco di poche settimane, potrebbe riuscire ad ottenere abbastanza materiale fissile da produrre una bomba atomica. Come affermato già a dicembre 2021 dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), Teheran ha avviato operazioni di arricchimento fino al 20% impiegando una cascata, o cluster, di 166 centrifughe avanzate, di tipo IR-6, che risultano avere un’efficacia maggiore rispetto ai modelli precedenti di prima generazione, come IR-1. Inoltre, secondo le ultime stime di novembre, le scorte iraniane di uranio arricchito al 20% ammontavano a 113,8 chilogrammi, mentre quelle di uranio arricchito al 60% erano pari a 17,7 kg, in aumento rispetto ai precedenti 10 kg di fine agosto. Il JCPOA prevede che l’Iran limiti l’arricchimento dell’uranio al 3,67%, ad eccezione delle attività per i reattori di ricerca.

Piera Laurenza, interprete di arabo e inglese

di Redazione