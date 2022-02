Israele: il premier per la prima volta in Bahrein

Il primo ministro di Israele, Naftali Bennett, si è recato in Bahrein, il 14 febbraio, per una visita definita storica, la prima di alto livello da quando i due Paesi hanno normalizzato le relazioni con gli accordi di Abramo, siglati il 15 settembre 2020.

Per la giornata di oggi, 15 febbraio, sono previsti colloqui con funzionari del Regno del Golfo, guidati dal sovrano bahreinita, il re Hamad bin Isa al-Khalifa. Secondo fonti del governo israeliano, tra gli interlocutori vi saranno i ministri delle Finanze, degli Affari Esteri, dell’Industria e dei Trasporti. Bennett incontrerà altresì il principe ereditario del Bahrain, il principe Salman bin Hamad al-Khalifa, con cui discuterà dell’importanza della pace, dello sviluppo e della prosperità nella regione mediorientale, oltre a questioni politiche ed economiche, con un focus particolare su tecnologia e innovazione. Tuttavia, l’arrivo di Bennett a Manama è stato accompagnato da proteste, organizzate nell’area di al-Dayeh, a Ovest della capitale, e in alcuni villaggi a maggioranza sciita, durante le quali i manifestanti bahreiniti hanno mostrato la propria opposizione alla normalizzazione con Israele.

La visita di Bennett giunge a meno di due settimane dal raggiungimento di un accordo in materia di difesa tra Manama e Tel Aviv, siglato il 3 febbraio, in occasione della prima visita del ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, nel Paese del Golfo. Successivamente, il Bahrein ha commissionato a una società israeliana l’acquisto di radar e sistemi anti-drone. Nello specifico, ad essere coinvolta è BATS, una controllata della Israel Aerospace Industries (IAI), con sede in Belgio, la quale, in un comunicato, ha precisato che le forze di difesa bahreinite hanno scelto BATS per la fornitura di “sistemi C-UAS” e dei servizi logistici e di addestramento connessi.

Circa il memorandum in materia di difesa del 3 febbraio, questo include attività di collaborazione, addestramento e a livello di intelligence tra eserciti ed industrie, al fine di portare le relazioni dei due Paesi a “nuovi livelli”. Inoltre, Israele si è impegnato a inviare un ufficiale di marina in Bahrain, Regno che ospita già una base della Quinta Flotta della Marina degli Stati Uniti. A detta di Israele, l’intesa è stata la prima di tale genere ad essere conclusa con un Paese del Golfo, dalla firma degli Accordi di Abramo del 15 settembre 2020, che hanno visto anche gli Emirati Arabi Uniti (UAE) normalizzare le proprie relazioni con Israele. Gli accordi di normalizzazione sono stati raggiunti con la mediazione della precedente amministrazione statunitense, guidata dall’ex presidente Donald Trump. Per Washington una tale intesa mirava a istituire un baluardo contro la minaccia iraniana, oltre a creare nuove opportunità economiche. Dal canto suo, sin dalla firma degli accordi di normalizzazione con Israele, Manama ha evidenziato che il raggiungimento di una simile alleanza con Israele non significa abbandonare la causa palestinese, ma implica unire gli sforzi per far fronte alle sfide della regione.

La visita del 14-15 febbraio si colloca poi in un contesto regionale divenuto teso a seguito dell’attacco contro gli Emirati Arabi Uniti (UAE) del 17 gennaio scorso, rivendicato dai ribelli sciiti Houthi, attivi in Yemen. Non da ultimo, si è in attesa di comprendere gli sviluppi dei negoziati riguardanti l’accordo sul nucleare iraniano, in corso a Vienna. A tal proposito, alcuni esperti ritengono che uno dei punti principali della visita di Bennett a Manama sia proprio l’Iran. Da un lato, Israele ha più volte criticato l’accordo sul nucleare iraniano del 2015, così come il possibile ritorno di Washington nell’intesa, e si è precedentemente detto contrario a qualsiasi dialogo che potesse portare Teheran a sviluppare le proprie capacità nucleari, alla luce dei rischi derivanti dalla possibile produzione di armi. Dall’altro lato, le autorità del Bahrein, Paese del Golfo a maggioranza sciita ma governato da una monarchia sunnita, sono convinte che Teheran svolga una continua azione destabilizzante e, in particolare, vedono nella politica espansiva dell’Iran una minaccia esistenziale. Teheran, poi, è stata talvolta accusata di supportare gruppi sciiti sovversivi all’interno del territorio bahreinita per abbattere il regime sunnita esistente e instaurare un governo sciita filoiraniano.

Piera Laurenza, interprete di arabo

