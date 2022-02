Erdogan negli Emirati Arabi Uniti: firmati 13 accordi in diversi ambiti

Pubblicato il 15 febbraio 2022 alle 10:25 in Emirati Arabi Uniti Turchia

La Turchia e gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato 13 accordi in vari campi durante la visita del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ad Abu Dhabi, il 14 e 15 febbraio. Nello specifico, i patti hanno riguardato l’industria della difesa, la salute, i cambiamenti climatici, la tecnologia, il commercio, l’economia, la cultura, l’agricoltura, la gioventù, i trasporti, la gestione dei disastri ambientali, la meteorologia e la comunicazione.

Secondo quanto riportato dalla presidenza turca, Erdogan ha affermato che la struttura complementare delle economie dei due Paesi indica, in realtà, un potenziale ben oltre le cifre attuali. “Lo scopo della nostra visita è realizzare rapidamente questo potenziale”, ha aggiunto il leader turco. Erdogan e il principe ereditario emiratino, Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahya (MBZ), hanno discusso delle opportunità di cooperazione, in particolare nei settori dell’economia e dello sviluppo, e degli ultimi sviluppi regionali.

MBZ ha elogiato gli accordi e i protocolli d’intesa firmati che, a suo avviso, hanno gettato le basi per il lancio di nuove partnership economiche e commerciali tra i due Paesi, sottolineando l’intenzione degli Emirati Arabi Uniti di rafforzare questa partnership e preservarla nel prossimo periodo per raddoppiare il volume degli scambi commerciali. Il principe ereditario ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti erano desiderosi di collaborare con la Turchia “per affrontare diverse sfide comuni a cui la regione sta assistendo”, attraverso il dialogo e la diplomazia.

Da parte sua, Erdogan ha invitato gli imprenditori degli Emirati a investire in Turchia, sottolineando che l’ambiente imprenditoriale è il centro di attrazione per la regione. “Gli Emirati Arabi Uniti sono uno dei principali partner commerciali regionali della Turchia”, ha affermato il presidente turco, aggiungendo che il commercio tra i due Paesi ha mantenuto la sua vitalità nonostante l’arresto dei legami politici. Come ha notato Erdogan, Abu Dhabi offre supporto finanziario e opportunità di investimento per aziende e startup di tecnologia avanzata, ma la Turchia guida nuove iniziative che sviluppano tecnologie avanzate, che hanno un nome su scala globale grazie alla sua popolazione giovane e dinamica. “La Turchia è un Paese che si distingue con i suoi 85 milioni di abitanti, la produzione industriale in aumento, la capacità occupazionale qualificata, le infrastrutture fisiche e la posizione geografica”, ha aggiunto il presidente turco.

La Turchia e gli Emirati Arabi Uniti sono partner commerciali regionali cruciali. Il loro volume di scambi bilaterali aveva raggiunto quasi 15 miliardi di dollari nel 2017, il livello più alto mai registrato, prima di diminuire a causa delle tensioni. Il fatturato è sceso fino a 6,9 miliardi di dollari nel 2018, per poi rimbalzare a quasi 7,9 miliardi di dollari nel 2019, secondo i dati del Turkish Statistical Institute (TurkStat). Il volume è aumentato ulteriormente a 8,3 miliardi di dollari nel 2020, nonostante la pandemia da Covid-19, prima di scendere leggermente a 7,6 miliardi di dollari nel 2021.

Le esportazioni della Turchia negli Emirati hanno raggiunto il massimo storico di quasi 9,2 miliardi di dollari nel 2017, rispetto a importazioni per un valore di 5,5 miliardi di dollari. Tuttavia, Ankara ha registrato un deficit commerciale negli anni successivi, prima di invertire nuovamente la tendenza lo scorso anno. Le sue esportazioni hanno totalizzato 3,14, 3,52 e 2,72 miliardi di dollari rispettivamente nel 2018, 2019 e 2020, contro importazioni di 3,78, 4,34 e 5,57 miliardi di dollari, secondo le stime ufficiali. Le esportazioni della Turchia, invece, hanno raggiunto i 5,2 miliardi di dollari nel 2021, e Ankara ha acquistato quasi 2,4 miliardi di dollari di prodotti da Abu Dhabi.

Secondo quanto affermato da Erdogan, inoltre, gli Emirati Arabi Uniti sono il decimo mercato più grande del settore degli appalti esteri in Turchia, dando contributi significativi al dinamico ambiente di investimento nel Paese. “Le società di costruzioni turche negli Emirati Arabi Uniti hanno finora intrapreso 141 progetti per un valore di 13 miliardi di dollari”, ha precisato il presidente turco.

La visita di Erdogan è avvenuta in un momento delicato per gli Emirati Arabi Uniti, i quali stanno affrontano una crescente minaccia da parte dei ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall’Iran, che nelle ultime settimane hanno lanciato una serie di attacchi con droni e missili sul Paese del Golfo, stimolando una maggiore cooperazione nel campo della difesa con Stati Uniti e Francia.

I 13 accordi conclusi seguono lo stanziamento di 10 miliardi di dollari di fondi da parte degli Emirati Arabi Uniti in Turchia, avvenuto il 24 novembre scorso, in occasione della visita di MBZ ad Ankara. Nell’occasione, sono stati altresì conclusi diversi memorandum di intesa, tra cui: uno sullo scambio delle informazioni finanziarie per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo; uno tra la Abu Dhabi Ports Company e il Turkey Wealth Found (TVF); due tra la Abu Dhabi Development Holding Company (ADQ) e il TVF; uno tra la ADQ e l’Ufficio di Investimento presidenziale di Ankara; uno tra la Abu Dhabi Security Exchange (ADX) e la Borsa di Istanbul e, infine, uno tra la Banca Centrale turca e la Banca centrale emiratina. Oltre a questi patti, i due Paesi hanno concluso anche accordi di cooperazione e partnership su questioni relative alle dogane, e nel campo dell’energia e dell’ambiente.

Il 19 gennaio, le banche centrali dei due Paesi hanno poi concluso un accordo di scambio di valuta pari a 4,74 miliardi di dollari. In base all’intesa, Ankara e Abu Dhabi scambieranno 65 miliardi di lire turche e 18 miliardi di dirham emiratini per un periodo di 3 anni, con la possibilità di estendere ulteriormente l’accordo, il quale mira a sostenere le riserve turche a seguito di una serie di interventi della Banca Centrale, che ha venduto valuta estera per sostenere la lira.

L’incontro tra al-Nahyan ed Erdogan ha costituito una svolta nelle relazioni tra i due Paesi, rivali in Medio Oriente e in Nord Africa da ormai un decennio. Le tensioni sono legate alle diverse posizioni politiche: mentre Erdogan sostiene la Fratellanza Musulmana, Abu Dhabi, dal 2014, la considera un’organizzazione terroristica. Per tale ragione, la Turchia e gli UAE hanno appoggiato fazioni opposte in diversi teatri di conflitto, tra cui in Libia, dove Ankara ha sostenuto l’ex governo di Tripoli, mentre gli Emirati hanno sostenuto il generale Haftar insieme all’Egitto e all’Arabia Saudita, altri due Stati del blocco “anti-Fratellanza Musulmana”.

L’avvicinamento della Turchia agli Emirati è in linea con la volontà di Ankara di uscire dal crescente isolamento regionale. Erdogan sta cercando di migliorare i rapporti anche con l’Egitto e con Israele. A metà novembre, il presidente turco ha avuto un colloquio telefonico con il premier israeliano, Naftali Bennet, e con il presidente Isaac Herzog. Sia il Cairo sia Israele accusano Ankara di supportare Hamas e la Fratellanza Musulmana. Non a caso, alcuni ufficiali turchi di alto livello hanno definito la visita di MBZ “l’inizio di una nuova era”.

Sofia Cecinini

di Redazione