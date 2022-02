Ucraina: tutto precipita

Pubblicato il 12 febbraio 2022 alle 19:02 in Russia USA e Canada Ucraina

Il 12 febbraio, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato: “L’Ucraina è pronta a qualsiasi sviluppo di eventi legati all’aggressione russa”. L’annuncio è giunto mentre Germania, Italia, Francia e altri Paesi Europei hanno esortato i propri cittadini a tornare in patria, evacuando anche il personale non essenziale dalle proprie Ambasciate a Kiev.

A riportarlo è stata l’agenzia di stampa Ukrinform. L’Ucraina è in stato di allerta per far fronte a qualsiasi “sorpresa” proveniente dalla vicina Russia. Queste le parole pronunciate da Zelensky, rivolgendosi ai propri soldati, durante una conferenza stampa nella regione di Meridionale di Cherson, dove sono attualmente in corso esercitazioni tattiche speciali. Si tratta di un territorio a 30 chilometri di distanza dal confine amministrativo della Crimea, regione ucraina “occupata” dalla Russia nel marzo del 2014. Durante il suo discorso, il capo di Stato ha preso atto della minaccia effettiva che la Russia rappresenta per il Paese, sottolineando che un’eventuale escalation potrebbe verificarsi “a sorpresa” e “senza alcun preavviso”. Ricordando che, in occasione della riunione del Consiglio Nazionale per la Sicurezza e la Difesa dell’Ucraina, svoltasi a Kharkiv l’11 febbraio, sono state esaminate le minacce interne ed esterne per il Paese, Zelensky ha dichiarato: “Stiamo agendo secondo il nostro piano. Niente panico, è tutto sotto controllo”.

Anche durante la mattinata del 12 febbraio, il presidente ucraino aveva esortato la popolazione a mantenere la calma. Zelensky ha sottolineato che le recenti dichiarazioni oltreoceano, da Stati Uniti e NATO, riguardo al fatto che l’invasione russa fosse ormai imminente, stavano diffondendo panico. Di conseguenza, il capo di Stato ha richiesto maggiori prove che confermassero che, de facto, la Russia stesse pianificando di entrare in guerra contro l’Ucraina il 16 febbraio. “Comprendiamo tutti i rischi”, ha detto Zelensky ai giornalisti. “In questo momento, il più grande nemico del popolo è il panico diffuso nel nostro Paese. Tutte queste informazioni stanno solo alimentando il caos e non ci stanno aiutando”, ha tuonato Zelensky, esortando i Paesi partner a consegnare immediatamente informazioni a conferma di quanto dichiarato. “Non c’è spazio per la politica, la speculazione e il caos”, ha concluso il presidente, sottolineando che, al momento, una delle questioni chiave era garantire la corretta interazione a tutti i livelli di difesa territoriale e governativi.

Quanto alle esercitazioni militari, è importante sottolineare che queste sono state avviate, lo stesso sabato, per preparare le truppe ucraine a “rispondere tempestivamente a fattori situazionali destabilizzanti”. A renderlo noto è stato il Ministero della Difesa dell’Ucraina attraverso una nota ufficiale citata da Reuters. Oltre 1.0000 ufficiali di polizia, guardie nazionali e di frontiera, funzionari del Servizio statale per la migrazione dell’Ucraina e cadetti dell’Università statale degli Affari Interni di Odessa hanno preso parte alle esercitazioni, dove è stata simulata la risposta delle autorità a una rivolta interna. In tale quadro, è rilevante ricordare che numerosi analisti internazionali ritengono che la Russia intenda invadere fisicamente l’Ucraina ma, bensì, miri a destabilizzarla dall’interno, ad esempio alimentando rivolte per farsi spazio e attuare un colpo di Stato.

Una questione chiave da sottolineare è che l’Ucraina ha formalmente messo in funzione il “meccanismo di consultazione e cooperazione riguardante attività militari insolite”, contenuto nella sezione II del Documento di Vienna del 1994, dal titolo “Dei negoziati sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza”. A renderlo noto è stato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, il quale ha riferito che le forze di sicurezza di Kiev hanno “richiesto alla Russia di fornire dettagliate spiegazioni sulle attività militari in corso nelle aree adiacenti al territorio ucraino, nonché alla Crimea temporaneamente occupata”. Stando alle disposizioni del Documento di Vienna, la Russia è tenuta a fornire dettagli sugli obiettivi delle manovre militari, sulla posizione precisa degli armamenti, nonché sulle date di completamento delle esercitazioni. Inoltre, Mosca dovrà indicare il numero di formazioni e quali tipologie di equipaggiamento sono stati coinvolti nelle manovre. Il limite di tempo massimo per consegnare tali documenti è di 48 ore, ha dichiarato Kuleba attraverso un Tweet. “In caso di risposta insufficiente o assente, l’Ucraina si rivolgerà alla Russia e agli altri Stati aderenti [al suddetto Documento] per convocare una riunione straordinaria, in cui la Russia dovrà fornire spiegazioni”. “Continueremo a utilizzare tutti i mezzi diplomatici per garantire la sicurezza dell’Ucraina”, ha concluso Kuleba.

Infine, durante la giornata di sabato, centinaia di manifestanti sono scesi nelle maggiori piazze ucraine per mostrare unità di fronte al rischio di aggressione. Anche l’Italia si è unita al coro occidentale con le dichiarazioni rilasciate, il 12 febbraio, dal Ministero degli Esteri, che ha esortato tutti i cittadini italiani a partire dall’Ucraina. L’annuncio è giunto dopo che gli USA hanno definito quasi certa l’invasione russa nel Paese Est-Europeo, citando come possibile data mercoledì 16 febbraio. Il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, ha convocato l’Unità di crisi della Farnesina a seguito degli ultimi sviluppi sulla situazione in Ucraina. Nonostante ciò, il Ministero degli Esteri ha confermato l’operatività della propria Ambasciata a Kiev, sebbene sia iniziata l’evacuazione del personale non essenziale. Analoghe misure sono state adottate da Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti e altri Paesi membri dell’Unione Europea (UE). A renderlo noto è stata l’agenzia di stampa Ansa.

Leggi Sicurezza Internazionale, il quotidiano italiano interamente dedicato alla politica internazionale

Anna Peverieri, interprete di russo e inglese

di Redazione