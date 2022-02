Afghanistan: proteste contro l’assegnazione di fondi afghani alle vittime di terrorismo

Pubblicato il 12 febbraio 2022 alle 16:34 in Afghanistan USA e Canada

Nella capitale afghana Kabul, sabato 12 febbraio, sono scesi in piazza centinaia di manifestanti per protestare contro l’annuncio del presidente statunitense, Joe Biden, il quale ha dichiarato che consegnerà 3,5 miliardi di dollari di fondi afghani alle famiglie delle vittime degli attentati dell’11 settembre 2001.

I cittadini afghani si sono radunati di fronte alla Moschea Eid Gah di Kabul per richiedere agli USA un risarcimento finanziario per le decine di migliaia di vittime provocate dalla ventennale guerra in Afghanistan. L’ordinanza diramata da Biden, siglata il giorno prima, prevede che 3,5 miliardi di dollari che la Banca Centrale dell’Afghanistan aveva depositato a New York prima della capitolazione di Kabul vengano consegnati alle famiglie delle vittime degli attentati del 2001. Nell’ordinanza, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, il presidente statunitense ha chiesto il trasferimento dei restanti 3,5 miliardi di dollari in un fondo fiduciario gestito dall’Onu per fornire assistenza e aiuti umanitari ai cittadini afghani. Un consulente finanziario dell’ex governo afghano sostenuto dagli Stati Uniti, Torek Farhadi, ha messo in dubbio la gestione delle riserve monetarie da parte delle Nazioni Unite. Il funzionario ha affermato che tali fondi non sarebbero stati utilizzati per fornire supporto umanitario, bensì per “sostenere la valuta del Paese, supportare nella politica monetaria e per gestire i pagamenti del Paese”.

Le riserve di Farhadi si sono anche estese circa la legalità dell’ordinanza diramata da Biden. “Tali riserve [finanziarie] appartengono al popolo afghano, non ai talebani… La decisione di Biden è unilaterale e non corrisponde al diritto internazionale”, ha affermato il consulente, aggiungendo che decisioni di tale portata non sono mai state prese da alcun Paese. L’Afghanistan dispone di circa 9 miliardi di dollari di asset all’estero, tra cui i 7 miliardi di dollari depositati negli Stati Uniti. La restante parte è principalmente in Germania, Emirati Arabi Uniti e Svizzera. L’agenzia di stampa Associated Press ha riportato quanto dichiarato dall’organizzatore della manifestazione, Adbul Rahman, un attivista della società civile. Quella di sabato rappresenta la prima di molte manifestazioni che si terranno nella capitale per condannare l’ordine emesso dal presidente degli USA. Tali fondi spettano all’Afghanistan, non agli Stati Uniti, ha dichiarato l’attivista.

Anche l’esecutivo talebano ha condannato gli ultimi sviluppi. Nel dettaglio, il portavoce politico dei talebani, Mohammad Naeem, attraverso un Tweet ha accusato l’amministrazione Biden di mancanza di umanità. Obaidullah Baheer, docente presso l’Università americana in Afghanistan e attivista sociale, ha twittato: “Ricordiamo al mondo che #AfghansDidntCommit911 e che #BidenStealingAfgMoney!”

Con la presa di potere dei talebani, che hanno conquistato Kabul il 15 agosto 2021, la comunità internazionale ha congelato il supporto finanziario garantito al precedente esecutivo. Da allora, il Paese ha affrontato la mancanza diffusa dei beni di prima necessità, accompagnata da una costante crisi di liquidità, con lo Stato che non riesce a pagare gli stipendi da mesi e la siccità che contribuisce ad affamare la popolazione. Le conseguenze sono estremamente gravi e le Nazioni Unite parlano di una “catastrofe umanitaria” in corso in Afghanistan.

Ad oggi, le posizioni delle grandi potenze riguardo ad un possibile riconoscimento del governo talebano a Kabul sono disparate. Sebbene il rapporto tra i talebani e Mosca sia complesso, la Russia è favorevole a dichiarare legittimo l’esecutivo ad interim. La stessa posizione è stata espressa dalla Cina. La Commissione Europea, invece, chiede maggiori garanzie riguardanti la sicurezza nazionale ed internazionale e la tutela dei diritti delle minoranze e delle donne. Gli Stati Uniti, da parte loro, hanno sottolineato in diverse occasioni che il governo talebano verrà giudicato sulla base delle proprie azioni.

Leggi Sicurezza Internazionale, il quotidiano italiano interamente dedicato alla politica internazionale

Anna Peverieri, interprete di russo e inglese

di Redazione