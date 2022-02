La visita in Italia del ministro dell’Economia degli EAU

Pubblicato il 10 febbraio 2022 alle 18:04 in Emirati Arabi Uniti Italia

Dall’8 al 10 febbraio, il ministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti (EAU), Abdulla Bin Touq Al-Marri, si è recato a Milano e a Roma dove ha incontrato i rappresentanti del mondo industriale, economico, finanziario, accademico e politico italiano.

A Milano, il rappresentante degli EAU ha incontrato i rappresentanti del mondo industriale, economico, finanziario e accademico italiano. “Gli Emirati Arabi Uniti sono un partner strategico per le nostre aziende e le relazioni commerciali tra le nostre due economie sono molto forti”, ha riferito ad Arab News Alessandro Spada, presidente dell’associazione degli imprenditori Assolombarda. Spada ha sottolineato che le esportazioni dalla regione Lombardia negli Emirati Arabi Uniti nel 2020 valevano 1 miliardo di euro, pari al “30 percento dell’intero export italiano verso quel Paese”. Quindi, il presidente di Assolombarda ha aggiunto: “Stiamo lavorando duramente per promuovere più nuove opportunità di business per le nostre aziende negli EAU. Miriamo a definire insieme una strategia di sviluppo del progetto e siamo stati molto felici di vedere che il ministro Al-Marri condivide il nostro punto di vista e il nostro obiettivo”.

All’incontro promosso da Giovanni Bozzetti presidente di Efg consulting, hanno partecipato, tra gli altri: Matteo Lunelli presidente di Altagamma e amministratore delegato di Cantine Ferrari; Carlo Capasa presidente della Camera nazionale della Moda Italiana; Alfonso Dolce amministratore delegato Dolce & Gabbana; Sergio Dompé presidente esecutivo di Dompè; Maurizio Dallocchio economista, già rettore della SDA Bocconi School of Management; Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Franco Gusalli Beretta presidente Beretta Holding; Carlo Ferro amministratore delegato ITA; Maurizio Tamagnini amministratore delegato del Fondo Strategico Italiano. In occasione dell’incontro, Al-Marri ha invitato gli imprenditori italiani all’Emirates Investment Summit, che si terrà a fine marzo.

Quindi, il ministro dell’Economia emiratino si è recato a Roma dove, il 10 febbraio, ha incontrato alla Farnesina il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, Luigi Di Maio. Il colloquio è stato incentrato sulle relazioni commerciali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, sull’attrazione degli investimenti e sulle collaborazioni nel campo dell’innovazione, dell’aerospazio, delle energie rinnovabili e della ricerca. E’ stato inoltre affrontato il tema della presenza italiana all’Expo 2020 a Dubai.

Gli Emirati Arabi Uniti sono un importante partner per l’Italia in numerosi gli ambiti: da quello politico (grazie al costante dialogo sulle tematiche bilaterali e i dossier di sicurezza regionale), a quello culturale (ad Abu Dhabi è stato recentemente inaugurato il primo Istituto Italiano di Cultura nell’area del Golfo); da quello della cooperazione scientifica (che beneficia della presenza negli EAU di numerosi ricercatori italiani) a, naturalmente, quello economico. Nel 2020, per quanto riguarda il valore dell’interscambio, con 8,4 miliardi l’Italia è diventata l’ottavo partner commerciale in assoluto degli EAU ed il primo tra gli Stati membri dell’UE e, quanto alle esportazioni, l’Italia è passata dall’undicesimo al nono posto in tra i fornitori degli EAU (il secondo posto tra gli Stati membri dell’UE dopo la Germania). Nel Paese sono presenti oltre 600 imprese italiane.

A proposito dei rapporti bilaterali, durante il 2021, i due Paesi hanno registrato una serie di tensioni sul piano diplomatico. L’8 maggio 2021, l’ambasciatore emiratino a Roma era stato convocato alla Farnesina, dopo che Abu Dhabi aveva negato ad un aereo militare italiano, diretto in Afghanistan, di transitare nello spazio aereo del Paese del Golfo. L’episodio si era verificato lo stesso 8 maggio e aveva interessato un aereo militare che trasportava giornalisti e ufficiali militari, diretti ad una cerimonia per il ritiro delle truppe italiane dall’Afghanistan. Quando il mezzo aveva chiesto l’autorizzazione a transitare nello spazio aereo degli EAU, Abu Dhabi glielo aveva negato, costringendo uno scalo non pianificato a Dammam, in Arabia Saudita. Successivamente, l’aereo aveva continuato il suo viaggio su una rotta più lunga. In tale occasione, l’agenzia di stampa ANSA Med aveva sottolineato la tensione tra Roma ed Abu Dhabi, a seguito della decisione del Governo italiano, ufficializzata il 29 gennaio 2021, di bloccare la vendita di armi agli Emirati Arabi Uniti, a causa della sua partecipazione alla guerra civile in Yemen.

Lo stesso ministro degli Esteri italiano, Di Maio, aveva sottolineato il proprio sostegno a tale decisione in un post su Facebook. “La nostra azione di governo è ispirata da valori e principi imprescindibili. Lo stiamo facendo anche in queste ore, lavorando con serietà e impegno”, aveva scritto il rappresentante del governo. Di Maio aveva poi aggiunto che la revoca voleva essere “un chiaro messaggio di pace che arriva dal nostro Paese”, sottolineando l’importanza del rispetto dei diritti umani per l’attuale esecutivo. Si è trattato della prima misura di questo genere in 30 anni, dall’entrata in vigore della legge 185 del 1990 sull’esportazione degli armamenti. Tuttavia, in segno di distensione, già a luglio del 2021, l’Italia aveva allentato le restrizioni alle esportazioni di armi verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, revocando le clausole rafforzate, necessarie all’export verso i due Paesi, che si applicavano alle licenze già assegnate alle aziende nazionali.

Maria Grazia Rutigliano

di Redazione