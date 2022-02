Francia: 30 militanti islamisti uccisi in Mali

Pubblicato il 9 febbraio 2022 alle 18:52 in Francia Mali

Le autorità francesi hanno riferito che, tra il primo e il 6 febbraio, circa 30 militanti islamisti sono stati uccisi e decine di veicoli ed armamenti sono stati distrutti durante un’operazione congiunta tra la Task Force Takuba e i soldati maliani.

La notizia è stata riferita l’8 febbraio dalla stampa francese, che cita lo Stato Maggiore della Difesa di Parigi. “E’ la prima volta che un’unità maliana impegnata con la taslk force Takuba ottiene un successo operativo del genere”, ha riferito il personale, precisando che tale operazione è stata effettuata dal primo al 6 febbraio nella cosiddetta zona “tre frontiere”, ai confini del Mali, del Burkina Faso e del Niger. In questo modo, è stato possibile sequestrare “molte attrezzature e componenti per la fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati”.

Inoltre, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Reuters, che cita una nota del Ministero delle Forze Armate francese, durante l’operazione principale della task force europea in Mali, effettuata il 3 febbraio, una colonna di combattenti in moto è stata avvistata da un drone. L’impegno di un caccia da pattuglia Mirage 2000 a sostegno delle forze europee e maliane schierate a terra “ha portato alla messa fuori combattimento di una ventina di terroristi”, si legge nel comunicato a cui Reuters fa riferimento. Questo ha aggiunto che un veicolo con decine di chilogrammi di esplosivi, insieme ad armi e motociclette, utilizzati principalmente dai combattenti per effettuare raid nella regione, è stato distrutto.

Il quotidiano online France24 specifica che l’annuncio del successo di tale operazione arriva mentre “è minacciato il futuro della Task Force Takuba”, nata nel 2020 su iniziativa di Parigi e alla quale partecipano una decina di Paesi europei. “Di fronte a una giunta maliana che ha appena espulso il suo ambasciatore e ha chiesto il ritiro di un contingente danese recentemente schierato nel Paese, Parigi si è data tempo fino a metà febbraio per decidere con i suoi partner europei sul futuro della propria presenza militare” in Mali, “dove la Francia combatte dal 2013 al costo di 53 soldati uccisi”, come riferito dal quotidiano. Tale situazione potrebbe portare ad un’uscita di scena delle truppe francesi e delle forze speciali impegnate nella missione europea Takuba, che lo stesso 8 febbraio “sono state oggetto di gravi critiche da parte del primo ministro maliano, Choguel Kokalla Maïga”, come ricordato da France24.

Per quanto riguarda la partecipazione europea all’operazione Takuba, appena quattro giorni prima dell’annuncio del dispiegamento danese, il 14 gennaio, la Svezia aveva invece ritirato le proprie truppe impiegate nella task force in Mali. La ministra degli Esteri svedese, Ann Linde, aveva criticato il mancato rispetto degli impegni verso la transizione democratica da parte della giunta militare maliana e aveva fatto specifico riferimento, inoltre, alla presenza di mercenari russi nel Paese africano. Non è ancora stata presa una decisione definitiva per quanto riguarda la partecipazione di Stoccolma alla missione delle Nazioni Unite in Mali. Il Parlamento svedese aveva approvato il dispiegamento di un massimo di 150 soldati nella task force Takuba nel 2020 e di circa 250 militari nella missione dell’ONU, che durerà fino al 2024.

Riguardo alla decisione della Svezia, il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, aveva affermato che il ritiro delle truppe dall’operazione europea, previsto entro marzo 2022, era in linea con gli impegni di Stoccolma e non aveva nulla a che fare con lo stanziamento di mercenari russi o con la situazione politica nel Paese africano. Una fonte militare francese aveva aggiunto che la Svezia aveva già pianificato di ritirare le proprie forze armate dopo due anni, sottolineando che gli ufficiali svedesi sarebbero rimasti parte della missione. In tale contesto, è rilevante ricordare alcune caratteristiche che riguardano la presenza europea in Mali.

Il 10 giugno 2021, il presidente francese, Emmanuel Macron, aveva annunciato la fine dell’operazione Barkhane, che per oltre otto anni aveva avuto il compito di contrastare il terrorismo jihadista nella regione del Sahel. Allo stesso tempo, Parigi aveva previsto una “profonda trasformazione” della presenza militare francese nell’area attraverso una maggiore partecipazione dei suoi alleati. In tale ottica era stata lanciata, il 27 marzo 2020, la cosiddetta Task Force Takuba. Circa 11 Stati europei, insieme al Mali e al Niger, avevano adottato la dichiarazione politica che ha istituito l’operazione, con il fine di combattere i gruppi terroristici nella regione di Liptako, al confine tra Mali e Niger.

La task force è composta principalmente da forze speciali europee, incaricate di fornire consulenza e assistenza alle forze armate del Mali in coordinamento con i partner del G5 Sahel, con la Missione di Stabilizzazione Integrata Multidimensionale delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA) e con le missioni civili e militari dell’Unione Europea (EUTM Mali, EUCAP Mali ed EUCAP Niger). I firmatari della dichiarazione politica sono stati Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia e Regno Unito. In Italia, l’operazione è stata approvata con il Decreto Missioni del 16 luglio 2020, durante il governo guidato dall’ex premier Giuseppe Conte. Roma partecipa alla Task force con un contributo di 200 unità di personale militare, 20 mezzi terrestri e 8 mezzi aerei.

Maria Grazia Rutigliano

