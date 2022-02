Libia: Di Maio incontra il Consigliere speciale Stephanie Williams

Pubblicato il 8 febbraio 2022 alle 11:02 in Italia Libia

Il Ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, ha incontrato a Roma il Consigliere Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, il 7 febbraio. Come riportato dal comunicato ufficiale della Farnesina, i colloqui hanno riguardato la condivisione di vedute sul quadro politico libico e il pieno sostegno da parte italiana a UNSMIL e all’azione della Consigliera Williams, con particolare riferimento al suo impegno a favore della sostenibilità del processo elettorale.

Il ministro italiano ha sottolineato che “la sicurezza nel Mediterraneo, la stabilità libica e il rispetto dei diritti umani in Libia sono tra le priorità dell’Italia”, aggiungendo che “farsi carico degli altri è il messaggio che papa Francesco ha ribadito ieri (domenica 6 febbraio), così come in Libia, che è urgente affrontare le continue violazioni dei diritti umani, obiettivo che resta al centro del lavoro dell’Italia”.

Nel fare riferimento al consenso all’interno della Comunità internazionale per un percorso di transizione a guida libica, Di Maio ha richiamato l’esigenza di rispettare le aspettative di stabilità e democrazia dei cittadini libici, esprimendo l’auspicio che, anche grazie alla mediazione dell’Onu, i principali attori politici libici possano presto convergere verso una credibile agenda politica ed elettorale, che scongiuri divisioni e renda possibile svolgere in tempi brevi il voto su basi solide e condivise. La priorità, ha sottolineato Di Maio, è evitare il pericolo di un prolungato stallo politico che allontanerebbe ulteriormente le prospettive di una stabilizzazione durevole del Paese.

Da parte sua, Williams ha espresso la propria gratitudine per il fermo sostegno dell’Italia agli sforzi di mediazione e alle varie attività delle Nazioni Unite in Libia.

L’Italia e la Libia stanno approfondendo sempre di più le relazioni bilaterali e la cooperazione di sicurezza. Il 25 gennaio, il sottosegretario del Ministero degli Esteri libico per la Cooperazione e le Organizzazioni Internazionali, Omar Keti, ha invitato le aziende italiane a riprendere i progetti sospesi, al fine di assistere la Libia nella lotta all’immigrazione illegale. Tale richiesta è stata formulata nel corso di un incontro con l’ambasciatore italiano in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi, presso la sede del Ministero degli Esteri a Tripoli. Keti e Buccino Grimaldi hanno esaminato gli ultimi preparativi per il secondo incontro del Comitato misto italo-libico, che si terrà a febbraio, durante il quale verranno attivati numerosi protocolli d’intesa in diversi settori, i più importanti dei quali l’elettricità e i trasporti.

In occasione del quinto anniversario del memorandum di intesa sull’immigrazione concluso tra il governo italiano e quello libico, il 2 febbraio 2017, numerose Ong a difesa dei diritti umani sono insorte contro le autorità italiane, facendo una serie di appelli per porre fine all’accordo, volto a “rimpatriare i migranti nell’inferno libico”. In un comunicato, Amnesty International spiega che l’intesa, già rinnovata per tre anni il 2 febbraio 2020, nel febbraio 2023, verrà rinnovata automaticamente ancora una volta, per ulteriori tre anni, se le autorità italiane non la annulleranno entro il 2 novembre 2022.

