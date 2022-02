L’India arresta un giornalista del Kashmir in base alla legge antiterrorismo

Pubblicato il 7 febbraio 2022 alle 18:58 in Asia India

La polizia indiana del Kashmir controllato dall’India ha affermato di aver arrestato un giornalista, Fahad Shah, editore del portale di notizie Kashmir Walla, con l’accusa di aver pubblicato “contenuti anti-nazionali”, il 5 febbraio.

L’uomo era stato convocato per essere interrogato lo scorso 4 febbraio nella città meridionale di Pulwama e, successivamente, è stato arrestato. La polizia ha riferito che il giornalista è stato identificato tra utenti e portali di Facebook che hanno pubblicato “contenuti anti-nazionali”, senza però specificare di cosa si trattasse. La polizia indiana ha affermato che i contenuti in questione sono stati pubblicati con “intenzione criminale” di creare paura e potrebbero “incitare il pubblico a danneggiare l’ordine pubblico”. Per la polizia indiana, tali contenuti “equivalgono a glorificare le attività terroristiche”.

Il 34enne Shah è stato arrestato in base alle leggi antiterrorismo e sedizione dell’India, che prevedono pene detentive che arrivano fino a sette anni. Shah e alcuni altri giornalisti associati al Kashmir Walla sono stati interrogati più volte negli ultimi anni per i loro reportage. Il 5 febbraio, la polizia ha comunicato che Shah era ricercato in tre casi per “glorificare il terrorismo, diffondere notizie false e incitare il pubblico in generale a creare situazioni di disordine pubblico”.

Il caso a cui si farebbe riferimento risale al 30 gennaio scorso, quando si era verificato uno scontro a fuoco tra ribelli bloccati all’interno di una casa civile e truppe indiane a Pulwama. La polizia aveva detto che nelle operazioni erano morti militanti, tra cui un comandante del gruppo di ribelli Jaish-e-Mohammad (JeM) e un combattente pachistano. Nello scontro sarebbe stato ucciso anche un adolescente, il figlio del proprietario della casa, descritto come un militante “ibrido”, termine che le autorità indiane hanno iniziato a usare nel 2021 per presunti militanti senza precedenti e che operano come civili. Il Kashmir Walla aveva riportato una serie di rapporti sui combattimenti presentando le versioni di entrambe le parti coinvolte nella storia. Un video riportava i membri della famiglia del ragazzo ucciso che contraddicevano la versione della polizia. Un altro video citava la sorella del ragazzo in contraddizione con una precedente dichiarazione della famiglia.

Il Comitato per la protezione dei giornalisti (CPJ) con sede a New York ha chiesto alle autorità indiane di rilasciare “immediatamente e incondizionatamente” Shah e “abbandonare qualsiasi indagine sul suo lavoro e interrompere la detenzione di membri della stampa”. Steven Butler, coordinatore del programma asiatico del CPJ, ha affermato in una dichiarazione che l’arresto “mostra il totale disprezzo delle autorità del Jammu e Kashmir per la libertà di stampa e il diritto fondamentale dei giornalisti di riferire liberamente e in sicurezza”.

Il Kashmir è situato tra l’India, il Pakistan e la Cina che, al momento, ne amministrano aree distinte. La parte centro-meridionale della zona, il Jammu e Kashmir, è amministrato dall’India, lo Azad Kashmir e il Gilgit-Baltistan, a Nord-Ovest, sono sotto la giurisdizione del Pakistan e l’area a Nord-Est, Aksai Chin, è sotto il controllo della Cina. Tale ripartizione non è riconosciuta dagli attori coinvolti tant’è vero che Nuova Delhi e Islamabad rivendicano la propria sovranità l’una sulle parti dell’altra. Le parti si sono spesso accusate l’un l’altra di aver di aver violato il cessate il fuoco del 2003. Al contempo, dal 1989, nella parte indiana ci sono gruppi ribelli che lottano per l’indipendenza del territorio o per unirsi al Pakistan, accusato dall’India di armare i militanti.

Il conflitto si è intensificato dopo che, il 5 agosto 2019, l’esecutivo indiano guidato dal premier Narendra Modi, a capo del partito nazionalista-induista BJP, aveva revocato lo status speciale della regione riducendone drasticamente l’autonomia. Nuova Delhi ha circa 500.000 soldati e paramilitari schierati nel Kashmir per cercare di contenere tale movimento. La mossa era stata seguita da un blocco di sicurezza durato mesi, durante il quale centinaia di leader, attivisti, avvocati e giovani del Kashmir sono stati arrestati.

Dalla revoca della semi-autonomia del Kashmir indiano, Associated Press ha affermato che la situazione dei giornalisti nell’area sarebbe peggiorata anche a causa di una nuova politica del governo sui media, con cui avrebbe cercato di censurare i giornali indipendenti. Decine di giornalisti sarebbero stati arrestati, interrogati e indagati. Il mese scorso, poi, alcuni giornalisti favorevoli al governo indiano, con l’assistenza della polizia, hanno preso il controllo dell’unico circolo stampa indipendente della valle del Kashmir. Le autorità lo hanno chiuso il giorno successivo, attirando aspre critiche dai cani da guardia dei media.

Leggi Sicurezza Internazionale, il quotidiano italiano interamente dedicato alla politica internazionale

Camilla Canestri, interprete di cinese e inglese

di Redazione