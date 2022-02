Costa d’Avorio: 55 milioni di dollari per creare posti di lavoro nel Nord del Paese

La Costa d’Avorio spenderà 55 milioni di dollari per creare posti di lavoro nel Nord del Paese, nel tentativo di offrire un’alternativa al reclutamento jihadista. La notizia è stata annunciata dal primo ministro Patrick Achi, il quale ha spiegato che i fondi saranno investiti in progetti volti ad avere un impatto su migliaia di giovani nei prossimi tre anni. L’iniziativa fa parte di un programma più ampio del governo, che mira a spendere 3,2 trilioni di franchi CFA, nello stesso periodo, per migliorare le condizioni di vita dei 26 milioni di abitanti della Costa d’Avorio.

“La causa principale delle crisi in corso e dell’instabilità nel nostro subcontinente è la disoccupazione, che spinge molti giovani disperati e attratti dall’illusione dei facili guadagni, ad atti di destabilizzazione di cui non percepiscono la portata”, ha spiegato Achi.

La regione settentrionale della Costa d’Avorio, nota per l’estrazione dell’oro e per la coltivazione del cotone, è stata oggetto di attacchi jihadisti nel 2020 e nel 2021. Il governo ha collegato la violenza a un’insurrezione islamista nell’Africa occidentale, iniziata in Mali e diffusasi in altri Paesi della regione. “Non siamo in pace, i jihadisti non hanno ancora provato a reclutare qui, ma lo hanno fatto a Bole”, che si trova a circa 30 minuti di distanza dal confine con il Burkina Faso, ha riferito Dramane Ouattara, un falegname disoccupato di 25 anni di Kafolo, dove sono avvenuti gli attacchi.

L’economia della Costa d’Avorio è cresciuta di almeno il 7% all’anno dal 2012, il primo anno intero in carica del presidente Alassane Ouattara, fino alla diffusione del coronavirus nel 2020. Tuttavia, gli oppositori di Outtara lo accusano di concentrare tutti gli sforzi nella capitale economica, Abidjan, e di trascurare altre aree.

Dal 2020, la Costa d’Avorio è in prima linea nella lotta contro i gruppi armati jihadisti, che lanciano regolarmente attacchi nel Nord del Paese, vicino al confine con il Burkina Faso. Insieme a misure che prevedono una maggiore militarizzazione, lo Stato africano ha in programma di utilizzare altresì “l’arma del welfare” per combattere l’estremismo e la radicalizzazione. L’8 novembre 2021, Achi ha annunciato nuovi investimenti per le scuole, gli ospedali e per favorire l’occupazione, al fine di fornire alternative concrete alla popolazione, di fronte al reclutamento massiccio da parte di gruppi estremisti violenti nella regione del Sahel. In quest’area, sono soliti operare gruppi jihadisti affiliati allo Stato Islamico e ad al-Qaeda, i quali, in alcune occasioni, collaborano anche con “banditi” locali, andando altresì ad esasperare una serie di conflitti etnici preesistenti.

In linea con tali sforzi, il 10 giugno scorso, la Costa d’Avorio e la Francia hanno inaugurato una nuova accademia antiterrorismo ad Abidjan, destinata a rafforzare la capacità regionale nella lotta contro la crescente minaccia islamista. L’Accademia Internazionale per la Lotta al Terrorismo (AILCT), alla periferia della città, comprende una scuola per funzionari governativi, un centro di addestramento per forze speciali e un istituto di ricerca.

Gli attacchi jihadisti nel Nord della Costa d’Avorio hanno accresciuto l’ostilità nei confronti dei Fulani, un gruppo etnico prevalentemente musulmano che molti accusano di essere responsabile degli attacchi, soprattutto nella zona di Kafolo, cittadina vicino al confine con il Burkina Faso, dove i jihadisti hanno colpito due volte in meno di 18 mesi, uccidendo 16 soldati. L’esercito ivoriano ha allestito un grande accampamento all’ingresso di Kafolo, con i pochi visitatori che vengono accolti da una torre di avvistamento che domina il sentiero che porta al paese.

La situazione di sicurezza nel Sahel è particolarmente critica dal 2012, quando il Nord del Mali ha affrontato una rivolta armata guidata da membri di gruppi armati tuareg alleati con alcuni combattenti di al-Qaeda. Nel corso di quell’anno, i jihadisti sono riusciti a prendere il controllo delle regioni settentrionali e, nel 2013, si sono espansi nelle regioni centrali, provocando l’intervento armato delle forze francesi. Il supporto internazionale, con una serie di iniziative sotto l’egida delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea, ha indebolito i militanti, ma la zona è rimasta instabile e le violenze non solo continuano, ma hanno raggiunto nuovi record nel 2021.

Nel frattempo, la Fiera Inter-Africana del 2023 (IATF), che ha lo scopo di promuovere il commercio e gli investimenti in Africa, si terrà ad Abidjan. L’iniziativa di Afreximbank è organizzata in collaborazione con l’Unione africana (AU) e l’Africa Continental Free Trade Area (AfCFTA). L’evento, che è il terzo della serie, dovrebbe generare miliardi di dollari di investimenti commerciali e accordi e la partecipazione di migliaia di visitatori ed espositori.

