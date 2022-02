Crisi ucraina: gli USA dispiegheranno truppe aggiuntive nell’Europa dell’Est

Pubblicato il 2 febbraio 2022 alle 20:03 in NATO Russia USA e Canada

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato, mercoledì 2 febbraio, l’invio di ulteriori truppe nell’Europa dell’Est, mentre l’Occidente teme che Mosca possa intraprendere azioni aggressive contro l’Ucraina.

A rendere note le nuove misure statunitensi è stata Reuters, citando quanto rivelato da due fonti ufficiali presso il Dipartimento di Stato. Il primo funzionario ha affermato che circa 2000 soldati sarebbero stati dispiegati in Polonia e in Germania, mentre 1.000 truppe di stanza in Germania sarebbero state spostate in Romania. Più tardi, l’agenzia di stampa russa statale TASS ha riferito che anche il portavoce del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, John Kirby, ha annunciato tali sviluppi. “Il presidente [degli USA, Joe] Biden, ha chiarito che gli Stati Uniti risponderanno alla crescente minaccia alla sicurezza e alla stabilità dell’Europa. Il nostro impegno nei confronti dell’articolo 5 [del Trattato del Nord Atlantico] della NATO e della sicurezza collettiva rimane incrollabile. Come parte di questi impegni e in preparazione a una serie di situazioni inaspettate, gli Stati Uniti schiereranno presto forze aggiuntive in Romania, Polonia e Germania”, ha affermato. L’articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington nel 1949, prevede una risposta collettiva in caso di “attacco armato contro uno o più” Paesi membri della NATO.

Le autorità statunitensi, inoltre, non escludono che, in futuro, diventi necessario trasferire ulteriori rinforzi militari in Europa. “Intendiamo monitorare costantemente la situazione nella regione e consultarci con i nostri alleati e partner. Se riteniamo che sia necessario aumentare la prontezza di forze aggiuntive, lo faremo. Se riteniamo necessario inviare più forze nei Paesi del fianco orientale [NATO], lo faremo”, ha affermato il portavoce del Pentagono.

Tali sviluppi sono arrivati dopo che il presidente russo, Vladimir Putin, parlando in una conferenza stampa a Mosca, ha accusato gli Stati Uniti e i loro alleati di ignorare le proposte di sicurezza della Russia, ma ha anche affermato che Mosca è disposta ad ulteriori dialoghi per allentare le tensioni sull’Ucraina. Inoltre, è importante ricordare che lunedì 31 febbraio era prevista una conversazione telefonica tra Putin e Jhonson. Tuttavia, i colloqui sono stati posticipati a mercoledì 2 febbraio per questioni legate alla politica interna britannica. Lo stesso primo febbraio, la capitale ucraina ha anche fatto da sfondo all’incontro tra Zelensky e il premier polacco, Mateusz Morawiecki. Prima di partire per Kiev, il primo ministro aveva ribadito che Varsavia era pronta non solo a fornire supporto verbale all’Ucraina, ma anche materiale, attraverso forniture militari. Infine, nella giornata di martedì, è stato annunciato un nuovo patto trilaterale di Londra, Varsavia e Kiev. L’intesa è stata sottoscritta per rafforzare la “sicurezza regionale”.

Le divergenze tra Russia e Stati Uniti riguardo alla situazione ucraina sono tornate critiche dopo che il Cremlino ha iniziato a collocare, tra novembre e dicembre 2021, circa 100.000 soldati lungo il confine Orientale del suo vicino, circondando l’Ucraina con forze provenienti da Nord, Est e Sud. Da una parte, Washington continua ad affermare che la Russia è concretamente intenzionata ad invadere il vicino, ribadendo che lo farà a febbraio. Di conseguenza, Washington promette di inviare 8.500 militari nell’Europa Orientale e altri contingenti aggiuntivi, ma non sul territorio ucraino. Al contempo, continua a fornirle missili anticarro Javelin e finanziamenti economici. La NATO ha annunciato il rafforzamento del fianco Orientale, collocando più truppe in Lettonia e Romania, per citarne alcuni. Dall’altra, Kiev invita a mantenere la calma e ribadisce che, al momento, Mosca non ha ancora radunato abbastanza truppe per un’invasione su vasta scala. Infine, anche la Russia osserva di non voler innescare un conflitto, sebbene richieda che le sue garanzie di sicurezza vengano prese in considerazione. Quanto al dispiegamento di truppe, il Cremlino ribadisce che i militari sono collocati sul territorio russo e che, di conseguenza, si tratta di una questione di affari interni.

Il 17 dicembre scorso, il Ministero degli Esteri russo aveva pubblicato per la prima volta le garanzie di sicurezza presentate agli Stati Uniti e alla NATO due giorni prima per risolvere la questione. Oltre all’esclusione di Kiev dall’Alleanza atlantica, la Russia ha avanzato altre richieste quali l’interruzione di qualsiasi attività militare euro-atlantica nell’Est Europa e il ritiro dei battaglioni multinazionali della NATO da Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Il 26 gennaio, in una risposta scritta, Washington e l’Alleanza hanno respinto le proposte russe sulle limitazioni all’adesione di nuovi membri compresa l’Ucraina. Tuttavia, sono stati avanzati suggerimenti per aree di reciproco interesse, come i colloqui sul controllo degli armamenti e una maggiore trasparenza sui movimenti delle truppe e sulle esercitazioni militari. Al momento, la Russia sta valutando la risposta statunitense e della NATO, mentre gli USA e il Regno Unito si preparano all’imposizione di eventuali sanzioni.

