La crisi Ucraina-Russia e l’incontro tra Putin e le aziende italiane

Mentre crescono le tensioni sulla crisi ucraina, il presidente russo Vladimir Putin e i vertici di alcune grandi aziende italiane hanno tenuto una videoconferenza, il 26 gennaio, per discutere di un rafforzamento della cooperazione in alcuni settori, tra cui commercio ed energia.

Il 25 gennaio, il sito ufficiale del Cremlino aveva confermato il vertice online tra Mosca e alcuni rappresentanti di società italiane. Secondo quanto riferito dal Financial Times (FT), che aveva commentato la notizia lo stesso 25 gennaio, l’incontro è stato organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Russia e dal Comitato Imprenditoriale Italo-Russo. La data sarebbe stata concordata a novembre 2021, all’insaputa del Ministero degli Esteri Italiano. Il FT ha citato un funzionario del governo di Roma, secondo il quale l’evento è “un’iniziativa privata che non prevede la partecipazione di personalità legate alle istituzioni pubbliche” e anche gli organizzatori dell’incontro, secondo cui l’iniziativa rappresenta “un modo per mantenere il dialogo indipendentemente dalle tensioni geopolitiche”. L’affermazione fa riferimento alle crescenti tensioni al confine tra Russia ed Ucraina.

Secondo il portavoce del Cremlino, la videoconferenza del 26 gennaio non ha avuto niente a che vedere con la crisi ucraina. Durante l’incontro, secondo la TASS, Putin ha definito l’Italia un partner economico fondamentale e ha sottolineato l’ammontare degli investimenti (5 miliardi di dollari verso la Russia dall’Italia e 3 miliardi in Italia dalla Russia). Quindi ha lodato gli alti livelli di cooperazione economica, nonostante la pandemia, evidenziando un aumento del commercio bilaterale del 53,8%, per un totale di 27,5 miliardi di dollari, nei primi undici mesi del 2021. Inoltre, il presidente russo ha affermato che le aziende italiane stanno ricevendo gas naturale russo a prezzi molto inferiori a quelli di mercato, grazie ai contratti a lungo termine, e ha prospettato una maggiore collaborazione tra Mosca e Roma nel settore energetico, con un particolare riferimento allo sviluppo, all’utilizzo e alla commercializzazione di fonti di energia rinnovabile. A tal proposito, Putin ha ricordato che le aziende italiane hanno già investito circa 500 milioni di euro nella costruzione di impianti eolici in tre regioni russe, ha aggiunto Putin.

Come sottolineato dalla stampa italiana ed internazionale, la videoconferenza del 26 gennaio ha rappresentato un caso diplomatico. All’incontro hanno partecipato 16 rappresentanti di aziende, secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Tre di queste sarebbero tirate indietro. A tale proposito, a poche ore dal colloquio online con Putin, Reuters ha riferito che il governo italiano aveva chiesto alle aziende (che dovevano essere 20-25) di non partecipare. Il giorno precedente, il 25 gennaio, Financial Times aveva fornito una lista dei presunti partecipanti: Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli; Francesco Starace, ad di Enel; Andrea Orcel, ad di UniCredit; e Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e dell’associazione Conoscere Eurasia. Secondo la testata statunitense, i portavoce di queste società avevano confermato che i dirigenti sarebbero stati presenti, ma avevano rifiutato di commentare ulteriormente l’incontro.

Inoltre, il FT aveva aggiunto che il gruppo Eni inizialmente doveva partecipare, con il collegamento dell’amministratore delegato Claudio Descalzi. Successivamente, un portavoce della società aveva comunicato che l’azienda non intendeva più essere presente, senza fornire una motivazione. Anche l’amministratore delegato di Assicurazioni Generali, Philippe Donnet, era apparso in un primo elenco di partecipanti. Dopo la pubblicazione dell’articolo del Financial Times, la società ha fatto sapere che all’incontro avrebbe preso parte, invece, il presidente Gabriele Galateri. Prima di questi cambiamenti, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva riferito al FT che i partecipanti non avevano espresso alcun dubbio riguardo alla loro presenza.

Nell’elenco degli invitati alla videoconferenza del FT, sul lato russo, spiccavano i rappresentanti di società gestite da Mosca, tra cui il direttore generale della compagnia petrolifera Rosneft, Igor Sechin, uno dei più stretti alleati di Putin, e Kirill Dmitriev, presidente del Fondo di Investimento Diretto Russo. Secondo Alexander Gabuev, del think tank russo Carnegie Moscow Center, non è da escludere che il Cremlino consideri l’Italia “come un anello debole nell’UE” su cui fare pressioni per scongiurare l’ipotesi di rigide sanzioni europee contro la Russia, in caso di una grave escalation militare in Ucraina.

Tuttavia, anche le aziende statunitensi stanno chiedendo alla Casa Bianca di essere cauti sul fronte delle misure economiche punitive. Secondo quanto riferito da Reuters il 26 gennaio, un gruppo commerciale che rappresenta Chevron, General Electric e altre grandi società che fanno affari in Russia ha chiesto all’amministrazione degli USA, guidata dal presidente Joe Biden, di considerare la possibilità di garantire esenzioni da eventuali sanzioni contro Mosca. Allo stesso tempo, le maggiori compagnie energetiche stanno spingendo il Congresso a limitare la portata di eventuali misure punitive.

Sempre sul fronte energetico, Reuters il 25 gennaio ha riferito che gli Stati Uniti sono in trattative con i principali Paesi produttori di energia e con aziende di tutto il mondo per concordare una potenziale deviazione delle forniture verso l’Europa, se la Russia dovesse invadere l’Ucraina. Parlando con i giornalisti al telefono, alcuni “funzionari dell’amministrazione Biden” non hanno specificato i Paesi o le società con cui sono in trattative per garantire un flusso di energia ininterrotto in Europa per il resto dell’inverno, ma hanno affermato che la loro lista include un’ampia gamma di fornitori, compresi i venditori di gas naturale liquefatto (GNL).

