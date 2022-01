Russia: l’oppositore Alexey Navalny ufficialmente etichettato come “terrorista”

Pubblicato il 25 gennaio 2022

Il 25 gennaio, la Russia ha designato come “terrorista” e “estremista” il principale critico del Cremlino, Alexey Navalny, e una serie di suoi stretti collaboratori, mentre il governo di Mosca continua a porre una stretta sulle forze di opposizione e sulla società civile del Paese.

Nella giornata di lunedì 25 gennaio, sul sito ufficiale di Rosfinmonitoring, citato dal quotidiano russo Kommersant, è apparsa nel registro di estremisti una serie di nominativi legati al critico del presidente russo, Vladimir Putin. I nuovi individui designati come terroristi sono stati posti allo stesso livello dei gruppi nazionalisti di estrema destra e di organizzazioni terroristiche straniere come i talebani e lo Stato Islamico. L’elenco include l’avvocato di Navalny, Vyacheslav Gimadi; Lyubov Sobol, Georgy Alburov e Ruslan Shaveddinov, ovvero dipendenti della Fondazione Anticorruzione (FBK), fondata da Navalny stesso. A tal proposito, è importante sottolineare che l’FBK e la sua rete di uffici regionali sono stati classificati come organizzazioni “estremiste” e sono state bandite dalla Federazione. Nella lista si leggono anche i seguenti nominativi: l’ex capo del quartier generale dell’FBK di Tomsk, Ksenia Fadeeva, l’ex coordinatore della sede di Arkhangelsk, Egor Butakov, l’ex operatore FBK, Pavel Zelensky. Quest’ultimo, nell’aprile 2021, è stato condannato a due anni di carcere per istigazione ad attività estremiste. L’inclusione nell’elenco comporta il blocco dei conti bancari e l’imposizione di un divieto di prelievi oltre 10.000 rubli al mese. Nel mese di gennaio, sono stati inseriti nel registro degli estremisti di Rosfinmonitoring anche l’ex coordinatore della sede regionale dell’FBK, Leonid Volkov, e l’ex capo della FBK, Ivan Zhdanov.

In tale cornice, è importante sottolineare che la portavoce del dissidente, Kira Yarmysh, aveva lasciato la Russia, il 30 agosto 2021, dopo che il Tribunale l’aveva condannata a un anno e sei mesi di restrizioni usando il pretesto di presunte violazioni delle norme sanitarie pandemiche. Secondo analisti internazionali, la condanna di Yarmysh non farebbe che confermare la linea politica di repressione delle forze antigovernative adottata dalle autorità russe. In tal contesto, il 9 giugno, il Tribunale della città di Mosca aveva ufficialmente definito “estremiste” tutte le associazioni e organizzazioni legate all’oppositore russo Navalny. La sentenza emessa dalle autorità russe impedisce, con effetto immediato, a tutte le persone legate alla Fondazione Anticorruzione e alla rete di uffici regionali ad essa associati di istituire un ente politico nel territorio della Federazione. L’etichetta “estremisti” avrà gravi conseguenze su tutti coloro che, anche solo attraverso una donazione o la condivisione dei materiali dell’FBK sui social network, hanno intrattenuto legami con le suddette organizzazioni che fanno capo al dissidente. Secondo le disposizioni di legge, tali individui potranno essere perseguiti penalmente e rischiare di dover scontare la pena nelle carceri del Paese.

È altresì importante ricordare che il Ministero della Giustizia della Federazione Russa aveva anche classificato l’FBK come “agente straniero”, etichetta utilizzata per schedare le persone e le organizzazioni non governative russe che ricevono fondi dall’estero. A regolamentare tale dicitura è la legge entrata in vigore il 21 novembre 2012, a causa della quale gli esponenti antigovernativi hanno subito una profonda riduzione delle donazioni, intimidazioni e procedimenti giudiziari.

Il 45enne Navalny è uno tra i principali critici del presidente russo. Il 20 agosto 2020, mentre si trovava a bordo di un volo diretto da Tomsk, città siberiana in cui si era recato per incontrare i propri alleati in vista delle elezioni regionali di settembre, a Mosca, ha iniziato ad accusare malori, costringendo l’aereo ad un atterraggio d’emergenza ad Omsk, dove è stato trasferito in ospedale. Due giorni dopo, Navalny è stato poi portato a Berlino dove è stato curato nella clinica di Charité della capitale tedesca e ha poi passato la convalescenza in un villaggio nella Black Forest, in condizioni di massima sicurezza.

Un laboratorio d’analisi militare tedesco ha determinato che l’avvelenamento fosse avvenuto attraverso un agente nervino sviluppato dalla casa russa Novichok. Dopo essere guarito, Navalny ha accusato le autorità russe di essere responsabili dei fatti, avvalorando le sue accuse con alcune prove raccolte dal gruppo di ricerca Bellingcat e con registrazioni telefoniche che incriminerebbero una delle persone incaricate del suo assassinio. Tali accuse sono state respinte in toto da Mosca che si è altresì rifiutata di aprire un’indagine criminale rispetto all’episodio. Dopo aver lasciato la Germania, al suo arrivo in Russia il 17 gennaio 2021, Navalny è stato arrestato in connessione a quelle che le autorità hanno definito “gravi violazioni” di una sentenza di detenzione sospesa, ricevuta nel 2014. Molti Paesi occidentali hanno sostenuto che la Russia abbia architettato le accuse a carico di Navalny.

La giudice che ha presieduto l’udienza, Natalya Repnikova, ha deciso di ridurre a 2 anni e 3 mesi la pena che il dissidente avrebbe trascorso nella colonia penale poiché l’imputato aveva già scontato un anno di detenzione domiciliare. Successivamente, il 28 febbraio 2021, Navalny è stato trasferito dal carcere giudiziario di Mosca, Matrosskaya Tishina, in una colonia penale del Servizio Penitenziario Federale russo, situata nella regione di Vladimir, a 200 km dalla capitale. Nella struttura penitenziaria, le condizioni fisiche del dissidente sono gravemente peggiorate e, il 18 april e 2021, la sua portavoce Yarmysh ha reso nota la criticità del suo stato, affermando che la vita di Navalny era appesa a un filo. Le condizioni di salute dell’oppositore sono ulteriormente peggiorate dal 31 marzo 2021, data in cui ha avuto inizio il suo sciopero della fame per protestare contro le mancate cure mediche della struttura penitenziaria. Dall’altra parte, la colonia penale russa ha sempre continuato a negare la gravità della situazione e a definire “soddisfacenti” le condizioni dell’oppositore. Il dissidente, il 23 aprile 2021, a seguito delle cure fornite dal servizio ospedaliero, ha interrotto lo sciopero della fame. Più tardi, il 20 maggio 2021, il direttore del Servizio Penitenziario Federale (SPF), Alexander Kalashini, ha definito “migliorate” le condizioni dell’oppositore.

Anna Peverieri

