Corea del Sud: utilizzati fondi di Teheran per saldare i debiti con l’Onu

Pubblicato il 23 gennaio 2022 alle 17:32 in Corea del Sud Iran

La Corea del Sud ha impiegato 18 milioni di dollari di fondi iraniani congelati nelle banche del proprio Paese per saldare gli arretrati dell’Iran sui bilanci delle Nazioni Unite. In tal modo, è stato ristabilito il diritto di voto di Teheran all’interno dell’organizzazione internazionale.

A riferirlo, oggi, domenica 23 gennaio, è stata Seoul stessa, e, nello specifico, il Ministero delle Finanze, il quale ha precisato che il pagamento è stato effettuato il 21 gennaio in collaborazione con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e l’Onu, a fronte della richiesta “urgente” avanzata dall’Iran. Quest’ultimo dispone di oltre 7 miliardi di fondi nel Paese asiatico, congelati in due istituti bancari a seguito delle sanzioni imposte da Washington successivamente al suo ritiro dall’accordo sul nucleare iraniano. I fondi, a loro volta, derivano dalle esportazioni di petrolio verso il Paese asiatico, per cui l’Iran rappresentava il terzo maggiore partner commerciale prima del 2018, anno del ritiro unilaterale di Washington dal Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

“Il diritto di voto dell’Iran all’Assemblea generale delle Nazioni Unite dovrebbe essere immediatamente ripristinato con questo pagamento”, ha precisato il Ministero sudcoreano. Secondo la Carta delle Nazioni Unite, il diritto di voto di un Paese membro è sospeso quando i suoi arretrati sono pari o superiori alle quote che avrebbe dovuto pagare nei due anni precedenti. Secondo una lettera del Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, l’Iran avrebbe dovuto pagare un minimo di 18,4 milioni. Motivo per cui, il diritto di Teheran, insieme a quello di Venezuela e Sudan, era stato revocato all’inizio di gennaio, dopo che, già nel corso del 2021, era stato perso. L’Iran, da parte sua, giustifica il proprio inadempimento affermando di essere stato duramente colpito dalle sanzioni economiche degli USA, che hanno congelato miliardi di dollari di fondi iraniani nelle banche di tutto il mondo.

Nel corso degli ultimi anni, Teheran ha più volte fatto pressioni su Seoul affinché rilasciasse i circa 7 miliardi di dollari, l’ultima volta nel corso dei colloqui in corso a Vienna. La questione è emersa anche lo scorso anno, in occasione del sequestro, da parte iraniana, di una petroliera battente bandiera Sud-coreana, Hankuk Chemi, poi rilasciata il 9 aprile 2021. Per Seoul, la vera motivazione dietro al sequestro erano proprio i 7 miliardi di dollari di fondi iraniani bloccati nelle sue banche, sebbene l’Iran abbia negato tale versione dei fatti. Prima del ripristino delle sanzioni di Washington su Teheran, la Corea del Sud esportava beni in Iran per circa 4 miliardi di dollari l’anno, mentre importava prodotti iraniani per 8 miliardi di dollari, derivanti soprattutto dal settore petrolifero. In passato, Seoul aveva annunciato di aver concordato un modo per sbloccare i fondi iraniani, ma la mossa ha incontrato l’opposizione degli USA, i quali hanno evidenziato la necessità per l’Iran di rispettare dapprima i propri obblighi in materia di nucleare.

Ora, il fatto che il Dipartimento del Tesoro, a detta di Seoul, abbia acconsentito ad impiegare i fondi per saldare i debiti con l’Onu potrebbe essere un segnale di flessibilità da parte statunitense, in un momento in cui a Vienna i firmatari del JCPOA continuano a discutere del possibile ripristino dell’accordo. A tal proposito, diverse fonti hanno riferito che il raggiungimento di un compromesso risulta essere ancora lontano. Mentre Teheran continua a insistere sull’annullamento di tutte le sanzioni, le altre potenze richiedono il pieno rispetto degli impegni in materia di nucleare, guardando con sospetto alle attività riguardanti soprattutto l’arricchimento di uranio.

Ai meeting di Vienna, in corso dal 29 novembre, partecipano, all’interno di una “Commissione mista”, delegati di Iran, Cina, Russia, Germania, Francia e Regno Unito. Anche una delegazione degli USA si è recata in Europa, ma non ha mai preso parte all’incontro con gli altri Paesi, in quanto Teheran si è rifiutata di negoziare in modo diretto con Washington fino a una completa rimozione delle sanzioni. Pertanto, sono stati gli altri Paesi a fare da spola tra le delegazioni iraniana e statunitense, nel quadro di colloqui indiretti.

Il Joint Comprehensive Plan of Action è stato firmato durante l’amministrazione di Barack Obama, il 14 luglio 2015, a Vienna, da parte di Iran, Cina, Francia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, Germania e Unione Europea. Questo prevede la sospensione di tutte le sanzioni nucleari imposte precedentemente contro l’Iran dall’Unione Europea, dall’Onu e dagli USA, in cambio della limitazione delle attività nucleari da parte del Paese mediorientale e ispezioni dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica presso gli impianti iraniani. L’8 maggio 2018, durante la presidenza di Donald Trump, Washington si è ritirata unilateralmente dall’accordo, imponendo nuove sanzioni contro Teheran che hanno, da un lato, aggravato le condizioni economiche del Paese mediorientale, e, dall’altro lato, acuito le tensioni tra Iran e Stati Uniti.

Piera Laurenza, interprete di arabo e inglese

