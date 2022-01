Afghanistan: i talebani in Europa, l’ISIS rivendica l’attentato di Herat

23 gennaio 2022

Hanno avuto inizio, oggi, domenica 23 gennaio, i primi colloqui ufficiali dei talebani con l’Occidente sul suolo europeo e, nello specifico, a Oslo, in Norvegia. Nel frattempo, nella medesima giornata, lo Stato Islamico ha rivendicato l’attentato perpetrato il giorno precedente, il 22 gennaio, a Herat, città situata nell’Ovest dell’Afghanistan.

La delegazione di talebani è giunta nella sera del 22 gennaio nella capitale norvegese, per poi iniziare a dialogare, nella giornata odierna, con giornalisti, attivisti e difensori dei diritti umani e dei diritti delle donne. Nelle giornate del 24 e 25 gennaio, invece, sono previsti incontri con diplomatici occidentali. Stando a quanto riporta l’emittente al-Arabiya, la delegazione di talebani giunta a Oslo è composta da 15 membri ed è guidata dal ministro degli Esteri, Maulvi Amir Khan Muttaqi. È stato quest’ultimo a riferire che i colloqui a porte chiuse, i quali vedono protagonisti delegati provenienti da “diversi Paesi” e membri della società civile afgana, si concentrano soprattutto su temi di natura politica ed economica, oltre che su diritti umani, assistenza umanitaria e istruzione. Tra i Paesi che hanno inviato propri rappresentanti vi sono Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Germania e Italia. Non mancano, poi, personalità in rappresentanza dell’Unione Europea.

Secondo quanto appreso da al-Jazeera, la delegazione di talebani sarà esortata a mantenere le promesse fatte in materia di difesa di diritti umani, in cambio dell’accesso a miliardi di dollari in aiuti umanitari congelati. “I colloqui aiuteranno a trasformare l’atmosfera di guerra dopo un’insurrezione durata due decenni contro le forze NATO”, ha dichiarato il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, alla vigilia dei colloqui, aggiungendo: “L’emirato islamico ha preso provvedimenti per soddisfare le richieste del mondo occidentale e speriamo di rafforzare le nostre relazioni attraverso la diplomazia con tutti i Paesi, compresi quelli europei”. Da parte del gruppo islamista, ha specificato Mujahid, vi è la volontà di creare un’atmosfera “pacifica”. In tale quadro, un portavoce dei talebani, Inamullah Samangani, ha riferito che verrà chiesto a Washington il rilascio dei beni congelati, pari a circa 10 miliardi di dollari, la rimozione di membri del gruppo dalla lista nera e la ripresa delle relazioni bilaterali.

Quella intrapresa tra il 22 e il 23 gennaio è la prima visita in Europa dei talebani dalla loro presa al potere del 15 agosto 2021. Tuttavia, la Norvegia ha specificato che i colloqui non rappresentano una forma di “legittimazione” o un “riconoscimento” del governo talebano insediatosi a Kabul. Anche secondo la ministra degli Affari Esteri di Oslo, Anniken Huitfeldt, le discussioni riguarderanno soprattutto l’accesso all’istruzione per il mondo femminile e la tutela dei diritti umani. “Dobbiamo parlare con le autorità de facto del Paese. Non possiamo permettere che la situazione politica porti a un disastro umanitario ancora peggiore”, sono state le parole di Huitfeldt.

Gli incontri iniziati oggi sono giunti mentre l’Afghanistan continua a essere caratterizzato da fragilità a livello sia economico sia di sicurezza. A seguito dell’insediamento del cosiddetto Emirato islamico ad agosto 2021, la comunità internazionale ha congelato il supporto finanziario garantito al precedente esecutivo. Da allora, la popolazione afgana ha fatto fronte a una crescente riduzione dei beni di prima necessità e a una perdurante crisi di liquidità, oltre che ad ondate di siccità, mentre lo Stato non è riuscito, per mesi, ad elargire stipendi. Di fronte a tale scenario, le Nazioni Unite hanno parlato di “catastrofe umanitaria”, considerato che sono circa 23 milioni gli afgani a rischio carestia, ovvero il 55% della popolazione.

Parallelamente, il Paese ha continuato ad essere teatro di episodi di violenza. L’ultimo ha avuto luogo il 22 gennaio a Herat, dove almeno 7 persone, di cui 4 donne, hanno perso la vita a seguito dell’esplosione di un minivan. Lo Stato Islamico, il giorno successivo, il 23 gennaio, ha rivendicato l’attacco attraverso un post su Telegram. Un ramo dell’ISIS particolarmente attivo in Afghanistan è quello della Provincia del Khorasan, noto con l’acronimo IS-K, la cui nascita risale al 2015. Si ritiene che tale sezione sia stata fondata da ex membri dei talebani pakistani e abbia avviato, negli anni, operazioni di reclutamento ed allargamento nelle zone rurali dell’Afghanistan, soprattutto nella provincia di Kunar. In tale zona si registra una maggiore presenza di musulmani salafiti, lo stesso ramo dell’Islam sunnita dello Stato Islamico, da sempre identificatisi come una minoranza tra i talebani.

Piera Laurenza, interprete di arabo e inglese

di Redazione