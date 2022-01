Kazakistan: Nazarbayev torna a parlare al Paese

Dopo due settimane di disordini e silenzio, l’ex presidente del Kazakistan, Nursultan Nazarbayev, nonché primo capo di Stato, è tornato a parlare ai cittadini attraverso un discorso video in cui ha respinto qualsiasi affermazione che supportasse la tesi di un conflitto tra le élite del Kazakistan.

Il silenzio stampa di Nazarbayev, avvenuto in concomitanza con le violente proteste che hanno colpito il Paese, era stato interrotto solo da una dichiarazione di un suo portavoce, il quale aveva affermato che l’ex leader non aveva lasciato il Paese. Nel suo discorso, il 18 gennaio, Nazarbayev ha adottato una narrativa di critica nei confronti del conflitto intra-elitario che erano iniziate a circolare nei media. Giustificando la sua assenza durante le proteste, l’ex presidente ha ribadito che, nel 2019, aveva conferito tutti i poteri di capo di Stato a Tokaev, aggiungendo che, di conseguenza, era in vacanza a Nur-Sultan. Tuttavia, è importante affermare che, dalla dimissioni formali del 2019, Nazarbayev non è mai stato lontano dagli organi di potere del Paese.

Il discorso alla nazione del 18 gennaio è giunto dopo che una serie di prove riguardanti un conflitto tra le élite del Paese erano iniziate a circolare. A supportare tali tesi sono state una serie di dimissioni e licenziamenti. Analisti di The Diplomat hanno spiegato che tali sviluppi hanno suggetivo che in Kazakistan è in corso “un’epurazione dell’élite di Nazarbayev”. Inoltre, nel discorso che l’attuale presidente kazako, Kassym-Jomart Tokayev, ha tenuto, l’11 gennaio, al Parlamento del Paese, sono state mosse critiche in sordina contro Nazarbayev. In un commento, Tokayev ha affermato che, sotto il governo del primo presidente, molte persone ricche e imprese erano comparse in Kazakistan, affermando che era giunto il momento che anche loro iniziassero a contribuire al Paese. Nello stesso discorso, Tokayev ha criticato una società di riciclaggio, di proprietà di Aliya Nazarbaeva, la figlia più giovane di Nazarbayev, suggerendo che tale funzione dovrebbe essere svolta dallo Stato, come avviene in altri Paesi.

Il 15 gennaio, il marito di Aliya, Dimash Dosanov, si è dimesso da presidente di KazTransOil, la società di trasposto di petrolio nazionale del Kazakistan. Lo stesso giorno, Kairat Sharipbayev, ritenuto il marito di Dariga Nazarbayeva, la figlia maggiore di Nazarbayev, si è dimesso dalla carica di presidente di QazaqGaz, l’operatore nazionale del gasdotto. Entrambe le dimissioni sono state annunciate da Samruk-Kazyna, il fondo patrimoniale nazionale. In seguito, il 17 gennaio, il marito della seconda figlia di Nazarbayev, Dinara, si è dimesso da presidente di Atameken, una lobby d’affari che aveva guidato per otto anni. Sempre il 17 gennaio, giorni dopo che il Comitato per la Sicurezza Nazionale (KNB) aveva dichiarato che il suo primo vice, uno dei nipoti di Nazarbayev, Samat Abish, era in vacanza, Tokayev lo ha sollevato dal suo incarico.

In tale cornice, è importante ricordare che i disordini in Kazakistan hanno avuto inizio il 2 gennaio nella regione Sud-occidentale di Mangystau, nella città di Aktau, e in quella petrolifera di Zhanaozen. La scintilla che ha innescato i disordini è stata l’annuncio del raddoppio del prezzo di GPL, arrivato a 120 tenge (0,27 dollari). Si tratta di una materia prima vitale per i cittadini del Paese, soprattutto perché molti, nell’Ovest, hanno convertito le loro auto all’alimentazione GPL, perché significativamente più economica. Due giorni dopo, il 4 gennaio, nonostante la dichiarazione dello Stato di emergenza, le manifestazioni si sono estese ad Almaty, nel Sud-Est del Paese, dove la polizia è intervenuta con mezzi corazzati per disperdere gli oltre 5.000 manifestanti scesi in piazza, impiegando altresì granate stordenti e gas lacrimogeni. Le proteste si sono trasformate in rivolte anti-governative, alimentate da un profondo risentimento maturato durante i tre decenni di governo dell’ex presidente Nursultan Nazarbayev e del successore scelto dall’ex leader. Questo è dimostrato dal fatto che le promesse del governo di ripristinare i sussidi per il carburante non hanno avuto alcun effetto nel contenere l’escalation delle manifestazioni. L’81enne Nazarbayev si era dimesso nel 2019 ma godrebbe tutt’ora di grande influenza politica e si ritiene che la sua famiglia controlli gran parte dell’economia kazaka, la più grande dell’Asia Centrale.

Nel tentativo di placare l’ira pubblica, Tokayev ha rimosso Nazarbayev dalla carica di capo del potente Consiglio di Sicurezza e suo nipote dalla posizione di n. 2. Anche il governo Tokayev è stato sciolto. Inoltre, su invito del presidente kazako, il 6 gennaio, Mosca ha avviato un’operazione di peacekeeping della CSTO, inviando nel Paese circa 2500 uomini. Il bilancio delle vittime, dei feriti e dei civili posti in stato di arresto è vertiginosamente incrementato quando, il 7 gennaio, Tokaev ha ordinato alle forze di sicurezza di “sparare per uccidere, senza preavviso”, al fine di sedare la rivolta senza precedenti. L’11 gennaio, il Ministero dell’Interno ha affermato che le forze di sicurezza hanno arrestato 9.900 persone in connessione con i disordini mortali.

