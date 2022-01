La Giordania modifica la Costituzione per modernizzare il sistema politico

Pubblicato il 19 gennaio 2022 alle 11:35 in Giordania Medio Oriente

Il Regno hashemita della Giordania ha apportato modifiche alla propria Costituzione, nel tentativo di spianare la strada verso una maggiore democrazia e ristabilire fiducia nello Stato. Tuttavia, non sono mancate critiche e opposizioni a riguardo.

Con una maggioranza di 104 voti, su un totale di 112 deputati presenti alla sessione di voto, i trenta emendamenti sono stati approvati dalla Camera dei Rappresentanti il 6 gennaio scorso, dopo circa 60 ore di discussioni suddivise in nove sessioni, durate una settimana. Poi, il 17 gennaio, è giunta l’approvazione del Senato, ritenuta essere, tuttavia, una mossa puramente cerimoniale. Il prossimo passo è la conversione in legge da parte del sovrano. Ad ogni modo, già dal dibattito del 6 gennaio, caratterizzato da violenti diverbi tra i deputati giordani, è emersa l’opposizione di chi ritiene che, in realtà, gli emendamenti apportati siano “anti-democratici”.

Le modifiche sono state proposte dal governo, sulla base dei risultati del Comitato reale per la modernizzazione del sistema politico. Per l’esecutivo, si tratta di una “tabella di marcia” per una nuova fase politica, in cui vi saranno “regole di gioco” differenti rispetto al passato. Tra gli emendamenti, vi è l’istituzione di un Consiglio di Sicurezza Nazionale, guidato dal monarca, al momento il re Abdullah II. Tale istituto, nello specifico, è stato “costituzionalizzato” e gli sono stati conferiti una serie poteri a livello politico e di sicurezza. Il Consiglio includerà il primo ministro, il capo dell’esercito, i direttori delle forze di sicurezza, i ministri degli Esteri e degli Interni, oltre ad altri due membri nominati dal re. Quest’ultimo potrà, in base ai nuovi emendamenti, nominare e licenziare il capo della giustizia, il capo della corte della Sharia, il mufti generale, il capo della corte reale hashemita e i consiglieri, mentre potrà controllare la nomina del capo dell’esercito, della gendarmeria e dei servizi segreti. In passato, tali nomine venivano effettuate sulla base delle raccomandazioni del primo ministro.

Circa il ruolo del re, questo vedrà i propri poteri rafforzarsi, in quanto, secondo la modifica apportata al comma 2 dell’articolo 40, questi potranno essere esercitati “per volontà reale”, senza la firma del Presidente del Consiglio o dei ministri competenti, in casi specifici, tra cui la scelta del principe ereditario, la nomina di un vice re, la nomina del presidente del Senato e dei suoi membri, lo scioglimento del governo, l’accettazione delle dimissioni di ministri o l’esclusione di uno qualsiasi dei membri dell’esecutivo. Una nuova clausola, invece, mira a proteggere le donne “da ogni forma di violenza e discriminazione”. È stata poi introdotta una nuova legge elettorale che consente agli esponenti di partiti politici di candidarsi al Parlamento in tutti i distretti. Parallelamente, sarà più difficile per l’organo legislativo avanzare una mozione di sfiducia al governo, in quanto verrà richiesta l’approvazione del 25% dei parlamentari, rispetto al 7% attuale.

Secondo il capo della Commissione giuridica parlamentare, l’avvocato Abdel Moneim Al-Awdat, gli emendamenti costituzionali hanno l’obiettivo di incoraggiare una nuova vita politica. Le modifiche relative alle nomine da parte del monarca, poi, mirano a porre fine alle divergenze e ai litigi sorti all’interno di istituzioni religiose e militari. “Questi emendamenti acuiranno la mancanza di fiducia verso il governo” ha invece affermato il direttore di Arab Renaissance for Democracy and Development, Samar Mhareb, secondo cui le modifiche porteranno “il palazzo” a essere il protagonista di un processo decisionale unilaterale, agendo per conto di organismi sovrani che, invece, dovrebbero occuparsi di questioni “di responsabilità nazionale”. Altri critici ritengono, poi, che molti degli emendamenti fondamentali rappresentino un tentativo di impedire ai partiti, che potrebbero raggiungere il governo in futuro, di prendere decisioni su questioni politiche sovrane e straniere. A tal proposito, uno dei principi colpiti sarebbe proprio quello del pluralismo partitico, considerato che formare un partito dovrà soddisfare difficili requisiti di adesione. Ciò è stato visto come un modo per creare una mappa dei partiti che sia in linea con i desideri del governo. “Non siamo di fronte a un processo di riforma o alla formazione di governi parlamentari, ma piuttosto a un’immagine distorta dei partiti, delle elezioni e di un governo autoritario mascherato”, ha affermato un altro oppositore degli emendamenti.

Leggi Sicurezza Internazionale, il quotidiano italiano interamente dedicato alla politica internazionale

Piera Laurenza, interprete di arabo

di Redazione