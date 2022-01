Guterres: in Libia sono presenti oltre 12.000 detenuti in 27 carceri

Nel rapporto presentato il 18 gennaio al Consiglio di sicurezza, il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, oltre a invitare tutte le parti libiche a “lavorare insieme per tenere elezioni inclusive e credibili il prima possibile”, ha reso noto che, attualmente, in Libia sono presenti oltre 12.000 detenuti ufficiali in 27 carceri e centri di detenzione, mentre migliaia sono anche tenuti prigionieri illegalmente in “condizioni disumane” all’interno di strutture controllate da gruppi armati, o all’interno di nascondigli segreti.

Guterres ha chiarito che la missione politica delle Nazioni Unite in Libia continua a documentare casi di detenzioni arbitrarie, torture, violenze sessuali e altre violazioni del diritto internazionale in strutture gestite dal governo e da altri gruppi. “Rimango profondamente preoccupato per le continue violazioni dei diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo in Libia”, afferma Guterres nel rapporto, in cui aggiunge che “migranti e rifugiati donne e uomini continuano a far fronte a crescenti rischi di stupro, molestie sessuali e tratta di esseri umani per mano di gruppi armati, oltre ai funzionari dell’Autorità libica per la migrazione illegale, che è sotto la supervisione del Ministero dell’Interno.

Nello specifico, la Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) ha documentato casi di abusi nella prigione di Maitika e in diversi centri di detenzione gestiti dall’Autorità anti-immigrazione illegale a Zawiya, e dentro e intorno alla capitale. “La missione ha ricevuto informazioni affidabili sulla tratta di esseri umani e sugli abusi sessuali di circa 30 donne e bambini nigeriani”, ha precisato.

Nel frattempo, l’Alto Consiglio di Stato e la Commissione costituzionale hanno concordato la necessità di completare il processo costituzionale. La decisione è stata presa nel corso di un meeting, avvenuto il 18 gennaio a Tripoli, tra il presidente dell’Alto Consiglio di Stato, Khaled Al-Mashri, accompagnato dal membro del Consiglio e capo della commissione giuridica Adel Karmous, e dal presidente della Commissione per il dialogo del Parlamento, Muhammad Takala, e i membri di il Comitato di Comunicazione dell’Assemblea Costituente per la redazione della Costituzione.

Al-Mashri ha sottolineato l’importanza di dialogare con la Commissione in quanto organo eletto dal popolo libico per redigere e preparare il progetto di costituzione. Durante il meeting i funzionari libici hanno altresì discusso della crisi legale e della maturità elettorale a cui aspira il popolo libico, attraverso cui spera di porre fine alla transizione. I partecipanti hanno anche convenuto sulla necessità di completare l’iter costituzionale avviando il processo referendario sul progetto di Costituzione da parte del popolo libico, secondo quanto riferito dall’ufficio media dell’Alto Consiglio di Stato.

Da parte sua, l’Assemblea Costituente per la Redazione della Costituzione ha affermato, in un comunicato stampa, di aver sottolineato l’importanza di portare avanti il processo costituzionale e la necessità di consentire al popolo libico di votare sul progetto e di tenere le elezioni presidenziali e legislative il prima possibile.

Sempre il 18 gennaio, la ministra degli Esteri libico, Najla Al-Mangoush, ha incontrato a Tripoli l’ambasciatore turco in Libia, Kenan Yilmaz, per discutere del rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi. In particolare, la ministra e l’ambasciatore hanno passato in rassegna gli ultimi sviluppi politici e le questioni di comune interesse, concordando di facilitare il rilascio dei visti per i viaggiatori turchi in Libia per la fascia di età compresa tra i 16 e i 55 anni. Hanno altresì discusso le misure per facilitare il rilascio di visti a lungo termine per uomini d’affari di entrambi gli Stati, oltre allo scambio di esperienze e programmi di formazione tra gli istituti diplomatici libico e turco. L’ambasciatore turco ha ribadito il sostegno di Ankara al Governo di Unità Nazionale (GNU) e gli sforzi del ministro degli Esteri per raggiungere la stabilità in Libia.

Il 17 gennaio, il presidente dell’Alta Commissione elettorale nazionale (HNEC), Emad Al-Sayed, ha reso noto che saranno necessari circa 6/8 mesi per rilanciare il processo elettorale. Nel corso di una riunione della Camera dei Rappresentanti sulle elezioni, El Sayed ha spiegato che l’avvio di un nuovo processo elettorale richiederà un’ulteriore registrazione degli elettori. “La Commissione esaminerà nuovamente anche i file di tutti i candidati sia delle presidenziali sia delle parlamentari”, ha aggiunto il capo della HNEC, chiarendo che la Commissione non è stata in grado di farlo in passato a causa di limiti di tempo.

