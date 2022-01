Gerusalemme: demolita un’abitazione a Sheikh Jarrah

Per la prima volta dal 2017, le forze israeliane hanno sfrattato una famiglia palestinese e demolito la propria abitazione a Sheikh Jarrah, quartiere gerosolimitano teatro delle proteste all’origine della violenta escalation di maggio 2021.

L’episodio ha avuto luogo poco prima dell’alba di oggi, mercoledì 19 gennaio e ha interessato, nello specifico, la famiglia Salhiya, minacciata di sfratto dal 2017. Secondo quanto affermato dalle forze di polizia israeliana, lo sfratto e la conseguente demolizione dell’abitazione fanno parte di un ordine di sgombero di edifici considerati illegali, costruiti su un terreno destinato a una scuola per bambini con bisogni speciali di Gerusalemme Est. Le famiglie che abitano in tali edifici abusivi, ha specificato la polizia di Israele, sono state più volte esortate a cedere il terreno in via consensuale. Tuttavia, queste non hanno mai ceduto. Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia, nel corso dell’operazione del 19 gennaio, per “violazione di un ordine del tribunale, fortificazione violenta e disturbo dell’ordine pubblico”, sono stati arrestati 18 individui, familiari e sostenitori della famiglia sfrattata.

Secondo quanto riporta il quotidiano al-Araby al-Jadeed, l’irruzione delle “forze di occupazione” ha alimentato scontri tra gli agenti israeliani e i palestinesi locali. Scene simili si sono ripetute anche il 17 gennaio, quando la polizia israeliana era giunta sul posto per eseguire l’ordine di sfratto e i membri della famiglia Salhiya sono saliti sul tetto dell’edificio con bombole di gas, minacciando di dare fuoco a sé stessi e all’abitazione se fossero stati costretti a lasciare la loro casa, portando gli agenti a lasciare la zona dopo diverse ore caratterizzate da scontri tra le due parti e trattative che non sono andate a buon fine.

Lo sfratto della famiglia Salhiya risulta essere il primo dal 2017. Il municipio di Gerusalemme ha dichiarato di voler costruire sul terreno una scuola per alunni con bisogni speciali, per i residenti palestinesi del quartiere, oltre a sei asili. “Lo facciamo per qualsiasi struttura costruita illegalmente. Succede a Gerusalemme Ovest e succede a Gerusalemme Est”, ha affermato il vicesindaco di Gerusalemme, Fleur Hasson-Nahoum. Secondo Hasson-Nahoum, la casa di proprietà della famiglia Salihya è stata costruita illegalmente negli anni 90. I Salhiya, dal canto loro, affermano di vivere in tale luogo dagli anni 50, su un terreno acquistato da proprietari privati arabi.

Sheikh Jarrah, situato a meno di un chilometro dalle mura della Città Vecchia di Gerusalemme, è un quartiere residenziale noto per la presenza di numerose famiglie palestinesi minacciate di sfratto da parte di Israele, il quale ritiene che appartenga alla comunità ebraica, già da prima del 1948. Il motivo che ha scatenato la forte mobilitazione di centinaia di residenti nel corso del 2021 è la minaccia di sfratto da parte israeliana, nel quadro di quella che è stata definita una “disputa immobiliare”, percepita dai palestinesi come una politica discriminatoria volta a cacciarli da Gerusalemme. Sebbene la questione vada avanti dal 1956, risale al 2 maggio l’inizio delle tensioni, dopo che la Corte Suprema Israeliana aveva ordinato a quattro famiglie di abbandonare le proprie abitazioni entro il 6 maggio, mentre ad altri nuclei familiari era stato concesso di rimanere fino al primo agosto. In totale, sono stati 58 gli abitanti, di cui 17 minori, costretti ad evacuare, presumibilmente per dare maggiore spazio a un insediamento israeliano. Tuttavia, il verdetto finale è stato più volte rinviato.

È proprio a partire dalle proteste di Sheikh Jarrah, allargatesi presso altri luoghi di Gerusalemme, tra cui la moschea di al-Aqsa, che si è giunti alla violenta escalation del 10 maggio 2021, apparentemente terminata con la tregua del 21 maggio, raggiunta dai due protagonisti, Hamas e Israele, con la mediazione dell’Egitto. L’ultima violenta escalation a Gaza ha avuto inizio dopo che Hamas aveva avvertito il governo di Tel Aviv che avrebbe avviato un attacco su larga scala qualora le forze israeliane non si fossero ritirate dalla Spianata delle Moschee e dal monte del Tempio, oltre che dal compound di al-Aqsa. Alla luce della mancata risposta da parte israeliana, Hamas ha iniziato a lanciare razzi contro Gerusalemme già dalla sera del 10 maggio e, nel corso dei giorni successivi, le offensive sono proseguite con attacchi da ambo le parti. Dopo 11 giorni di combattimenti, alle 2:00 di mattina del 21 maggio è entrato in vigore a Gaza un cessate il fuoco.

Ad oggi, i palestinesi continuano a reclamare la liberazione di Gerusalemme Est, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, territori occupati da Israele nella guerra del 1967. Il loro desiderio è istituire uno Stato indipendente, con capitale Gerusalemme Est. Israele, da parte sua, riconosce l’intera città come capitale ufficiale del Paese, un riconoscimento confermato dall’appoggio statunitense durante l’amministrazione dell’ex presidente, Donald Trump. Nel 1993, con gli Accordi di Oslo, è stata stabilita una soluzione a due Stati, secondo cui potrebbero essere creati due Paesi in grado di coesistere uno di fianco all’altro, ovvero Israele da una parte e la Palestina dall’altra, con un’unica capitale, Gerusalemme, divisa tra i due. Tuttavia, il destino di Gerusalemme continua a essere una delle questioni più spinose in colloqui di pace in stallo da oltre dieci anni.

