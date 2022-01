Cina-Slovenia: nascono tensioni sulla questione di Taiwan

Pubblicato il 19 gennaio 2022 alle 19:31 in Cina Slovenia Taiwan

La Cina ha criticato i piani della Slovenia per migliorare le relazioni con Taiwan, il 19 gennaio, dopo che il primo ministro sloveno, Janez Jansa, ha annunciato che istituirà uffici di rappresentanza con Taipei.

Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, ha affermato che la dichiarazione “pericolosa” fatta dal leader sloveno sfida apertamente il principio “una sola Cina” e sostiene “l’indipendenza di Taiwan”, contravvenendo al fondamento politico delle relazioni con Pechino. La parte cinesesi è detta “scioccata” e “contraria”, aggiungendo che esiste una sola Cina al mondo e che Taiwan ne è una parte inalienabile. Zhao ha quindi avvertito: “Nessuno dovrebbe sottovalutare la forte determinazione, ferma volontà e forte capacità del popolo cinese di difendere la sovranità nazionale e l’integrità territoriale”, ha affermato.

La dichiarazione della Slovenia è arrivata dopo che Lituania ha consentito a Taiwan di aprire un ufficio di rappresentanza nella sua capitale formalmente intestato a Taiwan, ovvero il cosiddetto “Ufficio di rappresentanza di Taiwan in Lituania”, il 18 novembre scorso. Dopo tale evento, la Cina ha declassato le relazioni diplomatiche tra i due Paesi al grado di incaricato d’affari, il 21 novembre, in quanto Vilnius avrebbe creato “una Cina, una Taiwan” a livello internazionale, ponendo un precedente negativo. Funzionari americani e lituani hanno affermato che la Cina ha bloccato le importazioni dalla Nazione baltica e Taiwan ha risposto istituendo un programma di credito da 1 miliardo di dollari volto a finanziare progetti di società lituane e taiwanesi, oltre a creare un fondo di investimento da 200 milioni di dollari per aiutare l’economia lituana.

Sia la Lituania, sia la Slovenia sono membri dell’Unione europea e della NATO e intendono creare i propri uffici di rappresentanza a Taiwan, uno stretto alleato degli Stati Uniti. Questi ultimi hanno relazioni diplomatiche solo con Pechino, dal primo gennaio 1979, ma mantengono legami politici commerciali e informali con il governo di Taiwan. Ad oggi, Taiwan ha uffici di rappresentanza in 74 Paesi a livello globale e 18 tra questi fanno parte dell’UE. Al contempo, l’isola ha relazioni diplomatiche formali con 14 Paesi che sono Guatemala, Honduras, Santa Sede, Haiti, Paraguay, Eswatini, Tuvalu, Nauru, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Belize, Marshall Islands e Palau.

In base al principio “una sola Cina” Pechino considera Taiwan una sua provincia e quindi parte integrante del territorio nazionale. A Taipei, però, è presente un esecutivo autonomo e l’isola si auto-definisce la Repubblica di Cina (ROC), sostenendo di essere un’entità statale separata dalla Repubblica Popolare Cinese (RPC) di Pechino. Dal 2016, tale esecutivo è guidato dalla presidente Tsai Ing-wen, a capo del Partito progressista democratico (PPD), la quale ha sempre rifiutato di riconoscere il principio “una sola Cina” ed è stata rieletta con un’ampia maggioranza alle ultime elezioni sull’isola dell’11 gennaio 2020. Tsai si è altresì impegnata ad intensificare i rapporti dell’isola con Washington, suo maggior fornitore di armi da difesa.

La spaccatura tra RPC e ROC risale alla fine della guerra civile cinese, conclusasi con la vittoria del Partito Comunista Cinese sul Guomindang, spesso definito partito nazionalista, e alla conseguente nascita della Nuova Cina, ovvero la RPC, il primo ottobre 1949. Dopo la sconfitta, il Guomindang si ritirò a Taiwan dove spostò il governo che aveva istituito nella Cina continentale e che, a livello internazionale, fu riconosciuto come governo dell’intera Cina fino al 1971, anno in cui le autorità di Pechino presero il posto di quelle di Taipei alle Nazioni Unite in rappresentanza della Cina con la Risoluzione 2758.

In tale quadro, gli USA non contestano apertamente la rivendicazione della Cina su Taiwan, ma sono impegnati per legge a garantire che l’isola possa difendersi e a trattare tutte le minacce nei suoi confronti come questioni di “grave preoccupazione”.

Camilla Canestri, interprete di cinese e inglese

di Redazione