NATO: Stoltenberg propone un nuovo round di colloqui con la Russia

Pubblicato il 18 gennaio 2022 alle 19:55 in NATO Russia

Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha invitato la Russia, martedì 18 gennaio, a prendere parte ad un altro round di colloqui bilaterali per normalizzare le tensioni, mentre crescono in Europa i timori che possa scoppiare un conflitto nell’Ucraina Orientale, dove sono state stanziate circa 100.000 truppe russe.

Durante il suo discorso a Berlino, il 18 gennaio, Stoltenberg ha affermato di aver proposto una serie di incontri nel formato del Consiglio NATO-Russia. Lo scopo è quello di discutere delle preoccupazioni dell’Occidente riguardo l’aggressione russa, nonché “cercare di trovare una via da seguire per prevenire qualsiasi attacco militare contro l’Ucraina”. Non ha fornito una data precisa riguardo ai colloqui, ma il segretario generale ha affermato che le discussioni dovrebbero tenersi “nel prossimo futuro”, secondo la proposta dell’Alleanza. “Il compito principale ora è fare progressi sulla via politica”, ha detto Stoltenberg in una conferenza stampa, dopo i colloqui con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. “Il rischio di un conflitto è reale”, ha dichiarato il diplomatico della NATO. Tali dichiarazioni sono da collocare nel quadro della lenta evacuazione del personale diplomatico dall’Ambasciata russa a Kiev e sullo sfondo dell’arrivo di contingenti militari russi in Bielorussia per “esercitazioni congiunte”. A complicare la situazione, già critica per via dell’accumulo di truppe russe lungo al confine con il Paese Est-Europeo, sono stati anche i recenti attacchi informatici che hanno colpito i siti web di Ministeri ucraini, tra cui anche il Dipartimento degli Affari Esteri. A tal proposito, è importante sottolineare che in base ai rapporti di Microsoft e dell’Intelligence statunitense, gli hacker non sarebbero riusciti ad attivare il malware più grave che avevano impiantato nei sistemi ucraini.

Il 9 e 10 gennaio, si sono svolti i colloqui sulla sicurezza tra Russia e Stati Uniti, all’interno della Missione Permanente degli USA presso le Nazioni Unite a Ginevra. Le discussioni sono terminate con un niente di fatto. Il 12 gennaio, il Consiglio Russia-NATO si è riunito a Bruxelles, per la prima volta in quasi tre anni, per discutere proprio della questione dell’Ucraina. Anche in questa occasione, non ci sono stati sviluppi diplomatici di alcun rilievo, sebbene le parti abbiano concordato di tenere “aperta” la porta dei colloqui sul controllo degli armamenti e su questioni per ridurre le ostilità. Quanto alle “garanzie di sicurezza” russe, tra cui la conferma di non adesione dell’Ucraina e della Georiga alla NATO, Washington e i suoi alleati hanno respinto fermamente tali richieste.

La crisi è scoppiata tra novembre e dicembre del 2021, quando la Russia ha stanziato circa 100.000 soldati al confine con l’Ucraina. Stati Uniti, Europa e NATO hanno sollevato timori per una possibile invasione russa, ma Mosca ha negato di avere queste intenzioni, affermando di aver schiarato le proprie truppe per difendersi a sua volta, temendo un attacco. Tali sviluppi vanno inseriti nel contesto di un progressivo avvicinamento di Kiev alla NATO. Quindi, dal 17 dicembre 2021, le autorità russe hanno esortato gli occidentali a fornire garanzie di sicurezza nella regione, che escludano l’espansione dell’Alleanza Atlantica in Ucraina e il dispiegamento delle sue armi nel territorio. Mosca ha avanzato altre richieste, come l’interruzione di qualsiasi attività militare euro-atlantica nell’Est Europa e il ritiro dei battaglioni multinazionali della NATO dalla Polonia e dagli Stati baltici di Estonia, Lettonia e Lituania. Gli USA e l’Alleanza, però, hanno respinto le proposte russe e hanno minacciato gravi sanzioni contro Mosca, se questa dovesse lanciare un’offensiva.

Anna Peverieri, interprete di russo e inglese

di Redazione