L’Argentina cerca sostegno da Washington per negoziare con il FMI

Pubblicato il 18 gennaio 2022 alle 18:18 in Argentina USA e Canada

Il ministro degli Esteri argentino, Santiago Cafiero, si è recato in missione diplomatica a Washington, dove terrà incontri con il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, e con la presidente della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, il 18 gennaio. L’Argentina vuole raccogliere sostegno in vista di nuovi negoziati con il Fondo monetario internazionale (FMI).

Cafiero incontrerà sia Blinken, sia Pelosi nell’ambito dei negoziati che il governo del presidente argentino, Alberto Fernández, sta portando avanti con il FMI. Buenos Aires sta cercando maggiore flessibilità e la cancellazione delle scadenze, in modo da iniziare i pagamenti nel 2026, dopo aver raggiunto una crescita sostenuta.

Le riserve della Banca centrale argentina sono inferiori a 4 miliardi di dollari, mentre le scadenze per tutto il 2022 ammontano a 19.000 milioni, di cui una del valore di 2.900 milioni di dollari, dovuta a marzo 2022.

Il FMI è contrario ai rinvii e vorrebbe una riduzione del disavanzo fiscale, che è di circa il 3% del prodotto interno lordo (PIL). Il FMI ha anche espresso le sue preoccupazioni sulla capacità del governo argentino di far fronte a un costante aumento dei prezzi. Nel suo ultimo rapporto su Argentina, rilasciato a dicembre il FMI ha affermato: “Affrontare l’inflazione persistente ed elevata richiede un approccio multiplo che implica una riduzione del finanziamento monetario del disavanzo fiscale, un’adeguata politica monetaria con tassi di interesse reali positivi e un coordinamento di prezzi e salari”.

Il presidente Fernández ha affermato che la sua amministrazione è disposta a pagare ma non al prezzo di un adeguamento aggressivo della spesa pubblica in un momento in cui il coronavirus richiede che venga dato ancora aiuto ai più vulnerabili. La portavoce presidenziale, Gabriela Cerrutti, la settimana scorsa ha affermato: “Che il Fondo Monetario capisca che dobbiamo crescere, che dobbiamo fortificare la situazione interna e l’economia dell’Argentina per poi pagare e poter far fronte a questo debito, che il nostro governo non ha contratto, ma che sta andando per cercare di risolvere”.

In tale contesto, l’Argentina ha bisogno del sostegno degli Stati Uniti per avvicinare le posizioni a un nuovo accordo, mentre il ministro dell’Economia, Martín Guzmán, sta cercando il sostegno dell’opposizione, che, secondo il ministro dell’Interno Eduardo De Pedro, dopo aver preso i prestiti dal FMI, starebbe “facendo pressioni contro un accordo con il FMI”.

Leggi Sicurezza Internazionale, il quotidiano italiano interamente dedicato alla politica internazionale

Camilla Canestri

di Redazione