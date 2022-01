Cina: il PIL cresce dell’8,1% nel 2021

Pubblicato il 18 gennaio 2022

Il PIL della Cina è cresciuto dell’8,1% rispetto all’anno precedente nel 2021, superando l’obiettivo del governo, posto dal 6% in su, in base ai dati rilasciati dall’Ufficio nazionale di statistica della Cina, il 17 gennaio. Nel 2021, l’economia cinese ha totalizzato un volume di 17,7 trilioni di dollari, posizionandosi al secondo posto a livello globale.

Secondo il Quotidiano del Popolo, la crescita economica pari all’8,1% indicherebbe che il funzionamento dell’economia è generalmente stabile. Dal primo al quarto trimestre 2021, la crescita su base annua è stata rispettivamente pari a 18,3%, 7,9%, 4,9% e 4,0%. Per il 2022, di fronte alla triplice pressione della contrazione della domanda, dello shock dell’offerta e del previsto indebolimento, la stabilità diventerà la priorità assoluta del lavoro economico. Nel 2021, il PIL pro-capite cinese è stato di 12.000 dollari, superando il livello pro-capite mondiale. Secondo direttore dell’Ufficio nazionale di statistica, Ning Jizhe, quest’ultimo dato indica che la forza nazionale complessiva, la produttività sociale e il tenore di vita delle persone sono ulteriormente migliorati. Ning ho poi sottolineato che c’è ancora un grande divario rispetto ai paesi sviluppati. Il PIL pro-capite cinese è inferiore a 1/5 di quello degli Stati Uniti e a 1/3 di quello del Giappone.

In tale quadro, l’indice dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato dello 0,9% e, sempre secondo il Quotidiano del Popolo, i prezzi sono rimasti generalmente stabili entro un range ragionevole. La Cina aveva posto un obiettivo per il CPI pari al 3% nel 2021 rispetto alla crescita del 3,5% registrata nel 2020. Nello stesso periodo, l’indice dei prezzi alla produzione (PPI) è aumentato dell’8,1% su base annua. In tale quadro, i consumi totali hanno superato un volume di 44 trilioni di yuan, con un aumento anno su anno del 12,5%. Tra i dati relativi al 2021, poi, il commercio estero ha superato per la prima volta i 6 trilioni di dollari, con un aumento del 21,4% rispetto all’anno precedente, mentre gli investimenti esteri sono aumentati del 14,9% anno su anno. Infine, nel 2021, sono stati creati 12,69 milioni di nuovi posti di lavoro e il consumo di energia per unità di PIL è diminuito del 2,7%.

Nell’elencare le sfide economiche relative al 2021, Global Times ha indicato fattori quali i tentativi di disaccoppiamento dell’economia da parte statunitense, lo scoppio di vari focolai di coronavirus, gravi inondazioni, l’aumento dei prezzi delle materie prime e la carenza di elettricità e carbone. La testata cinese ha quindi sottolineato che, in tale quadro, l’intero Paese ha superato le difficoltà e l’economia ha raggiunto il duplice obiettivo di maggiore crescita e minore inflazione.

In un quadro globale, la Germania ha annunciato un tasso di crescita del PIL del 2,7% nel 2021, mentre la previsione di crescita economica degli Stati Uniti è stata abbassata al 5,6% e il Regno Unito e il Giappone sono stati diminuiti rispettivamente al 6,9% e al 2,4%. Il tasso di crescita economica della Cina è tra i primi tra le principali economie mondiali.

Nel 2020, quella cinese era stata l’unica tra le grandi economie mondiali a mostrare una crescita positiva, nonostante il tasso del 2,3% sia stato il minore mai registrato nel Paese dal 1976, quando, a termine della Rivoluzione culturale, tale dato si attestò all’1,6%. Per indirizzare la ripresa economica, la Cina ha deciso di adottare la strategia di doppia circolazione dell’economia che prevede un grande focus dell’economia cinese verso il mercato domestico, ovvero verso la circolazione interna, per far sì che il Paese si adatti ad un ambiente esterno sempre più instabile. In base a questo, la Cina farà minor affidamento su una strategia di sviluppo orientata alle esportazioni, ovvero alla circolazione esterna, senza però abbandonarle. La doppia circolazione è prevista nel 14esimo piano quinquennale della Cina per il periodo 2021-25. Lo stesso presidente cinese, Xi Jinping, ha affermato che il Paese avrebbe portato avanti gradualmente un nuovo modello di sviluppo nel quale la circolazione domestica ha un ruolo predominante.

Camilla Canestri, interprete di cinese e inglese

di Redazione