Giordania-Siria: ufficiale dell’Esercito ucciso in uno scontro lungo il confine

Pubblicato il 16 gennaio 2022 alle 19:21 in Giordania Siria

Un ufficiale dell’Esercito della Giordania è rimasto ucciso, mentre altri tre soldati sono rimasti feriti, domenica 16 gennaio, a seguito di una sparatoria avvenuta lungo il confine con la Siria.

Nella dichiarazione ufficiale dell’Esercito giordano, citata da The New Arab, si legge che un gruppo di narcotrafficanti stava tentando di accedere al Paese, passando attraverso la Siria, per esportare sostanze stupefacenti. I trafficanti, dopo essersi imbattuti nel blocco militare, hanno aperto il fuoco contro i soldati di stanza nell’avamposto lungo il confine. Non è stato precisato in che area della frontiera sono avvenuti gli scontri. A seguito di tale epilogo, i trafficanti sono fuggiti in Siria, abbandonando sul posto ingenti quantità di droga. “L’Esercito risponderà con tutte le forze e risolverà qualsiasi tentativo di infiltrazione per proteggere i nostri confini”, al fine di implementare la sicurezza nazionale del Paese, si legge nel comunicato. Nell’ultimo periodo, numerosi funzionari giordani hanno espresso preoccupazione a seguito della brusca crescita di contrabbando di sostanze stupefacenti. La tenenza al rialzo è stata registrata, in particolar modo, nel 2021. In tale anno, in più occasioni sono state rinvenute partite di sostanze stupefacenti nascoste in camion provenienti dalla Siria, al fine di attraversare il principale valico di frontiera per giungere fino alla regione del Golfo.

Le autorità giordane, ha spiegato Reuters, ritengono che il gruppo libanese Hezbollah, sostenuto dall’Iran, ma anche le milizie che dominano nella Siria Meridionale, siano dietro al contrabbando di una delle droghe più popolari, noto come Captagon, un composto di anfetamina e altre sostanze stimolanti. La richiesta di tale sostanza nel mercato nero del Golfo Persico è in continua crescita, ha spiegato Reuters. Nonostante le accuse, Hezbollah ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento. In tale quadro, è importante sottolineare che, secondo esperti di narcotraffico presso le Nazioni Unite, la Siria, sconvolta da una guerra civile tutt’ora in corso, è diventata il principale sito di produzione regionale di droga, destinata alla Giordania, all’Iraq, al Golfo e all’Europa. Da parte loro, le autorità siriane hanno ribadito di fare il possibile per sradicare la produzione di sostanza stupefacenti nel Paese.

In tale cornice, è importante menzionare una recente inchiesta di The New York Times, che ha rivelato come familiari e soci del presidente siriano, Bashar al-Assad, gestiscono operazioni all’interno di quello che è stato definito “un impero della droga”. Si tratta di un’industria multimiliardaria illegale che trae profitti dal Captagon, da decenni diffuso nei Paesi del Golfo. Secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense, gran parte della produzione e della distribuzione di tale sostanza viene supervisionata dalla Quarta divisione corazzata dell’esercito siriano, un’unità d’élite comandata da Maher al-Assad, fratello minore del presidente, descritto come uno degli uomini più potenti della Siria. Tra i principali attori di tali traffici vi sono, poi, uomini d’affari con stretti legami con il governo di Damasco, il gruppo paramilitare libanese Hezbollah e altri membri della famiglia allargata del presidente, il cui cognome garantisce protezione per attività illegali. Le operazioni si estendono in tutti i territori siriani, i quali ospitano le officine che producono le pasticche, gli impianti di confezionamento in cui sono nascoste per l’esportazione e le reti di contrabbando per inviarle ai mercati esteri.

La testata degli USA ha poi spiegato che il Captagon, in origine, era stato prodotto da un’azienda farmaceutica tedesca per il trattamento del disturbo da deficit di attenzione e della narcolessia. Negli anni ’80, poi, gli abitanti di Arabia Saudita e di altri Stati del Golfo Persico hanno iniziato a utilizzare la sostanza per scopi che andavano oltre le sue funzioni mediche. In Siria, poi, con lo scoppio della guerra nel 2011, i contrabbandieri hanno approfittato del caos per vendere la droga ai combattenti di ciascuna delle parti belligeranti, che hanno cominciato a farne uso per avere essere maggiormente prestanti in battaglia. In tal modo, i siriani stessi, in collaborazione con farmacisti locali e impiegando macchinari provenienti da fabbriche farmaceutiche in disuso, hanno iniziato a produrre Captagon. Negli anni successivi, il traffico di sostanze stupefacenti è stato incoraggiato da un conflitto decennale che ha provocato gravi conseguenze per l’economia siriana, ridotto la maggior parte della popolazione alla povertà e che ha portato membri dell’élite militare, politica e degli affari siriani a cercare nuove fonti di guadagno.

Leggi Sicurezza Internazionale, il quotidiano italiano interamente dedicato alla politica internazionale

Anna Peverieri, interprete di russo e inglese

di Redazione