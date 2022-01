Il Kosovo respinge il referendum per la minoranza serba perché “anticostituzionale”

Pubblicato il 15 gennaio 2022 alle 16:03 in Kosovo Serbia

Le forze dell’ordine del Kosovo hanno dichiarato, sabato 15 gennaio, di non aver consentito l’accesso alla documentazione, disposta e inviata dalla Serbia, che avrebbe permesso alla minoranza serba in Kosovo di prendere parte al referendum che, domenica 16 gennaio, si terrà in Serbia.

In una nota, citata da Euronews, si legge che nella giornata di venerdì 14 gennaio, due camion sono stati bloccati e sequestrati al valico di frontiera Merdare, posto al confine con la Serbia. A bordo del veicolo vi erano sei persone, alle quali l’accesso è stato respinto. A tal proposito, è importante sottolineare che la Serbia, il 16 gennaio, terrà un referendum per rafforzare l’indipendenza della sua Magistratura nel quadro delle riforme necessarie per facilitare l’ingresso del Paese Balcanico nell’Unione Europea (UE). Pertanto, la documentazione inviata in Kosovo sarebbe servita alla minoranza etnica serba per rendere parte alle votazioni di domenica.

Il rifiuto kosovaro è giunto dopo che le autorità Pristina hanno respinto, il 14 gennaio, la richiesta di Stati Uniti, Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna di organizzare il referendum sulle riforme costituzionali anche per i serbi del Kosovo. Le autorità hanno giustificato la mossa ribadendo che si sarebbe trattato di una chiara violazione della Costituzione e delle leggi del Paese. Nello specifico, la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, il premier, Albin Kurti, e il presidente del Parlamento, Glauk Konjufca, hanno osservato che “l’apertura di seggi elettorali della Serbia in Kosovo costituisce una violazione della costituzione e delle leggi del Kosovo, nonché delle pratiche internazionali”. Secondo Pristina, aprire le urne per la minoranza serba rappresenterebbe una “violazione dell’integrità territoriale di uno Stato indipendente e sovrano” da parte della Serbia.

Nel documento della dirigenza del Kosovo, inoltre, si legge che i cittadini serbi di stanza nel Paese, aventi doppia cittadinanza, “avranno il diritto di votare secondo gli standard e le pratiche internazionali, vale a dire via posta o all’Ufficio di collegamento a Pristina”. “La Costituzione del Kosovo, le leggi vigenti […], così come il diritto internazionale e la prassi internazionale non riconoscono il diritto di uno Stato di tenere un referendum nel territorio sovrano di un altro Stato”, si afferma nella dichiarazione congiunta di presidente, premier e capo del parlamento. “Pertanto, le pratiche fin qui applicate dal 2012 sono incostituzionali, e, di conseguenza, non rappresentano un obbligo per le attuali istituzioni della Repubblica del Kosovo, derivanti dalla chiara volontà dei cittadini espressa il 14 febbraio 2021”.

Analisti internazionali hanno affermato che tale decisione potrebbe mettere ulteriormente a dura prova le relazioni tra Kosovo e Serbia. Dopo la dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo, emessa il 17 febbraio 2008, Pristina e Belgrado hanno visto un progressivo raffreddamento dei legami bilaterali. Pristina e Belgrado hanno avviato vari round di colloqui, dal 2013, per cercare di risolvere le questioni in sospeso, ma, da quel momento, sono stati fatti pochi progressi. Nonostante il Kosovo sia stato riconosciuto da 74 Stati nel mondo, tra cui l’86% dei membri della Nato e l’81% dell’Unione Europea, permangono l’opposizione di alcune grandi potenze, quali Russia (storica alleata di Belgrado), Cina, India, Brasile, e i dubbi di alcuni Paesi europei, quali Spagna, Cipro, Grecia, Slovacchia e Romania. Nel settembre 2020, il presidente serbo, Aleksandar Vucic e l’ex primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti, avevano firmato alla Casa Bianca uno storico accordo per la normalizzazione dei rapporti economici tra i due Paesi balcanici, che prevede la loro cooperazione per attrarre investimenti e creare posti di lavoro in alcuni settori.

