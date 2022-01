Il Venezuela esce dal ciclo di iperinflazione

Pubblicato il 12 gennaio 2022 alle 17:30 in America Latina Venezuela

Nel dicembre 2021, dopo dodici mesi consecutivi di variazione dei prezzi inferiore al 50%, il Venezuela è uscito dallo stato di iperinflazione, da quattro anni caratterizzante l’economia del Paese sudamericano.

Il ciclo inflazionistico è iniziato nell’ultimo trimestre del dicembre 2017, con una inflazione pari al 862.6%, aggravandosi l’anno successivo e sfociando in iperinflazione, con una variazione di prezzi annuali pari al 130060% nel 2018 ed al 2968.8% nel 2020. Il tasso inflazionistico del 2021 ha registrato un trend decrescente rispetto agli anni precedenti, con un tetto massimo di variazione annuale dei prezzi del 686.4%. Come riporta La Nacion, l’Indice Nazionale del Prezzo per il Consumatore, che misura il costo della vita, ha rilevato che l’inflazione nel Paese è stata caratterizzata da una variazione ad una sola cifra: nell’ultimo trimestre del 2021, l’inflazione era all’8.4% ad ottobre, al 6.8% a novembre, e, con una leggera impennata, al 7.1% a dicembre. Nel mese di dicembre 2020, l’inflazione era pari al 77,5%.

La riduzione della variazione dei prezzi dei beni e servizi è dovuta ad una strategia di svalutazione della moneta locale, il bolivar, tramite iniezioni di valuta estera nel mercato del Paese. Le istituzioni governative e la compagnia petrolifera statale PDVSA si servono di transazioni in forma liquida in moneta estera per pagare i propri fornitori. A fronte del successo di queste politiche, in un’intervista all’emittente televisiva Telesur, pubblicata il 2 gennaio, il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha dichiarato chiuso il ciclo di iperinflazione.

Nel 2013, la drastica diminuzione dei prezzi del petrolio, la contrazione economica e l’imposizione di sanzioni da parte di Stati Uniti, Unione Europea e Canada, hanno spinto l’amministrazione venezuelana ad applicare politiche restrittive volte al mantenimento della stabilità del tasso di cambio, tra cui figuravano riduzione delle spese statali, restrizioni alle concessioni di credito bancario, e limitazioni al ricorso alla moneta nazionale. In tale contesto, il governo non è riuscito a far fronte alle ingenti spese del Paese, causando un’impennata del deficit pubblico che ha raggiunto il 20% nel 2017, anno di inizio della crisi.

Il Venezuela, con la salita al potere di Hugo Chávez all’inizio del 1970, e del successore Nicolas Maduro nel 2013, è sprofondato in una crisi economica senza precedenti. Al 2018, il 61% della popolazione venezuelana viveva in condizioni di estrema povertà, e l’89% dichiarava di non avere abbastanza risorse per provvedere a beni di prima necessità come cibo e abitazione. La mancanza di aiuti economici e di politiche di welfare da parte dello Stato aveva costretto circa 2.6 milioni di venezuelani a cercare fortuna altrove, emigrando verso Paesi confinanti. Secondo El Nacional, quella che ha caratterizzato gli ultimi anni di vita del Paese sudamericano è considerata la più importante crisi inflazionistica della storia, superata solo dalle depressioni del Nicaragua (1986-1991) e della Grecia (1941-1945). Luis Oliveros, professore di economia presso L’Universidad Metropolitana di Caracas, ha affermato che, nonostante i dati positivi degli ultimi mesi, l’inflazione del Venezuela “è ancora molto alta rispetto ai livelli di inflazione media annua della regione e del mondo”. La svalutazione del bolivar e la crescita economica sono, secondo l’economista, gli elementi fondamentali per la ripresa del Paese ed il mantenimento della stabilità dei prezzi a lungo termine.

di Redazione