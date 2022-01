Taiwan crea aiuti economici per la Lituania di fronte alle pressioni cinesi

Pubblicato il 12 gennaio 2022 alle 18:28 in Cina Repubbliche Baltiche

Taiwan ha annunciato, l’11 gennaio, che, per sostenere la Lituania, istituirà un fondo di finanziamento di un miliardo di dollari che si aggiungerà a un fondo di investimento da 200 milioni di dollari per l’Europa centrale e orientale, già rivelato nei giorni precedenti.

L’annuncio è avvenuto in occasione di un incontro tra il ministro lituano dell’Economia e dell’Innovazione, Ausrine Armonaite, e il ministro Kung Ming-Hsin del Consiglio nazionale per lo sviluppo di Taiwan. La Lituania ha previsto che il nuovo programma di credito stimolerà progetti nelle industrie tecnologiche, compresi i chip per computer, la produzione di laser e i settori della biotecnologia, settori che stanno subendo pressioni dalla Cina. Armonaite ha dichiarato: “È un’ottima notizia. Penso che la Lituania possa essere valutata come un potenziale sito di investimento per l’industria dei semiconduttori”.

Il 12 gennaio, la portavoce dell’Ufficio di Taiwan del Consiglio di Stato della Cina, Zhu Fenglian, ha risposto alla notizia affermando che al mondo c’è una sola Cina e aggiungendo che l‘adesione al principio “una sola Cina” è una norma riconosciuta nelle relazioni internazionali e gode del consenso generale della comunità internazionale. Per la Cina, il governo lituano dovrebbe riconoscere i propri errori e intraprendere azioni concrete per correggere la creazione di “una Cina, una Taiwan”, smettendo di sostenere le autorità del DPP e le forze che sostengono “l’indipendenza di Taiwan”.

Funzionari americani e lituani hanno affermato che la Cina ha bloccato le importazioni dalla Nazione baltica. La scorsa settimana Pechino ha definito il fondo di investimento di Taiwan per la Lituania “diplomazia del dollaro” e ha accusato gli Stati Uniti di incitare Vilnius nei tentativi di contenere la Cina. La Lituania è membro dell’Unione europea e della NATO e la Cina è stata il suo 13esimo partner commerciale fino al 2021, mentre Taiwan era il 65esimo.

Le tensioni tra Vilnius e Pechino sono iniziate in seguito all’apertura di un ufficio di rappresentanza formalmente intestato a Taiwan, ovvero il cosiddetto “Ufficio di rappresentanza di Taiwan in Lituania”, il 18 novembre scorso. Dopo tale evento, la Cina ha declassato le relazioni diplomatiche tra i due Paesi al grado di incaricato d’affari, il 21 novembre, in quanto Vilnius avrebbe creato “una Cina, una Taiwan” a livello internazionale, ponendo un precedente negativo.

In base al principio “una sola Cina” Pechino considera Taiwan una sua provincia e quindi parte integrante del territorio nazionale. A Taipei, però, è presente un esecutivo autonomo e l’isola si auto-definisce la Repubblica di Cina (ROC), sostenendo di essere un’entità statale separata dalla Repubblica Popolare Cinese (RPC) di Pechino. Dal 2016, tale esecutivo è guidato dalla presidente Tsai Ing-wen, a capo del Partito progressista democratico (PPD), la quale ha sempre rifiutato di riconoscere il principio “una sola Cina” ed è stata rieletta con un’ampia maggioranza alle ultime elezioni sull’isola dell’11 gennaio 2020. Tsai si è altresì impegnata ad intensificare i rapporti dell’isola con Washington, suo maggior fornitore di armi da difesa.

La spaccatura tra RPC e ROC risale alla fine della guerra civile cinese, conclusasi con la vittoria del Partito Comunista Cinese sul Guomindang, spesso definito partito nazionalista, e alla conseguente nascita della Nuova Cina, ovvero la RPC, il primo ottobre 1949. Dopo la sconfitta, il Guomindang si ritirò a Taiwan dove spostò il governo che aveva istituito nella Cina continentale e che, a livello internazionale, fu riconosciuto come governo dell’intera Cina fino al 1971, anno in cui le autorità di Pechino presero il posto di quelle di Taipei alle Nazioni Unite in rappresentanza della Cina con la Risoluzione 2758.

Ad oggi, Taiwan ha uffici di rappresentanza in 74 Paesi a livello globale e 18 tra questi fanno parte dell’Unione europea (UE). Ad oggi, Taiwan ha relazioni diplomatiche formali con 14 Paesi che riconoscono la ROC e non la RPC. Questi ultimi sono Guatemala, Honduras, Santa Sede, Haiti, Paraguay, Eswatini, Tuvalu, Nauru, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Belize, Marshall Islands e Palau.

Camilla Canestri, interprete di cinese e inglese

