Visita dei talebani in Iran: nessun riconoscimento ufficiale

Pubblicato il 11 gennaio 2022 alle 13:22 in Afghanistan Iran

A seguito della visita ufficiale dei talebani a Teheran, l’Iran ha ribadito che non ha ancora intenzione di riconoscere ufficialmente il governo che questi controllano a Kabul.

La notizia è stata diffusa il 10 gennaio da al-Jazeera English, che cita il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, il quale ha affermato che i colloqui, che si sono tenuti domenica 9 gennaio, con i rappresentanti dell’esecutivo afghano sono stati “positivi”. Tuttavia, l’Iran “non è ancora sul punto di riconoscere ufficialmente i talebani”. “Le condizioni attuali dell’Afghanistan sono una delle principali preoccupazioni per la Repubblica islamica dell’Iran e la visita della delegazione afgana rientrava nel quadro di queste preoccupazioni”, ha aggiunto.

La delegazione talebana, guidata dal ministro degli Esteri afghano, Amir Khan Muttaqi, ha incontrato le controparti iraniane guidate dal ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian. Secondo una dichiarazione del Ministero degli Esteri iraniano, Amirabdollahian avrebbe criticato le “politiche sbagliate” degli Stati Uniti e dei suoi alleati in Afghanistan durante l’incontro e ha ribadito che gli USA devono revocare le sanzioni, per non peggiorare la grave crisi umanitaria e per aiutare il popolo e l’economia dell’Afghanistan.

Le discussioni si sono concentrate poi su questioni politiche, economiche, commerciali e sulla questione dei rifugiati che dall’Afghanistan si sono spostati in Iran. Il Paese ospita già milioni di afghani e teme i nuovi afflussi, considerato che i due Paesi condividono un confine lungo oltre 900 chilometri, che rappresenta anche un luogo di scambi, leciti ed illeciti. Uno dei settori per cui i due Paesi hanno un ruolo strategico, per quanto riguarda il commercio, è sicuramente quello petrolifero. A causa delle sanzioni statunitensi, Teheran ha visto diminuire i possibili acquirenti di greggio, con una conseguente crisi. Da parte sua, l’Afghanistan non ha mai sviluppato una propria industria petrolifera.

Quella del 9 gennaio è stata la prima visita di alto livello tra iraniani e talebani da quando il gruppo ha preso il controllo di Kabul con la forza, il 15 agosto, deponendo il governo appoggiato dall’Occidente nel mezzo del ritiro delle forze armate guidate dagli Stati Uniti, concluso il 31 agosto. Dalla presa di potere, la posizione ufficiale dell’Iran è stata che riconoscerà i talebani solo se riusciranno a formare un governo “inclusivo”. Da allora, l’Iran e i talebani sono stati in contatto, con l’inviato speciale iraniano Hassan Kazemi-Qomi che ha effettuato diversi viaggi in Afghanistan negli ultimi mesi.

Nel frattempo, la popolazione afghana deve affrontare una grave crisi umanitaria. L’11 novembre, Human Rights Watch ha ribadito gli allarmi riguardanti l’insicurezza alimentare in Afghanistan e il rischio di morti la carestia. Secondo i media locali, le famiglie prive di denaro e cibo stanno vendendo i loro beni e cercano di fuggire dal Paese via terra. Gli afghani impoveriti che affrontano la malnutrizione hanno descritto tentativi disperati di acquistare o procurarsi cibo e la morte di persone impossibilitate a spostarsi. “L’economia e i servizi sociali dell’Afghanistan stanno crollando, con afgani in tutto il Paese che già soffrono di malnutrizione acuta”, ha affermato John Sifton, direttore per la difesa dell’Asia presso Human Rights Watch.

Maria Grazia Rutigliano

di Redazione