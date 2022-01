Sudafrica: accusa di terrorismo per l’incendio al Parlamento

11 gennaio 2022

L’uomo sospettato di aver appiccato un incendio al Parlamento Sudafricano il 2 gennaio è stato accusato di terrorismo, durante la sua prima apparizione in tribunale.

Secondo quanto riferito l’11 gennaio da Reuters, Zandile Mafe, 49 anni, era già stato accusato di incendio doloso e l’accusa aggiuntiva di terrorismo è stata aggiunta perché quando era stato catturato aveva con se un ordigno esplosivo. L’incendio ha fatto crollare il tetto della parte più nuova dell’edificio e ha danneggiato anche l’Ala Vecchia della struttura, risalente al 1884, quando il Paese era sotto il dominio coloniale britannico. Sono state invece salvate alcune sezioni dall’importante valore artistico. Costruito in stile neoclassico vittoriano, sullo sfondo della Table Mountain, il maestoso edificio rosso e bianco del Parlamento è anche una delle attrazioni turistiche di Città del Capo.

L’udienza è stata aggiornata all’11 febbraio prossimo e il sospettato sarà detenuto in un istituto psichiatrico, poiché la difesa afferma che l’uomo soffre di malattie mentali. Decine di manifestanti si sono radunati fuori dall’edificio del tribunale nel centro di Città del Capo, cantando slogan sul fatto che Mafe sia innocente. Il Parlamento Sudafricano ha svolto un ruolo cruciale nella transizione del Sudafrica negli ultimi tre decenni fuori dall’apartheid.

Il Sudafrica ha affrontato un momento di forti agitazioni sociali a luglio del 2021, dopo che le proteste per l’incarcerazione dell’ex presidente, Jacob Zuma, erano degenerate in una spirale di violenza e saccheggi, a cui l’esecutivo ha risposto con la forza. Il bilancio delle vittime ha superato le centinaia e oltre 2.000 persone sono state arrestate. Le manifestazioni, iniziate il 10 luglio, si sono trasformate progressivamente e molti dei partecipanti hanno dichiarato l’intenzione di seminare il caos per ribadire la disuguaglianza e la povertà nel Paese. A tale proposito, è necessario specificare che l’economia sudafricana è stata pesantemente colpita dalla pandemia. La disoccupazione, già diffusa, è cresciuta di oltre il 32%, in una società classificata come una delle più diseguali al mondo, con un coefficiente Gini di 63 e più della metà della popolazione che vive in povertà.

In risposta alle proteste di luglio, il governo sudafricano ha dispiegato oltre 20.000 soldati per supportare la polizia nella gestione delle folle. In uno dei più grandi schieramenti di truppe dalla caduta del governo della minoranza bianca nel 1994, l’esecutivo ha riferito che 10.000 soldati erano operativi, a partire dal 15 luglio. Inoltre, anche la Forza di Difesa Nazionale sudafricana ha stanziato tutte le sue unità di riserva, che contano 12.000 soldati. In una dimostrazione di forza, un convoglio di oltre una decina di mezzi corazzati ha trasportato le truppe nella provincia di Gauteng, la più popolosa del Sudafrica, che comprende la città più grande del Paese, Johannesburg, e la capitale esecutiva, Pretoria. Autobus, camion, aeroplani ed elicotteri sono stati utilizzati anche per spostare l’ampio dispiegamento di truppe nei punti più problematici della provincia di Gauteng e KwaZulu-Natal, che hanno visto una settimana di violenze, soprattutto nelle aree più povere.

