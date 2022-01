Giordania: attesi 335 milioni di dollari dal Fondo Monetario Internazionale

Il Regno hashemita della Giordania ha reso noto, il 10 gennaio, di aver ricevuto un finanziamento pari a circa 335,2 milioni di dollari dal Fondo Monetario Internazionale (FMI). Questo, approvato già il 22 dicembre 2021, è giunto a seguito del completamento di una terza fase di revisione del programma quadriennale di prestiti, il cui valore ammonta a 1,5 miliardi di dollari in totale.

La cifra è stata fornita, nello specifico, in “diritti speciali di prelievo” (DSP). Non si tratta di una valuta vera e propria, ma di un diritto di acquisire una o più delle “valute liberamente detenute nelle riserve ufficiali dei Paesi membri”, tra cui il dollaro statunitense, l’euro, lo yen giapponese e la sterlina. Il valore di un DSP viene calcolato attraverso una media pesata derivata dalle quotazioni di un paniere di monete, la cui composizione è rivista ogni cinque anni. Gli SDR vengono allocati in proporzione alla quota versata da ogni Paese al FMI, e, nel momento in cui se ne ha bisogno, il Paese deve contattare la banca centrale di uno Stato membro che non ne necessita al fine di scambiarli contro una delle valute liberamente utilizzabili. Il Paese che richiede liquidità in valuta paga, quindi, un interesse in proporzione agli SDR ceduti, mentre quello offerente lo guadagna.

Dall’inizio del 2020, l’istituto finanziario internazionale ha destinato al Regno hashemita 881,7 milioni di Diritti Speciali di Prelievo, pari a circa 1,23 miliardi di dollari. Il cosiddetto “extended arrangement”, della durata di quattro anni, tra Amman e il FMI è stato siglato il 25 marzo 2020 e successivamente ampliato il 30 giugno 2021. In tale data, si è passati da 926,37 milioni di DSP, previsti inizialmente, a 1070,47 milioni, pari all’incirca a 1,494 miliardi di dollari, ovvero il 312% della quota della Giordania nel FMI. Tra gli aiuti forniti, poi, sono da includere anche i circa 407 milioni di dollari in finanziamenti di emergenza, erogati allo scoppio della pandemia di Coronavirus.

L’ultimo finanziamento approvato a dicembre scorso, a detta del FMI, consentirà ad Amman di continuare il cammino di ripresa economica, sebbene sia necessario un maggiore sostegno da parte dei donatori internazionali per aiutare il Paese a far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19, mentre questo continua ad ospitare 1.3 milioni di rifugiati. Ad ogni modo, secondo quanto affermato dal Fondo stesso nella sua ultima revisione, il programma giordano da esso sostenuto sta proseguendo sulla strada giusta, considerati altresì i progressi registrati nel processo di riforme che, oltre a preservare i risultati raggiunti, contribuiscono a mantenere “stabilità macroeconomica”. “La graduale riapertura dell’economia nel 2021, sostenuta da una solida campagna di vaccinazione e da politiche di sostegno, ha contribuito a stimolare una nascente ripresa”, ha affermato il consiglio di amministrazione del FMI in una nota.

Come evidenziato dagli esperti del FMI, gli obiettivi per il 2022 sono stati modificati per “consentire uno spazio fiscale sufficiente per consolidare la ripresa, sostenere gli investimenti e i programmi di protezione sociale e proteggere i posti di lavoro, in un momento in cui “il programma continua ad assorbire una spesa superiore al previsto” a causa della pandemia di Covid-19. Nel breve termine, il governo di Amman è chiamato a consolidare la ripresa appena registrata, arginare l’elevata disoccupazione, che interessa soprattutto donne e giovani, e proteggere le categorie sociali più vulnerabili.

L’economia giordana è stata duramente colpita dalla crisi provocata dalla pandemia e dalle relative chiusure volte ad arginare la diffusione del virus. La disoccupazione ha raggiunto un livello record, pari al 24%, mentre è stata registrata la peggiore contrazione degli ultimi decenni. Ora, per il 2022, il FMI prevede una crescita del PIL del 2,7%, con una crescita fino al 3,1% nel 2023, in aumento rispetto al 2% nel 2021. Parallelamente, si stima che il debito delle amministrazioni pubbliche raggiunga il picco di circa il 94% del PIL entro la fine del prossimo anno. Ciò dopo che, nel 2021, le principali agenzie di rating avevano previsto che il debito pubblico totale del Paese avrebbe superato la soglia dei 50 miliardi di dollari entro la fine dell’anno, dopo aver raggiunto i 47,5 miliardi di dollari nel 2020.

